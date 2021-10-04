Как сложились бы судьбы известных киногероев и киногероинь, если бы их страстные романы закончились браком

Отношения на экране развиваются стремительно. Вася из фильма «Любовь и голуби» в считаные минуты умудряется завести роман с горожанкой Раисой, разорвать отношения с женой и снова вернуться к супруге. А Лариса из «Жестокого романса», которая вовсю бегает за удалым судовладельцем Паратовым, находит вместо любви и счастья гибель от рук Карандышева.

Мы в AdMe.ru захотели порассуждать о том, как сложились бы судьбы известных влюбленных из советских фильмов, если бы они все-таки решили быть вместе. И результаты оказались неожиданными даже для нас.

Катя и Рудольф, «Москва слезам не верит»

Рудольф бросил Катю, узнав, что у нее ребенок и она вовсе не дочка профессора, а простая работница завода. Но предположим, что он все-таки решил бы проявить порядочность, женился бы на девушке и привел ее в свою квартиру. Что бы ее ждало в таком случае? Чтобы это понять, для начала стоит посмотреть на ситуацию глазами потенциальной свекрови. Та в молодости жила в общежитии, а потом всю жизнь работала и ждала возможности заполучить свое жилье. Наконец ей дали 2-комнатную квартиру, которую приходится делить с семьей из еще 3 человек. И тут какая-то фифа, притворившись дочкой профессора, решила хитростью окрутить ее сынка — и это, несомненно, лишь ради московской прописки и доли в жилье. Единственные чувства, которые может вызывать такая сноха, — это возмущение и раздражение. Отношение к Кате было бы соответствующим. Свекровь вовсю бы шпыняла молодую невестку, которая посмела покуситься на ее пространство и, возможно, лишила блестящей партии ее сыночка.

Все работы по дому были бы возложены на Катю, ведь более бесправного человека в доме, чем женщина с младенцем, не найти. Помыкать ею тем более легко, что она и сама чувствует вину за свой обман или, как минимум, неправоту . На это указывает то, что она держит глаза опущенными при общении с Рудиком.

. На это указывает то, что она держит глаза опущенными при общении с Рудиком. При такой загруженности шансы на получение высшего образования были бы мизерными: Катя и так засыпала над тетрадками, сидя с младенцем, а тут готовь и убирай на всю ораву — 6 человек в 1 квартире. Отвлечься от ухода за младенцем даже ненадолго ради учебы свекровь бы тоже не позволила: пожалуй, последнее, что она хотела бы слышать у себя дома, — это плач маленькой Саши.

Даже последнего пристанища в виде поддержки подруг и сослуживцев ее бы сразу лишили: такое окружение не подходило бы жене интеллигента-видеооператора. А чтобы не сидела без дела, пристроили бы работать по знакомству какой-нибудь машинисткой или секретарем.

Что касается Рудольфа, то он наверняка бы чувствовал, что женится по принуждению, и не простил бы этого жене. Общих интересов у них с Катей не было, особой любви с его стороны и доверия — тоже. Были бы неизбежны придирки, обвинения. В результате Рудольф либо искал бы отношений на стороне, либо так бы затюкал Катю, что она сама бы подала на развод. Вот только у нее уже не было бы ни друзей, ни жилья, ни образования.

Вася и Раиса, «Любовь и голуби»

Отношения Васи и Раисы стали возможны лишь благодаря курорту: там 2 человека с несхожими интересами и из разных социальных кругов увлеклись друг другом. Вот только быт разрушил их отношения на корню. Дело в том, что Вася — простой сельский мужик, ему нужны широкие деревенские просторы, обильный стол. А у Раисы он получил хрущевку, в которой даже его голубям было бы тесно, а его самого ждал скудный стол без мяса, «ядовитой» соли и хлеба. В таких условиях и обычный мужчина волком взвоет, а уж деревенский — тем более. Поэтому он и сбежал обратно к жене, в дом, где все привычно и понятно. Но что бы было, если бы Васю не простила Надя и он решил остаться с Раисой?

