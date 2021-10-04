Как сложились бы судьбы известных киногероев и киногероинь, если бы их страстные романы закончились браком
Отношения на экране развиваются стремительно. Вася из фильма «Любовь и голуби» в считаные минуты умудряется завести роман с горожанкой Раисой, разорвать отношения с женой и снова вернуться к супруге. А Лариса из «Жестокого романса», которая вовсю бегает за удалым судовладельцем Паратовым, находит вместо любви и счастья гибель от рук Карандышева.
Мы в AdMe.ru захотели порассуждать о том, как сложились бы судьбы известных влюбленных из советских фильмов, если бы они все-таки решили быть вместе. И результаты оказались неожиданными даже для нас.
Катя и Рудольф, «Москва слезам не верит»
Рудольф бросил Катю, узнав, что у нее ребенок и она вовсе не дочка профессора, а простая работница завода. Но предположим, что он все-таки решил бы проявить порядочность, женился бы на девушке и привел ее в свою квартиру. Что бы ее ждало в таком случае?
Чтобы это понять, для начала стоит посмотреть на ситуацию глазами потенциальной свекрови. Та в молодости жила в общежитии, а потом всю жизнь работала и ждала возможности заполучить свое жилье. Наконец ей дали 2-комнатную квартиру, которую приходится делить с семьей из еще 3 человек. И тут какая-то фифа, притворившись дочкой профессора, решила хитростью окрутить ее сынка — и это, несомненно, лишь ради московской прописки и доли в жилье. Единственные чувства, которые может вызывать такая сноха, — это возмущение и раздражение. Отношение к Кате было бы соответствующим.
- Свекровь вовсю бы шпыняла молодую невестку, которая посмела покуситься на ее пространство и, возможно, лишила блестящей партии ее сыночка.
- Все работы по дому были бы возложены на Катю, ведь более бесправного человека в доме, чем женщина с младенцем, не найти. Помыкать ею тем более легко, что она и сама чувствует вину за свой обман или, как минимум, неправоту. На это указывает то, что она держит глаза опущенными при общении с Рудиком.
- При такой загруженности шансы на получение высшего образования были бы мизерными: Катя и так засыпала над тетрадками, сидя с младенцем, а тут готовь и убирай на всю ораву — 6 человек в 1 квартире. Отвлечься от ухода за младенцем даже ненадолго ради учебы свекровь бы тоже не позволила: пожалуй, последнее, что она хотела бы слышать у себя дома, — это плач маленькой Саши.
- Даже последнего пристанища в виде поддержки подруг и сослуживцев ее бы сразу лишили: такое окружение не подходило бы жене интеллигента-видеооператора. А чтобы не сидела без дела, пристроили бы работать по знакомству какой-нибудь машинисткой или секретарем.
- Что касается Рудольфа, то он наверняка бы чувствовал, что женится по принуждению, и не простил бы этого жене. Общих интересов у них с Катей не было, особой любви с его стороны и доверия — тоже. Были бы неизбежны придирки, обвинения. В результате Рудольф либо искал бы отношений на стороне, либо так бы затюкал Катю, что она сама бы подала на развод. Вот только у нее уже не было бы ни друзей, ни жилья, ни образования.
Вася и Раиса, «Любовь и голуби»
Отношения Васи и Раисы стали возможны лишь благодаря курорту: там 2 человека с несхожими интересами и из разных социальных кругов увлеклись друг другом.
Вот только быт разрушил их отношения на корню. Дело в том, что Вася — простой сельский мужик, ему нужны широкие деревенские просторы, обильный стол. А у Раисы он получил хрущевку, в которой даже его голубям было бы тесно, а его самого ждал скудный стол без мяса, «ядовитой» соли и хлеба. В таких условиях и обычный мужчина волком взвоет, а уж деревенский — тем более. Поэтому он и сбежал обратно к жене, в дом, где все привычно и понятно.
Но что бы было, если бы Васю не простила Надя и он решил остаться с Раисой?
Тогда есть лишь 2 варианта развития событий. В первом из них Раиса «продавила» бы Васю под себя, и он безропотно бы питался капустой и морковкой, стирал носки, а в душе тосковал по доброй ворчливой Надюхе, сытным блюдам и родным просторам. А потом увяз бы во вредных привычках и откинул коньки годам этак к 50.
Либо Раиса поняла бы, что ее мужчине нужны и пироги, и некоторая свобода, и пошла бы на уступки. Тогда они могли бы более-менее свыкнуться с новым бытом и друг с другом.
