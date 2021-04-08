Мы решили представить, как бы выглядели 15 звезд Голливуда, если бы хорошенько прибавили в весе

Работа в кино — это тяжелый труд. Актерам всегда нужно быть в отличной форме, ведь многочасовые съемки выматывают, а некоторые сцены можно сыграть, только если день ото дня тренируешь свою силу и выносливость. Во многом благодаря этому наши любимые звезды выглядят так, что хоть сейчас на обложку журнала.