Мы решили проверить, сможете ли вы отгадать 20 известных фильмов только по одежде героинь
Образы героев просмотренных нами фильмов порой врезаются в память сильнее, чем сюжеты картин. Однако возможно ли сказать, кому они принадлежат, если лиц актеров не видно? Это мы сейчас и проверим.
AdMe.ru предлагает вам угадать, героиням каких фильмов принадлежат эти наряды, уже ставшие культовыми. Правильные ответы ждут вас в конце статьи.
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Ответы
1.
«Красотка», Вивиан Уорд (Джулия Робертс).
2.
«Ла-Ла Ленд», Миа (Эмма Стоун).
3.
«Титаник», Роза (Кейт Уинслет).
4.
«Искупление», Сесилия Таллис (Кира Найтли).
5.
«Основной инстинкт», Кэтрин Трамелл (Шэрон Стоун).
6.
«Завтрак у Тиффани», Холли Голайтли (Одри Хепберн).
7.
«Блондинка в законе 2», Эль Вудс (Риз Уизерспун).
8.
«Черный лебедь», Нина Сейерс (Натали Портман).
9.
«Унесенные ветром», Скарлетт О’Хара (Вивьен Ли).
10.
«Турист», Элиз Клифтон-Уорд (Анджелина Джоли).
11.
«Еще одна из рода Болейн», Анна Болейн (Натали Портман).
12.
«Дьявол носит Prada», Андреа Сакс (Энн Хэтэуэй).
13.
«Госпожа горничная», Мариса Вентура (Дженнифер Лопес).
14.
«Мэри Поппинс», Мэри Поппинс (Джули Эндрюс).
15.
«Круэлла», Круэлла Де Виль (Эмма Стоун).
16.
«Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», Лея Органа (Кэрри Фишер).
17.
«Красавица и чудовище», Белль (Эмма Уотсон).
18.
«Золушка», фея-крестная (Хелена Бонем Картер).
19.
«Пираты Карибского моря: На странных берегах», Анжелика (Пенелопа Крус).
20.
«На пятьдесят оттенков темнее», Анастейша Стил (Дакота Джонсон).
Сколько фильмов вы смогли отгадать? Это была легкая задачка для вас?