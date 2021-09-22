Мы решили пофантазировать и предположили, о ком может быть новый сериал по вселенной «Гарри Поттера» от HBO

Серия фильмов о Гарри Поттере собрала в прокате более $ 7 млрд. Поклонникам поттерианы полюбились не только приключения мальчика, который выжил, и его друзей. Они увлеченно следят за другими персонажами волшебной вселенной — например, в фильме «Фантастические твари и где они обитают». Недавно в прессу просочились сведения, что в разработке находится новый сериал о мире Гарри Поттера.

Мы в AdMe.ru поддались соблазну и предположили, о чем мог бы быть новый сериал.

1. Путь Пожирателей смерти

Мы любим не только положительных персонажей, но часто очаровываемся их антиподами. Вот и про харизматичную злодейку Беллатрису Лестрейндж, холодного и высокомерного Люциуса Малфоя со товарищи так хочется узнать больше. Благо почва богатейшая: неспроста же достаточно яркие сами по себе волшебники присягнули Волан-де-Морту. Причем не только присягнули, но и вели себя весьма раболепно перед ним. К тому же у них должны были быть веские основания, чтобы получить черную метку. Не менее увлекательным было бы увидеть семейные кланы, из которых вышли Пожиратели, — наверняка они хранят массу скелетов в шкафу. А если захватить события первой магической войны и разгром Темного лорда в ней, мог бы получиться настоящий остросюжетный сериал.

2. Приключения мародеров

Четверо друзей-магов Джеймс Поттер (Сохатый), Сириус Блэк (Бродяга), Римус Люпин (Лунатик) и Питер Петтигрю (Хвост) были лучшими друзьями в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Чтобы общаться с Лунатиком-оборотнем и в полнолуние, трое товарищей стали анимагами. По ночам они исследовали территорию школы и составили собственную карту. Мы знаем, кем стал каждый из них, когда вырос. Но какими они были в юности? Как развивались отношения будущей мамы Гарри с Джеймсом Поттером и Северусом Снеггом? Понаблюдать за делами и шалостями учеников в эпоху первого пришествия Темного лорда хотелось бы многим поклонникам фильмов.

3. История Волан-де-Морта

Зрители помнят лорда Волан-де-Морта в неприглядном обличии и статусе того, чье имя добропорядочные чародеи боятся произносить вслух. Но история мальчика Тома Реддла остается в тени. Согласитесь, было бы любопытно узнать, что толкнуло смышленого паренька, потомка Салазара Слизерина на кривую тропинку и что он чувствовал в тот момент. Возможно, в его истории не обошлось без несчастной любви. Как бы то ни было, взглянуть на знакомую историю с позиции главного злодея весьма заманчиво.

4. Зарождение Ордена Феникса

Не будем обходить стороной и Орден Феникса, который появился задолго до событий пятой части истории. О членах ордена сказано мало, а ведь, судя по всему, это были отважные волшебники. В частности, было бы любопытно понаблюдать за четой Долгопупсов — родителями Невилла. Не каждый решится сразу после школы отправиться на борьбу с Пожирателями смерти в ущерб карьере и личному счастью. А в арсенале мракоборцев из министерства магии с большой вероятностью набрался бы не один десяток сражений, достойных быть увековеченными.

5. Учеба в других магических школах

Хогвартс — не единственная школа чародейства и волшебства. В четвертой части книги и фильмов нам показывают еще две: Дурмстранг и Шармбатон. Мы видим ее учеников — красавицу Флер Делакур и звезду квиддича Виктора Крама, а также директора — мадам Максим и Игоря Каркарова (кстати, он бывший Пожиратель смерти). Жизнь в стенах Хогвартса растянулась на 7 книг и 8 фильмов. Думается, что будни Дурмстранга и Шармбатона стали бы вполне прочной основой для приключений юных волшебников и их наставников.

6. Страсти по квиддичу

Вокруг квиддича в волшебном мире кипели нешуточные страсти. На школьные игры приходили посмотреть чуть ли не все ученики. Чемпионат мира 1994 года посетили более 100 тысяч человек. Отношения внутри команды, талантливые игроки и их поклонники, мудрые тренеры — сюжетных линий набралось бы не на один сезон. Вероятно, за перипетиями внутри команд магов увлеченно следили бы не только любители спорта, но и фанаты саги.

7. Будни Азкабана

Одно название магической тюрьмы и упоминание дементоров было способно навести ужас на добропорядочных волшебников. В стенах тюрьмы коротали дни Хагрид, Сириус Блэк и, конечно же, Пожиратели смерти. Логично было бы предположить, что такое место хранит немало пугающих тайн, в частности, массовый побег из тюрьмы, организованный Темным лордом. Возможно, сериал про Азкабан вполне мог бы случиться на стыке таких жанров, как триллер и приключения.

8. Жизнь Полумны Лавгуд

Этот, казалось бы, второстепенный персонаж не оставляет равнодушным. История эксцентричной ученицы Когтеврана получила продолжение: девушка стала женой Рольфа Саламандера и путешествовала с ним в поисках магических животных. Сериал о становлении юной Полумны, ее отношениях с близкими, жизни в стенах школы, а также романтических отношениях мог бы пролить больше света на характер и личность Лавгуд.

9. Семья Дурслей: взгляд со стороны

Тетушка Петуния, дядя Вернон и их непутевый сынок Дадли вряд ли у кого-то вызывали симпатию. В доме Дурслей Гарри жил в чулане и подвергался всяческим нападкам со стороны родственников. Но мы знаем историю лишь со стороны волшебного мира. Что же чувствовали Дурсли и как их сын впоследствии общался с кузеном? Возможно, молодому поколению удалось преодолеть разногласия и их ждали совместные приключения.

10. История Хогвартса

Представьте, если бы создатели сериала решили соединить волшебную вселенную и историю. Мы могли бы переместиться во времени аккурат в эпоху возникновения школы чародейства и волшебства, своими глазами увидеть Годрика Гриффиндора, Салазара Слизериина, Кандиду Когтевран и Пенелопу Пуффендуй. Из сериала мы бы узнали о появлении традиций школы, взаимоотношениях магов и первых учениках — ведь за несколько веков сквозь стены Хогвартса прошло немало талантливых чародеев.