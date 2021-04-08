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Мы решили представить, как бы выглядели 15 звезд Голливуда, если бы хорошенько прибавили в весе

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Работа в кино — это тяжелый труд. Актерам всегда нужно быть в отличной форме, ведь многочасовые съемки выматывают, а некоторые сцены можно сыграть, только если день ото дня тренируешь свою силу и выносливость. Во многом благодаря этому наши любимые звезды выглядят так, что хоть сейчас на обложку журнала.

Мы в AdMe.ru уверены, что единственный справедливый критерий оценки человеческой фигуры — собственный комфорт. Но сегодня, шутки ради, мы решили пофантазировать: что было бы, если бы звезды Голливуда немного прибавили в весе. А приложение FaceApp помогло нам в этом.

Энн Хэтэуэй

Джейсон Момоа

Эмма Стоун

Эзра Миллер

Марго Робби

Мадс Миккельсен

Аня Тейлор-Джой

Бенедикт Камбербэтч

Кристен Стюарт

Джеймс Макэвой

Натали Дормер

Роберт Паттинсон

Скарлетт Йоханссон

Тимоти Шаламе

Натали Портман

Кого хотели бы увидеть в следующей подборке? Постараемся учесть ваши пожелания.

Фото на превью Yann Mansert/KCS / East News, FaceApp
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3k
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