Тогда есть лишь 2 варианта развития событий. В первом из них Раиса «продавила» бы Васю под себя, и он безропотно бы питался капустой и морковкой, стирал носки, а в душе тосковал по доброй ворчливой Надюхе, сытным блюдам и родным просторам. А потом увяз бы во вредных привычках и откинул коньки годам этак к 50. Либо Раиса поняла бы, что ее мужчине нужны и пироги, и некоторая свобода, и пошла бы на уступки. Тогда они могли бы более-менее свыкнуться с новым бытом и друг с другом. Но более вероятен именно первый сценарий развития событий. На это указывает то, как испуганно Вася прячет солонку обратно в ящик стола, когда видит Раису, и как покорно он ест свеклу и капусту. А та ведет себя в отношениях как настоящий тиран: она не только перекладывает все заботы по хозяйству на Васю, но еще и запрещает ему питаться привычной пищей и даже солить свое блюдо. Так что неудивительно, что Вася вернулся к своей хлебосольной жене, которая все же давала ему куда больше свободы.

Оля и Вадим, «Зимняя вишня»

Финал фильма получился открытый: Вадим уходит к себе домой, сообщая о намерении поговорить с женой, Оля же наутро просыпается одна в квартире, и ее жизнь идет по привычному руслу. Вот только становится ясно, что Вадим намерен и дальше кормить любовницу обещаниями, а менять ничего не собирается. Но что было бы, если бы под влиянием момента Вадим все-таки решил расторгнуть старый брак и жениться на Оле? Предположим, он перебрался бы к ней со всеми вещами и даже подал документы на развод. Поскольку общих детей, судя по всему, у них с женой нет, при обоюдном согласии вопрос можно было бы решить за 3 месяца. Но его жена согласия на развод не дала бы: она уже привыкла к похождениям своего неверного муженька и совсем не собиралась отдавать его любовнице. В результате пришлось бы вести длительный бракоразводный процесс через суд.

А что нужно Вадиму? Об этом он прямо говорит Оле: cказка, мечта, которая не может повторяться каждый день. Именно за этим — отдыхом от рутины — он ездит к Оле. А когда жену, даже красавицу, видишь каждый день, она сама становится рутиной и скукой. В итоге Вадим, так и не дождавшись окончания бракоразводного процесса, вернулся бы под бок к жене, а Оля так бы и осталась в роли любовницы, которой перепадают крохи его барского внимания. Но предположим, что, по случайности, Вадим бы успел развестись и жениться на Оле раньше, чем ощущение «сказки» закончилось. А уж Оля приложила бы усилия, чтобы это ощущение длилось подольше: отправила бы бедного Антошку в круглосуточный садик на 5-дневку, радовала бы мужа красивыми нарядами и вкусными блюдами. Первое время все было бы хорошо, а потом Вадиму порядком поднадоел бы этот быт. Снова бы захотелось испробовать запретной любви. Он стал бы поздно приходить домой, Оля бы «капризно» требовала к себе внимания, начались бы склоки и ссоры. И из девушки-мечты Оля превратилась бы в жену-склочницу, а у Вадима появилась бы новая пассия. И для любящей Оли это было бы куда более тяжелым ударом, чем для его бывшей жены, вполне примирившейся с изменами мужа.

Нина и Никита, «Карнавал»

Наивная провинциалка Нина Соломатина приезжает в Москву с душой нараспашку. Она рада отцу, его новой жене, пускает в свою квартиру всех, кого ни попадя, включая цыганку Карму, и не на шутку влюбляется в четверокурсника Никиту. Ей кажется, что ее окружают такие же добрые, открытые и порядочные люди, как и она сама. Вот только на деле это оказывается не так: отец, обещавший оплатить ей квартиру на год, на деле платит только за месяц, о чем даже не сообщает дочери, а Никита, с которым она уже вовсю мечтает сыграть свадьбу, бросает ее ради нового мимолетного увлечения. Но что было бы, если бы Никита все-таки решил всерьез сойтись с Ниной до того, как нашел себе очередную пассию? Для того чтобы понять это, нужно разобраться, кем он был на самом деле.

В квартире родителей Никиты на видном месте висит его портрет. Мама Никиты так боится нагружать взрослого парня какой-либо работой (купить продукты, выгулять собаку), что нанимает для этих дел специального человека. Видно, что родители постарались воспитать этакого золотого мальчика, нарцисса, который абсолютно не способен к эмпатии и к полноценным отношениям. То, что Никита — нарцисс, хорошо видно по его отношениям с Ниной: бросая рыдающую в ванной девушку, он кидает ей жестокую фразу: «Я тебя вообще не любил». Он зациклен только на себе, своих чувствах и личном удобстве, поэтому отвешивает ей колкости при встрече у своих родителей: называет дрянью, «артисткой», прекрасно зная, сколько эмоций для нее вложено в это слово. Нина вызывает у него не очень приятные воспоминания об отношениях, в которых он был неправ, поэтому он готов смешать ее с грязью, лишь бы ему стало лучше. Если бы Нина случайно успела выйти замуж за Никиту, то ее ждала бы незавидная судьба: режиссер Никита заводил бы романы с актрисами и при этом умудрялся бы еще и выставлять ее виноватой. И после каждого скандала уходил бы под крыло родителей. А ей пришлось бы либо подстраиваться под такой образ жизни и быть готовой к тому, чтобы выполнять его прихоти, либо расстаться с ним раз и навсегда.

