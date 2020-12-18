Мы решили посмотреть, как изменились 25+ актеров из наших любимых рождественских фильмов
Новогодние фильмы — это совершенно особый жанр кино. Они обладают удивительным свойством: их можно пересматривать хоть каждый год, и всякий раз смеяться и радоваться, как в первый. За это нужно сказать спасибо великолепным актерам, которые блестяще справились со своими ролями и из года в год дарят нам потрясающее настроение.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, как сегодня выглядят актеры и актрисы из наших любимых праздничных фильмов.
1. Кэтрин О’Хара — «Один дома»
2. Маколей Калкин — «Один дома»
3. Девин Рэтрей — «Один дома»
4. Тейлор Момсен — «Гринч — похититель Рождества»
5. Кристин Барански — «Гринч — похититель Рождества»
6. Теа Леони — «Семьянин»
7. Николас Кейдж — «Семьянин»
8. Кэмерон Диас — «Отпуск по обмену»
9. Джек Блэк — «Отпуск по обмену»
10. Джуд Лоу — «Отпуск по обмену»
11. Томас Сангстер — «Реальная любовь»
12. Кира Найтли — «Реальная любовь»
13. Хайке Макач — «Реальная любовь»
14. Мишель Пфайффер — «„Старый“ Новый год»
15. Эбигейл Бреслин — «„Старый“ Новый год»
16. Сара Джессика Паркер — «„Старый“ Новый год»
17. Эммануэль Беар — «8 женщин»
18. Людивин Санье — «8 женщин»
19. Виржини Ледуайен — «8 женщин»
20. Элисон Портер — «Кудряшка Сью»
21. Келли Линч — «Кудряшка Сью»
22. Фредди Хаймор — «Чарли и шоколадная фабрика»
23. Анна-София Робб — «Чарли и шоколадная фабрика»
24. Рене Зеллвегер — «Дневник Бриджит Джонс»
25. Хью Грант — «Дневник Бриджит Джонс»
26. Колин Ферт — «Дневник Бриджит Джонс»
А что вы предпочитаете смотреть в рождественские каникулы?