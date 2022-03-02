Мы решили показать нелепость заезженных штампов из кино, приложив их к реальной жизни

Чтобы сильнее задеть зрителя или побыстрее раскрутить сюжет, кинотворцы порой слишком увлекаются. В обычную сцену они могут добавить такой градус пафоса, что у зрителей глаза сами собой закатываются. Не знаем, откуда киношники берут такие сюжеты, но точно не из реальности. И сегодня мы это докажем.

AdMe.ru представил, как выглядели бы до боли знакомые всем киноманам ситуации, случись они в быту. Считаем, что в реальной жизни такие вещи точно вызовут хохот или недоумение.

Вот бы и нам роды как в кино: чтобы женщины отмучились за полчаса и все было как раньше, а карапуз рос не по дням, а по часам

Самоотверженность — это, конечно, хорошо. Но ведь не такая безграничная и порой глупая, как в кино

Не сомневаемся, что у киношников достаточно денег на дорогие камеры. Но они зря думают, что точно такие же используются для видеонаблюдения в реальной жизни

В фильмах нет ничего важнее, чем пожелание удачи. Однако нельзя сделать это сразу — почему-то нужно подождать, пока человек отойдет подальше

Просто поговорить и выслушать друг друга? Нет, лучше сразу нарубить дров и бесконечно разгребать последствия

Нельзя просто взять и все рассказать. Куда эффективнее показать, даже если это займет кучу времени

Как бы люди ни ненавидели друг друга, раз уж они встретились, дальше обязательно будет страстный роман

Если кто-то сказал «Нет времени объяснять!», то надо идти за этим человеком и делать все, что он скажет. В кино, в отличие от реальной жизни, ничто не терпит отлагательств

30-летний человек в кино, как правило, уже преуспел во всех сферах жизни. В настоящей жизни все бывает не так радужно

По мнению сценаристов, дети всегда знают больше родителей и, в случае чего, с легкостью превзойдут их своим умом

Безработные люди или те, кто только начинает карьерный путь, откуда-то берут дорогое имущество. Знать бы, откуда и зачем они тогда работают

Если вы герой кино или экстрасенс, то, договариваясь о встрече, вовсе не обязательно согласовывать время и место

Что делать, если среди ночи вы услышали, как по дому кто-то ходит? Если вы в кино, то надо пойти и узнать, кто это. Может, человек по делу пришел

Вот бы все и вправду молниеносно открывали двери, да еще и при полном параде