Лариса и Паратов, «Жестокий романс»

После ночи на пароходе Паратов сообщает Ларисе, что он обручен с другой девушкой. Разорвать в то время такой договор было очень сложно. Кроме того, такой жест грозил существенными финансовыми потерями, а Паратов уже и так промотал свое состояние. Но предположим, что Паратов успел бы жениться на Ларисе еще до своего обручения. Что было бы тогда? У обоих нет денег, но Паратов привык жить на широкую ногу. Особой любви к Ларисе у него нет — так, страстное увлечение привлекательной и талантливой женщиной. Это доказывает сцена, в которой Паратов демонстрирует свое умение стрелять.

В фильме эта сцена немного смягчена: сам Паратов держит на голове стеклянный стакан, и офицер выстрелом сбивает его. А когда стреляет Паратов, Лариса держит часы на цепочке в вытянутой в сторону руке. Видимо, Эльдар Рязанов хотел сделать более привлекательным образ бессердечного проходимца, которым, по сути, является герой Никиты Михалкова. В пьесе Островского «Бесприданница», по мотивам которой был снят «Жестокий романс», все куда суровее: Лариса держит в руках монетку, которую выстрелом, ничуть не побледнев, выбивает из ее руки Паратов. При этом ни слова не говорится об отведенной в сторону руке. То есть Паратов — этакий типичный игрок, и он ни в грош не ставит жизнь женщины, которую, как он утверждает, любит. И вся его удаль, на которую с восторгом смотрит Лариса, умение рисковать жизнью — это не признак идеального мужчины, как она думает, а просто бравада игрока. В XIX веке, когда происходит действие пьесы, игры в карты велись на крупные ставки, причем не всегда денежные. Так, князь Голицын однажды проиграл графу Разумовскому свою жену. А на что был бы способен совершенно разоренный Паратов после того, как ему прискучила бы новая жена-бесприданница, можно только предполагать.

Афанасий и Катя, «Афоня»

Финал, в котором Катя появляется со своей фразой «Афанасий, мне кто-то позвонил, я подумала, что это вы», вроде бы указывает на то, что Афанасий и Катя сойдутся вместе. Но на самом деле такой искусственный финал Георгий Данелия добавил уже в конце, чтобы не расстраивать зрителя. По исходному сценарию кинокартина должна была окончиться удручающей сценой, где милиционер проверяет документы Афони, а тот глядит на него с потухшим и постаревшим лицом. Многие моменты в кинокартине указывают на то, что отношения Кати и Афони обречены на провал. Во время танцев он оставляет девушку ради другой партнерши, более привлекательной в его глазах.

Раз за разом он отталкивает девушку, обещая позвонить и не выполняя обещание, а также придумывает отговорки, чтобы не идти с ней в цирк или просто отвязаться от нее.

Инициативу проявляет только Катя, и это заведомо проигрышная стратегия. Но когда дело касается привлекательной хозяйки квартиры, то тут Афоня сразу берет быка за рога и то и дело захаживает к ней под предлогом ремонта или замены сантехники. Но в то же время несомненно и то, что Афоня пережил серьезный кризис. Что-то в нем переломилось после сразу нескольких свалившихся на него несчастий: смерти любимой тети Фроси, которую он так и не успел повидать, и увольнения. Возможно, эти неприятности что-то изменили в его душе, и он научится ценить и уважать Катю, которая его так беззаветно любит. Тем более что он и сам хватается за нее, как за последнюю соломинку, пытаясь дозвониться из деревни. Еще одним аргументом в пользу того, что отношения Афони и Кати все-таки могут сложиться, является то, что он еще до возникновения какого-либо интереса к ней проявляет небольшую заботу: увидев, что девушка промокла, приглашает ее домой, чтобы напоить горячим чаем. Так что шанс на счастливые отношения у этой пары все-таки есть.