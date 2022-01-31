Мы решили наглядно показать, как за 100 лет изменились прославленные красавцы разных стран мира

Мода на мужскую красоту меняется не реже, чем на женскую. Еще совсем недавно в фаворе был брутальный типаж с накачанной фигурой и с бородой, а сейчас девушки сходят с ума от андрогинного Тимоти Шаламе, чем-то похожего на принца из диснеевского мультфильма.

Мы в AdMe.ru уверены, что о вкусах не спорят. И все же нам стало очень любопытно сравнить современных красавчиков с теми, кого считали самыми привлекательными мужчинами 100 лет назад.

Россия

Князь Феликс Юсупов был представителем одной из самых знатных семей Российской империи, а еще он отличался очень привлекательной внешностью: с правильными чертами лица, большими глазами, тонким носом, припухлыми губами, изящной фигурой. Молодой человек был настоящим гением эпатажа: пел в кабаре в костюме очаровательной барышни, появлялся в образе прекрасной дамы под руку со страшим братом и в том же образе едва не разбил сердце наследника британского престола. Женой князя стала одна из первых красавиц страны и родственница правящей семьи Ирина Романова. В 1967 году семья Юсуповых усыновила 18-летнего мексиканца Виктора Мануэля Контрераса, который позже стал известным скульптором и живописцем. Один из самых красивых мужчин современной России — Антон Хабаров, которого признали самым привлекательным актером страны. В школьные годы молодой человек серьезно занимался спортивными бальными танцами и даже был серебряным и бронзовым призером на чемпионатах России, но в итоге отказался от карьеры танцора и посвятил жизнь кино и театру.

США

Рудольф Валентино был главным красавчиком Голливуда в 1920-е годы. Привлекательный юноша начал карьеру с подсобных работ в ресторане, затем стал профессиональным партнером по танцам — жиголо, потом артистом мюзикла и после этого попал на большой экран. Мужчины копировали звезду кино, а женщины сходили от него с ума. К сожалению, актер рано ушел из жизни, и это стало огромной трагедией для миллионов фанатов. Один из самых красивых представителей американского кинематографа сегодня — Тимоти Шаламе. Ему всего 26, а он уже стал настоящей звездой. Кинокритики называют его главным актером своего поколения и самой влиятельной персоной в мире моды.

Германия

Немецкий композитор Иоганнес Брамс в юности был очень красив, но, к сожалению, его личная жизнь сложилась не лучшим образом. Он был влюблен в жену Роберта Шумана Клару, и чувство было взаимным, но им было не суждено быть вместе. Одним из главных красавчиков современной Германии можно назвать актера Макса Римельта — по крайней мере, его признавали самым привлекательным мужчиной Берлина. Кстати, последним фильмом с его участием стала «Матрица: Воскрешение».

Япония

Японский актер Сэссю Хаякава добился в Голливуде небывалого успеха. Он играл роли роковых мужчин и стал настоящим любимцем американок. Хаякава был одной из самых высокооплачиваемых звезд своего времени и даже основал собственную продюсерскую компанию. Одним из самых красивых японцев в наши дни называют Дзина Аканиси — актера и бывшего участника J-pop-группы KAT-TUN. Основная часть его поклонников живет в Стране восходящего солнца, но и на Западе молодой человек стал довольно популярен как музыкант. А в качестве актера он принимал участие в съемках фильма «47 ронинов».

Франция

Габриэля-Максимилиана Лёвьеля, известного как Макс Линдер, называют первой международной кинозвездой. А еще он создал один из первых узнаваемых кинообразов, повторяющихся от фильма к фильму. Это был богатый щеголеватый горожанин, который постоянно попадал в неприятности. «Он молод, красив, жизнерадостен, безупречен», — писали о его персонаже критики. Со временем количество красивых кинозвезд во Франции только росло, но в список самых привлекательных мужчин входят не только они, но еще и, например, спортсмены. В частности, пловец Камиль Лакур — пятикратный чемпион мира.

Британия

На рубеже XIX–XX веков любимцем британских девушек был актер Кирл Беллью. Белокурый юноша играл в основном романтичных персонажей в мелодрамах, которые, кстати, пользовались успехом по всему миру. Однако больше всего он сейчас известен как человек, впервые сыгравший в кино доктора Ватсона. Наш современник Роберт Паттинсон тоже покорил сердца девушек романтической ролью — он получил всемирное признание за роль вампира Эдварда Каллена в саге «Сумерки». Впрочем, актер быстро доказал свою разноплановость, успешно снявшись в ряде независимых картин и сразив критиков наповал своей игрой.

Дания

Младший сын короля Дании Кристиана X по имени Кнуд родился в 1900 году. Привлекательный принц мог взойти на датский престол — после смерти отца корону получил его старший брат Фредерик, у которого не было сыновей, а значит, следующим в очереди на трон был Кнуд. Однако закон о престолонаследии был изменен, и после смерти Федерика королевой Дании стала его дочь Маргрете — тоже, кстати, очень привлекательная. Сейчас звание самого красивого принца датского носит внук Маргрете — 22-летний Николай. В начале 2018 года Его Высочество подписал контракт с агентством Scoop Models в качестве фотомодели. Он дебютировал на подиуме в феврале 2018 года на показе Burberry на лондонской Неделе моды. Впрочем, принц не собирается посвящать модельному бизнесу свою карьеру, воспринимая его скорее как временную работу.

Мексика

Мексиканец Рамон Новарро сменил Рудольфа Валентино на посту первого красавца Голливуда. Он считался величайшим романтическим актером своего времени, получал баснословные гонорары и даже, когда с приходом звукового кино его карьера пошла на спад, мог позволить себе комфортную и безбедную жизнь. Один из самых красивых мексиканцев в наши дни — актер Гаэль Гарсиа Берналь. Звездой мирового уровня его сделали фильмы Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Сука любовь» (2000) и Альфонсо Куарона «И твою маму тоже» (2001). В 2020 году газета The New York Times поставила Гаэля на 25-е место в своем списке 25 величайших актеров XXI века.

Швеция

Шведского актера Нильса Астера называли Гретой Гарбо в мужском обличье. Он дебютировал на сцене стокгольмского театра, а в 1916 году получил свою первую роль в кино у выдающегося шведского режиссера Морица Стиллера в фильме «Крылья». В 1927 году Астер уехал в Голливуд, где его первым фильмом стали «Топси и Ева». К 1928 году благодаря своей привлекательной внешности он стал ведущим актером. Шведские красавцы и сейчас продолжают покорять Голливуд. Один из них — Александр Скарсгард. Его дебют в американском кино состоялся в 2001 году в комедии «Образцовый самец», где он сыграл фотомодель — соседа персонажа Бена Стиллера. В 2005 году Скарсгард сыграл одну из главных ролей в шведской кинодраме Отмана Карима «О Саре». На XXVIII Московском международном кинофестивале (2006) этот фильм получил главный приз — «Золотого святого Георгия».