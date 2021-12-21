Мы разобрались, что не так с сериалом «И просто так», который отчаянно пытается найти себе место в 2021 году

9 декабря состоялась долгожданная мировая премьера мини-сериала «И просто так». И вот мы вновь встречаемся с героинями любимого сериала «Секс в большом городе» спустя 11 лет после выхода второго фильма. Казалось бы, это не такой уж большой срок, но за эти годы мир кардинально изменился. Так что фанаты с нетерпением ждали, какие темы и проблемы затронет новый проект и чем будут заниматься любимые герои в 2021 году. Тем более что в свое время сериал стал по‑настоящему революционным и существенно повлиял на женщин нулевых.

Однако новый проект собрал весьма противоречивые отзывы, поэтому мы в AdMe.ru попытались максимально объективно разобраться, почему продолжение культовой истории подверглось серьезной критике и что главным образом разочаровало фанатов. Предупреждаем: статья содержит спойлеры.

Героини больше не похожи на самих себя

В оригинальном сериале каждая из 4 главных героинь отличалась ярким характером. Мы ценили Саманту за то, что она не стесняется быть самой собой, когда дело касается отношений: она честно выступала за флирт без обязательств и на собственном примере доказывала, что это нормально. Шарлотта верила в настоящую любовь и искренне мечтала встретить «того самого принца», построить с ним семью и родить детей. И это тоже естественное желание некоторых женщин. Кэрри мы любили потому, что она раскрепощенная и смелая девушка, для которой нет запретных тем в любви и отношениях. А Миранда была сильной самостоятельной женщиной, заточенной на карьеру, которая с легкостью вышла замуж за мужчину, который зарабатывал меньше.

И что мы видим в первой же серии нового проекта? Каждую из подруг как будто подменили — разумеется, исключая Саманту, которой «больше нет с нами», но об этом чуть позднее. Ранее прагматичная и умеющая мыслить критически Миранда превращается в неуверенную в себе женщину, которая теряет дар речи в простейших ситуациях и постоянно боится сказать что-нибудь не то. И, если честно, боится не зря. Кэрри, которая раньше затрагивала в своих колонках самые смелые темы, теперь краснеет и глупо хихикает во время записи подкаста об отношениях. А Шарлотта, которая мечтала о красивой любви, превратилась в чересчур ответственную маму 2 дочек, которая расстраивается, когда ее чадо отказывается надеть дизайнерское платье. Ведь все должно быть идеально. Вот только из их отношений с Гарри совсем ушла романтика.

Сериал изо всех сил пытается угнаться за новыми модными трендами

Ранее сценаристов упрекали в том, что сериал транслирует множество стереотипов, что в нем слишком однотипные герои и что девушки очень зациклены на мужчинах. Видимо, в 2021 году было решено провести работу над ошибками, и теперь создатели сериала изо всех сил пытаются убедить зрителей, что главные героини могут идти в ногу со временем. В итоге новая повестка буквально кричит из каждого кадра и все персонажи стараются соответствовать трендам. У Кэрри есть инстаграм, она участвует в записи подкаста, в котором освещаются прогрессивные темы и который ведет популярный комик по имени Че Диаз. Также подруги ходят на стендапы, афтепати, шутят про ситибайки и едят модные семена чиа, в которых много антиоксидантов.

Однако, несмотря на все старания, сценаристы почему-то отчасти напоминают взрослых, которые неправильно используют сленг тинейджеров, стараясь быть на одной волне со своими детьми. В свое время сериал «Секс в большом городе» был действительно прогрессивным проектом, который создавали талантливые бунтари Майкл Патрик Кинг и Даррен Стар. Возможно, в этот раз тоже стоило привлечь к написанию сценария новые молодые таланты с громкими голосами и серьезными амбициями либо не заходить на новые неизведанные территории со старым составом. Как результат, герои чувствуют себя единственными бумерами среди зумеров и им явно неуютно в этом новом мире. Это довольно наглядно демонстрирует Миранда, которая в самом начале первой серии говорит Кэрри: «Ой, дорогая, извини, но чего я никогда не будут делать, так это слушать подкасты!» Хотя это очень странно, ведь, по сути, подкасты — это то же старое доброе радио. При этом Миранда слишком старается быть сознательной и передовой, соблюдая законы новой этики, но по факту постоянно попадает впросак.

В итоге создается ощущение, как будто создатели шоу извиняются за все свои прошлые ошибки. Однако в этом стремлении всем угодить сериал перестает делать то, что у него получалось лучше всего: создавать яркие и жизненные истории, в которых каждая современная женщина могла найти себя и своих подруг. Добавив героев новой повестки, сериал как будто лишили важнейших черт — юмора и оптимизма, теперь все чересчур серьезно.

Сценаристы слишком грубо избавляются от старых персонажей

После того как Ким Кэттролл, игравшая Саманту, отказалась от участия продолжении сериала из-за непростых отношений с Сарой Джессикой Паркер, многие зрители гадали, как в итоге создатели шоу избавятся от четвертой подруги. В итоге было решено отправить героиню в Лондон, к туманам и дождям. Проблема в том, что сценаристы придумали довольно странную причину отъезда: якобы Саманта обиделась на Кэрри из-за того, что та ее уволила с должности литературного агента, поскольку книжная индустрия переживает не лучшие времена и у Кэрри просто не было денег на зарплату. Но ведь такое мелочное поведение было совсем не характерно для Саманты Джонс: она всегда говорила, что они с подружками родные души, что бы ни случилось. А тут из-за рабочих разногласий она разорвала многолетнюю дружбу и теперь вовсе не общается ни с кем из боевых подруг. По мнению некоторых критиков, за этим сюжетным ходом может скрываться легкая месть Ким Кэттролл за то, что она не приняла приглашение сниматься. Теперь ее место занимают сразу несколько новых персонажей, например Че Диаз, Лиза Тодд Уэксли, Найа Уоллес и Сима Патель. Еще одной невосполнимой утратой для фанатов стал актер Крис Нот. В первом же эпизоде зрители прощаются с одним из самых главных персонажей франшизы — мужчиной мечты Кэрри.