Но более вероятен именно первый сценарий развития событий. На это указывает то, как испуганно Вася прячет солонку обратно в ящик стола, когда видит Раису, и как покорно он ест свеклу и капусту. А та ведет себя в отношениях как настоящий тиран: она не только перекладывает все заботы по хозяйству на Васю, но еще и запрещает ему питаться привычной пищей и даже солить свое блюдо. Так что неудивительно, что Вася вернулся к своей хлебосольной жене, которая все же давала ему куда больше свободы.
Оля и Вадим, «Зимняя вишня»
Финал фильма получился открытый: Вадим уходит к себе домой, сообщая о намерении поговорить с женой, Оля же наутро просыпается одна в квартире, и ее жизнь идет по привычному руслу. Вот только становится ясно, что Вадим намерен и дальше кормить любовницу обещаниями, а менять ничего не собирается.
Но что было бы, если бы под влиянием момента Вадим все-таки решил расторгнуть старый брак и жениться на Оле? Предположим, он перебрался бы к ней со всеми вещами и даже подал документы на развод. Поскольку общих детей, судя по всему, у них с женой нет, при обоюдном согласии вопрос можно было бы решить за 3 месяца. Но его жена согласия на развод не дала бы: она уже привыкла к похождениям своего неверного муженька и совсем не собиралась отдавать его любовнице. В результате пришлось бы вести длительный бракоразводный процесс через суд.
А что нужно Вадиму? Об этом он прямо говорит Оле: cказка, мечта, которая не может повторяться каждый день. Именно за этим — отдыхом от рутины — он ездит к Оле. А когда жену, даже красавицу, видишь каждый день, она сама становится рутиной и скукой.
В итоге Вадим, так и не дождавшись окончания бракоразводного процесса, вернулся бы под бок к жене, а Оля так бы и осталась в роли любовницы, которой перепадают крохи его барского внимания.
Но предположим, что, по случайности, Вадим бы успел развестись и жениться на Оле раньше, чем ощущение «сказки» закончилось. А уж Оля приложила бы усилия, чтобы это ощущение длилось подольше: отправила бы бедного Антошку в круглосуточный садик на 5-дневку, радовала бы мужа красивыми нарядами и вкусными блюдами. Первое время все было бы хорошо, а потом Вадиму порядком поднадоел бы этот быт. Снова бы захотелось испробовать запретной любви. Он стал бы поздно приходить домой, Оля бы «капризно» требовала к себе внимания, начались бы склоки и ссоры. И из девушки-мечты Оля превратилась бы в жену-склочницу, а у Вадима появилась бы новая пассия. И для любящей Оли это было бы куда более тяжелым ударом, чем для его бывшей жены, вполне примирившейся с изменами мужа.
Нина и Никита, «Карнавал»
Наивная провинциалка Нина Соломатина приезжает в Москву с душой нараспашку. Она рада отцу, его новой жене, пускает в свою квартиру всех, кого ни попадя, включая цыганку Карму, и не на шутку влюбляется в четверокурсника Никиту. Ей кажется, что ее окружают такие же добрые, открытые и порядочные люди, как и она сама. Вот только на деле это оказывается не так: отец, обещавший оплатить ей квартиру на год, на деле платит только за месяц, о чем даже не сообщает дочери, а Никита, с которым она уже вовсю мечтает сыграть свадьбу, бросает ее ради нового мимолетного увлечения.
Но что было бы, если бы Никита все-таки решил всерьез сойтись с Ниной до того, как нашел себе очередную пассию? Для того чтобы понять это, нужно разобраться, кем он был на самом деле.
В квартире родителей Никиты на видном месте висит его портрет. Мама Никиты так боится нагружать взрослого парня какой-либо работой (купить продукты, выгулять собаку), что нанимает для этих дел специального человека. Видно, что родители постарались воспитать этакого золотого мальчика, нарцисса, который абсолютно не способен к эмпатии и к полноценным отношениям. То, что Никита — нарцисс, хорошо видно по его отношениям с Ниной: бросая рыдающую в ванной девушку, он кидает ей жестокую фразу: «Я тебя вообще не любил». Он зациклен только на себе, своих чувствах и личном удобстве, поэтому отвешивает ей колкости при встрече у своих родителей: называет дрянью, «артисткой», прекрасно зная, сколько эмоций для нее вложено в это слово. Нина вызывает у него не очень приятные воспоминания об отношениях, в которых он был неправ, поэтому он готов смешать ее с грязью, лишь бы ему стало лучше.
