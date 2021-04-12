Мы решили разобраться, почему «Аватар» — культовый фильм, а не многомиллионная пустышка, как считает большинство

Спустя 12 лет с момента премьеры «Аватар» вновь становится самым кассовым фильмом в истории. В этом списке он опережает такие громкие проекты, как «Звездные войны», «Мир Юрского периода» и даже финальную часть «Мстителей». При этом лента спорная и мнения зрителей кардинально расходятся. Пока одни считаются творение Джеймса Кэмерона современной классикой, другие небрежно заявляют, что это многомиллионная пустышка.

Мы в AdMe.ru пересмотрели «Аватар» и решили разобраться, можно ли назвать его культовым фильмом и стоит ли радоваться предстоящему продолжению этой истории.

Джеймс Кэмерон всегда задает тренды

1977 год. Водитель грузовика и просто хороший парень Джеймс, вдохновившись новым эпизодом «Звездных войн», бросает работу, чтобы уйти в кино. Спустя год он снимет свой первый фильм — низкобюджетную короткометражку «Ксеногенезис». В этой ленте просматриваются элементы его будущих хитов. Так, главные герои — киборг Рандж и его спутница Лори — очень напоминают робота T1 из «Терминатора» и Рипли из «Чужих» соответственно. Кроме того, в заставке появляется женщина с синей кожей на фоне инопланетного пейзажа, нарисованная лично Джеймсом Кэмероном. Невольно вспоминается главная героиня «Аватара».

Фильм наполнен разнообразными метафорами и смыслами

Джейк Салли использует специальную капсулу, чтобы попадать в тело аватара — спроектированного гибрида человека и расы на’ви. Только с помощью этой машины он может снова ходить и вживую видеть волшебный мир Пандоры. Все это метафора погружения в 3D-фильм. Главный герой, находясь в темной камере, взаимодействует с миром, словно зритель, сидящий в кресле кинотеатра. Так зритель может себя ассоциировать с персонажем Сэма Уортингтона. Он каноничен и понятен простому обывателю. Еще Джозеф Кэмпбелл в книге «Тысячеликий герой», сравнивая сказки и мифы разных народов и эпох, подвел итог, что становление героя состоит из трех этапов и всегда проходит по одному сценарию. Вначале он покидает старый мир, затем проходит серию испытаний, а после обретает новый облик. Ровно это и произошло с Джейком Салли.

Затрагивается тема, которая в наше время становится все более актуальной

Фильм «Аватар» напрямую затрагивает вопросы экологии и бездумного потребления. Это напоминание о том, что мы из года в год продолжаем уничтожать собственную планету — в отличие от жителей Пандоры, существующих в гармонии с окружающим миром. На’ви любят планету, на которой живут, и это заметно по мельчайшим деталям. Вспомним, например, как жадно Нейтири пьет дождевую воду, накопившуюся в листе. В ее эмоциях угадывается блаженство, она четко осознает свою связь с природой и наслаждается ею. Кажется, это то, к чему и предлагает стремиться режиссер.

Джеймс Кэмерон хотел создать фантастическую версию того, каким ранее был наш мир. Так и получилась Пандора. Кто-то заметил в фильме параллели и с вырубкой лесов в Амазонии и Тибете, и с добычей урана в Нью-Мексико, и даже со сносом частных домов в Москве. В фанатской среде встречается мнение, что люди не поняли смысла «Аватара». На самом деле нужно не мечтать о сказочном мире, где с шестилапым конем можно соединяться косичкой, а ценить, любить и беречь свою планету. И косичка эта как раз и символизирует духовную связь любого человека с природой.

Окружающий мир продуман до мелочей

Создатели серьезно проработали окружающий мир, и многие пейзажи Пандоры похожи на реальные места на Земле. Так, Джеймс Кэмерон вдохновлялся горами в парке Чжанцзяцзе в Китае, которые очень напоминают парящие скалы. А светящиеся водоемы и пещеры необычайно похожи на биолюминесцентную лагуну в ямайском городе Фалмут и парк цветов Асикага в Японии.

