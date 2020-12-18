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Мы решили посмотреть, как изменились 25+ актеров из наших любимых рождественских фильмов

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Новогодние фильмы — это совершенно особый жанр кино. Они обладают удивительным свойством: их можно пересматривать хоть каждый год, и всякий раз смеяться и радоваться, как в первый. За это нужно сказать спасибо великолепным актерам, которые блестяще справились со своими ролями и из года в год дарят нам потрясающее настроение.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как сегодня выглядят актеры и актрисы из наших любимых праздничных фильмов.

1. Кэтрин О’Хара — «Один дома»

2. Маколей Калкин — «Один дома»

3. Девин Рэтрей — «Один дома»

4. Тейлор Момсен — «Гринч — похититель Рождества»

5. Кристин Барански — «Гринч — похититель Рождества»

6. Теа Леони — «Семьянин»

7. Николас Кейдж — «Семьянин»

8. Кэмерон Диас — «Отпуск по обмену»

9. Джек Блэк — «Отпуск по обмену»

10. Джуд Лоу — «Отпуск по обмену»

11. Томас Сангстер — «Реальная любовь»

12. Кира Найтли — «Реальная любовь»

13. Хайке Макач — «Реальная любовь»

14. Мишель Пфайффер — «„Старый“ Новый год»

15. Эбигейл Бреслин — «„Старый“ Новый год»

16. Сара Джессика Паркер — «„Старый“ Новый год»

17. Эммануэль Беар — «8 женщин»

18. Людивин Санье — «8 женщин»

19. Виржини Ледуайен — «8 женщин»

20. Элисон Портер — «Кудряшка Сью»

21. Келли Линч — «Кудряшка Сью»

22. Фредди Хаймор — «Чарли и шоколадная фабрика»

23. Анна-София Робб — «Чарли и шоколадная фабрика»

24. Рене Зеллвегер — «Дневник Бриджит Джонс»

25. Хью Грант — «Дневник Бриджит Джонс»

26. Колин Ферт — «Дневник Бриджит Джонс»

А что вы предпочитаете смотреть в рождественские каникулы?

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