Если бы Нина случайно успела выйти замуж за Никиту, то ее ждала бы незавидная судьба: режиссер Никита заводил бы романы с актрисами и при этом умудрялся бы еще и выставлять ее виноватой. И после каждого скандала уходил бы под крыло родителей. А ей пришлось бы либо подстраиваться под такой образ жизни и быть готовой к тому, чтобы выполнять его прихоти, либо расстаться с ним раз и навсегда.
Лариса и Паратов, «Жестокий романс»
После ночи на пароходе Паратов сообщает Ларисе, что он обручен с другой девушкой. Разорвать в то время такой договор было очень сложно. Кроме того, такой жест грозил существенными финансовыми потерями, а Паратов уже и так промотал свое состояние. Но предположим, что Паратов успел бы жениться на Ларисе еще до своего обручения. Что было бы тогда?
У обоих нет денег, но Паратов привык жить на широкую ногу. Особой любви к Ларисе у него нет — так, страстное увлечение привлекательной и талантливой женщиной. Это доказывает сцена, в которой Паратов демонстрирует свое умение стрелять.
В фильме эта сцена немного смягчена: сам Паратов держит на голове стеклянный стакан, и офицер выстрелом сбивает его. А когда стреляет Паратов, Лариса держит часы на цепочке в вытянутой в сторону руке. Видимо, Эльдар Рязанов хотел сделать более привлекательным образ бессердечного проходимца, которым, по сути, является герой Никиты Михалкова. В пьесе Островского «Бесприданница», по мотивам которой был снят «Жестокий романс», все куда суровее: Лариса держит в руках монетку, которую выстрелом, ничуть не побледнев, выбивает из ее руки Паратов. При этом ни слова не говорится об отведенной в сторону руке.
То есть Паратов — этакий типичный игрок, и он ни в грош не ставит жизнь женщины, которую, как он утверждает, любит. И вся его удаль, на которую с восторгом смотрит Лариса, умение рисковать жизнью — это не признак идеального мужчины, как она думает, а просто бравада игрока. В XIX веке, когда происходит действие пьесы, игры в карты велись на крупные ставки, причем не всегда денежные. Так, князь Голицын однажды проиграл графу Разумовскому свою жену. А на что был бы способен совершенно разоренный Паратов после того, как ему прискучила бы новая жена-бесприданница, можно только предполагать.
Афанасий и Катя, «Афоня»
Финал, в котором Катя появляется со своей фразой «Афанасий, мне кто-то позвонил, я подумала, что это вы», вроде бы указывает на то, что Афанасий и Катя сойдутся вместе. Но на самом деле такой искусственный финал Георгий Данелия добавил уже в конце, чтобы не расстраивать зрителя. По исходному сценарию кинокартина должна была окончиться удручающей сценой, где милиционер проверяет документы Афони, а тот глядит на него с потухшим и постаревшим лицом.
Многие моменты в кинокартине указывают на то, что отношения Кати и Афони обречены на провал.
- Во время танцев он оставляет девушку ради другой партнерши, более привлекательной в его глазах.
- Раз за разом он отталкивает девушку, обещая позвонить и не выполняя обещание, а также придумывает отговорки, чтобы не идти с ней в цирк или просто отвязаться от нее.
- Инициативу проявляет только Катя, и это заведомо проигрышная стратегия. Но когда дело касается привлекательной хозяйки квартиры, то тут Афоня сразу берет быка за рога и то и дело захаживает к ней под предлогом ремонта или замены сантехники.
Но в то же время несомненно и то, что Афоня пережил серьезный кризис. Что-то в нем переломилось после сразу нескольких свалившихся на него несчастий: смерти любимой тети Фроси, которую он так и не успел повидать, и увольнения. Возможно, эти неприятности что-то изменили в его душе, и он научится ценить и уважать Катю, которая его так беззаветно любит. Тем более что он и сам хватается за нее, как за последнюю соломинку, пытаясь дозвониться из деревни.
Еще одним аргументом в пользу того, что отношения Афони и Кати все-таки могут сложиться, является то, что он еще до возникновения какого-либо интереса к ней проявляет небольшую заботу: увидев, что девушка промокла, приглашает ее домой, чтобы напоить горячим чаем. Так что шанс на счастливые отношения у этой пары все-таки есть.
Как вы думаете, у какой из этих пар был бы шанс на счастливое развитие отношений? А чья связь, по вашему мнению, изначально была обречена на провал?