Мы решили представить, как бы выглядели 15 звезд Голливуда, если бы хорошенько прибавили в весе
Работа в кино — это тяжелый труд. Актерам всегда нужно быть в отличной форме, ведь многочасовые съемки выматывают, а некоторые сцены можно сыграть, только если день ото дня тренируешь свою силу и выносливость. Во многом благодаря этому наши любимые звезды выглядят так, что хоть сейчас на обложку журнала.
Мы в AdMe.ru уверены, что единственный справедливый критерий оценки человеческой фигуры — собственный комфорт. Но сегодня, шутки ради, мы решили пофантазировать: что было бы, если бы звезды Голливуда немного прибавили в весе. А приложение FaceApp помогло нам в этом.
Энн Хэтэуэй
Джейсон Момоа
Эмма Стоун
Эзра Миллер
Марго Робби
Мадс Миккельсен
Аня Тейлор-Джой
Бенедикт Камбербэтч
Кристен Стюарт
Джеймс Макэвой
Натали Дормер
Роберт Паттинсон
Скарлетт Йоханссон
Тимоти Шаламе
Натали Портман
Кого хотели бы увидеть в следующей подборке? Постараемся учесть ваши пожелания.
Фото на превью Yann Mansert/KCS / East News, FaceApp
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