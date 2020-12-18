Мы решили посмотреть, как изменились 25+ актеров из наших любимых рождественских фильмов

Новогодние фильмы — это совершенно особый жанр кино. Они обладают удивительным свойством: их можно пересматривать хоть каждый год, и всякий раз смеяться и радоваться, как в первый. За это нужно сказать спасибо великолепным актерам, которые блестяще справились со своими ролями и из года в год дарят нам потрясающее настроение.