О том, насколько убедительной у сценаристов получилась сцена ухода мистера Бига, можно судить по количеству мемов в интернете, которые намекают на то, что Кэрри сначала все же стоило бы позвонить 911 или дать мужу таблетку, прежде чем кидаться к нему и рыдать. Вообще довольно странно, почему создатели сериала решили так быстро вывести Бига из игры. Да, их отношения с Кэрри не были идеальными и их не раз называли одной из самых токсичных экранных пар. Даже на похоронах старая знакомая Кэрри тихо говорит: «Я одна помню, как паршиво он с ней обходился?» Кто знает, может, сценаристам просто оказалось удобнее вычеркнуть этого неоднозначного персонажа, чем пытаться увязать его с принципами новой этики. Хотя киноведы говорят, что мужчину мечты списали со счетов для того, чтобы шоу вновь могло вращаться вокруг Кэрри и ее переживаний. В конце концов, изначально сериал был посвящен именно жизни одинокой девушки в Нью-Йорке.

В сериале странно освещены темы возраста и принятия внешности

Одной из тем оригинального сериала было то, что его героини сопротивлялись идее не только физического старения, но и взросления: Кэрри тратила десятки тысяч долларов на туфли, но не имела сбережений, Саманта встречалась с мужчинами на 20 лет младше, а Шарлотта постоянно врала насчет своего возраста. Хотя в конце шоу подруги вроде бы пришли к принятию себя и своего возраста. В продолжении истории мы видим, что главные героини по-прежнему борются с признаками старения: за бранчем Шарлотта предлагает Миранде окрасить волосы в рыжий цвет, чтобы скрыть седину, и Миранда делает верный вывод о том, что Шарлотта чувствует себя старой, если у нее есть поседевшая подруга. Однако не проходит и часа, как Миранда робко уточняет у Кэрри, все ли в порядке с ее прической, и придирчиво оглядывает себя в витрине бара. Но что самое непонятное — в новом шоу весьма странно показаны женщины 55 лет. Почему-то на протяжении всей истории они ведут себя как карикатурные старушки из глухой провинции, которые внезапно оказались в Нью-Йорке. Судите сами: Миранда приходит в университет, чтобы выучиться на магистра по правам человека, в аудитории она оказывается самой старшей и ловит на себе удивленные взгляды сокурсников. Серьезно? Кого-то в 2021 году может удивить женщина немного за 50, пришедшая учиться на магистра? Далее. В аудиторию входит преподаватель лет 35–40 со множеством косичек на голове, и Миранда удивляется и ее прическе, и ее возрасту. Ладно, потом она объяснила, что на фото на сайте у преподавателя была другая прическа, но ведь возраст там тоже был указан. К тому же Миранда явно должна была просматривать ее соцсети, ведь она шла специально именно к этому учителю. Или люди старше 50 лет не сидят в соцсетях?

Кэрри же, в свою очередь, пытается быть в тренде, участвует в записи подкаста, но смущается и уходит от ответа, когда ей задают хоть и провокационной, но довольно невинный личный вопрос. В итоге ведущая передачи вынуждена намекнуть, что если Кэрри не вольется в формат шоу, то ее заклеймят «чопорной замужкой». А ведь и Миранда, и Кэрри, по идее, входят в так называемую интеллектуальную элиту Нью-Йорка: одна — успешный адвокат и партнер юридической фирмы, другая — модный журналист и писатель, она всю жизнь общалась с самыми продвинутыми людьми. А теперь складывается ощущение, что последние лет 15 они провели в вакууме и безнадежно отстали от жизни.

Кажется, что продолжение напрочь лишено чувственности и бунтарского духа

Оригинальный сериал много говорил о свободе и о том, что у каждой может быть свой жизненный путь и не стоит ограничивать себя жесткими рамками, которые навязывает нам общество. В свое время «Секс в большом городе» воспринимался как декларация женской свободы без эмоциональных травм и обязательств. В продолжении без Саманты больше никто из них не говорит о физической стороне любви, что, очевидно, и является одной из причин смены названия. Да, как и раньше, шоу начинается с пикантной истории, вот только теперь ее главный герой — сын Миранды, а не она сама. Вскоре героиня и вовсе признается Шарлотте, что теперь они со Стивом стали скорее добрыми друзьями, которые живут в одной квартире и не более того. И, судя по всему, ее это устраивает. Шарлотта, в свою очередь, тоже больше заботится о воспитании своих дочек Лили и Роуз, чем об отношениях с Гарри. У Кэрри с Бигом ситуация вроде как получше, но все равно при просмотре не покидает ощущение, что гораздо большее удовольствие он получает от прослушивания пластинок вместе с женой. А ведь героинями всего лишь по 55 лет! Вспомните, в последнем полнометражном фильме Саманте было 52 года, и она была ого-го. А еще в прошлом сериал затрагивал такие смелые и актуальные темы, как рак груди, бесплодие, роман с замужним мужчиной, уход за больной деменцией свекровью. И зрителям остается лишь надеяться, что в новом сезоне создатели коснутся не менее важных и неоднозначных вопросов. В конце концов, у нас впереди еще много серий.