Кроме того, лингвисты создали уникальный язык, на котором говорят жители Пандоры. А ботаники и астрофизики дотошно занялись устройством жизни, флорой и фауной. Трудно даже представить, но едва ли не у всех растений и животных, появившихся в фильме, есть название и описание свойств. А некоторые из них и вовсе напоминают вымершие земные виды. При этом все аспекты научно обоснованны. Например, гигантизм растений и животных объясняется низкой гравитацией на Пандоре. Существование парящих скал обусловлено влиянием магнитного поля и излучения. А свечение живых существ является своеобразной формой общения.

Вероятно, на’ви были такими же захватчиками, как и люди

Фанаты заметили любопытную особенность, которая может свидетельствовать о том, что на’ви — такие же гости на Пандоре, как и люди. Дело в том, что у всех местных обитателей планеты шесть конечностей, четыре глаза и два нервных отростка. Кроме того, у животных нет ни меха, ни волос, а дышат они с помощью отверстий на шее или груди. На’ви отличаются от всех и очень похожи на людей. Да, у них есть нервный стебель в виде хвоста, но только один. И возможно, они его разработали искусственно, чтобы иметь связь с планетой.

Влияние «Аватара» на массовое кино колоссально

Критики впечатлялись новизной и масштабом творения Кэмерона: «Посмотрел „Аватар“ и вспомнил чувство, когда впервые увидел „Звездные войны“ в 1977 году. Это не простое развлечение, а настоящий технический прорыв, который содержит важные посылы. Ему суждено превратиться в культ». И действительно, режиссер изменил кино до неузнаваемости. Он усовершенствовал метод анимации Motion Capture, увеличив количество камер и установив дополнительную, которая считывает эмоции с лиц актеров.

Теперь представьте: более сотни камер наведены на актеров, одетых в костюмы с датчиками. И пока они снимают, компьютер обрабатывает данные и выдает на монитор режиссера уже готовую анимацию. То есть уже во время съемок видно не актера, а его персонажа. Улучшения заметны невооруженным взглядом. Стоит только сравнить приведенных выше анимированных Тома Хэнкса из «Полярного экспресса» и Сигурни Уивер из «Аватара».

Режиссер ждал особого момента, чтобы начать съемки

Сюжет «Аватара» Джеймс Кэмерон начал прорабатывать в середине 90-х. Уже тогда режиссер четко представлял, каким будет фильм, продумывал детали и многое заимствовал из научно-фантастических романов. В том числе, вероятно, и из книжной серии Стругацких «Вселенная полудня». По крайней мере, названия планет в произведениях одинаковые — Пандора. Съемки планировалось начать сразу после выхода «Титаника», но Кэмерон посчитал, что технологии еще не готовы к такому проекту. Также примечательно, что любовная история Джейка и Нейтири списана с героев Джека и Роуз из «Титаника». Они оба выходцы из радикально отличающихся культур, чья связь является нарушением общественных норм и вынуждает героев делать сложный выбор.

Продолжение будет еще более грандиозным

Известно, что премьера второй части «Аватара» планируется на конец 2022 года. Будет и еще три фильма, которые выйдут позже, с периодичностью один в два года. Актерский состав останется прежним, а среди пополнения — Кейт Уинслет, Вин Дизель и Дэвид Тьюлис. Также каким-то образом вернутся герои Сигурни Уивер и Стивена Лэнга. Сюжет расскажет о любви Джейка и Нейтири. Большая часть съемок пройдет под водой, и поэтому долгое время актеры тренировались с дайверами. При этом было важно не только задерживать дыхание, но и сохранять живую мимику, а также держать глаза открытыми, не щурясь.

Кейт Уинслет пошла дальше всех и научилась очень долго не дышать под водой. «Для этой роли мне пришлось заниматься фридайвингом. Это безумие, представьте, я не дышала 7 минут 14 секунд», — рассказывает актриса. 71-летняя Сигурни Уивер тоже не осталась в стороне. Вот как она отшучивается: «Мне очень не хотелось слышать, что я слишком старая и не способна на что-то подобное».