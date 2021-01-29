Мы разобрали 10 фильмов, в сторону которых принято плеваться, и нашли в них немало хорошего

У вас случалось такое, что вам нравился фильм, который ругают все вокруг, начиная с именитых кинокритиков и заканчивая вашими знакомыми? И становится уже как-то неловко говорить в кругу друзей о том, что он вам нравится, потому что по крайней мере 1–2 человека точно наморщат нос.

Мы в AdMe.ru решили «реабилитировать» несколько фильмов, на которые в среде киноманов принято смотреть со снисхождением, и порассуждали об их плюсах в этой статье.

Серия фильмов «Сумерки», 2008–2012

Традиционно принято если и не ругать эту киносагу, то по крайней мере не признаваться публично в любви к вампирской истории. Между тем у «Сумерек» немало плюсов. Это история о первой влюбленности, близкая каждому подростку, и главная героиня Белла именно такая, какой и положено быть подростку: в чем-то наивная, в чем-то неуклюжая и порой до глупости влюбленная. В то время как многие фильмы для тинейджеров изобилуют мотивами, что внимания самого классного парня нужно обязательно добиваться, превращаясь из скромницы в джинсах в оторву в мини-юбке, в «Сумерках» демонстрируется счастье, которое не нужно завоевывать. Белла просто однажды приходит в столовую и встречает классного парня, с которым у них возникает взаимная симпатия. И все. И даже никакого соперничества с более красивой девчонкой. «Сумерки» наглядно показывают подросткам, что так тоже бывает, и для этого необязательно быть первой красавицей школы и главной заводилой компании.

Трилогия «Пятьдесят оттенков серого», 2015–2018

Эти фильмы, как и литературный первоисточник, многим зрителям показались примитивными и скучными. Да, лихо закрученного сюжета мы здесь не найдем, зато увидим, как главная героиня постепенно познает себя и из скромной серой мышки превращается в уверенную в себе, раскованную женщину. Затем мы понаблюдаем, как оба героя учатся идти на компромисс ради любви друг к другу: сначала Анастейша принимает Кристиана таким, какой он есть, а позже и Кристиан в определенный момент соглашается смягчить свои наклонности, чтобы не потерять любимую женщину. Кроме того, трилогия успешно совершает репрезентацию запретной для публичного обсуждения и даже постыдной темы.

«Три метра над уровнем неба», 2010

Зрители отмечают стереотипность типажей героев: этакий плохой парень, гоняющий на мотоцикле, скромная девушка-отличница и стервозная бывшая. Но это кино способно показать чуть больше, чем просто классическую историю об отношениях умницы и хулигана. Мы видим, как девушка, которую мать воспитывает в строгости, вдруг узнает, что бывает и другая жизнь, полная эмоций и адреналина. Жизнь, в которой не все так размеренно и предсказуемо, как в ее собственной. Видим и последствия этого: девочка бросается в омут с головой. И это хороший пример для родителей, показывающий, что в воспитании всего должно быть в меру: и правил, и дозволений, и личного пространства. Есть в этом фильме и пример того, к чему может привести влюбленность в плохих парней. Баби, главная героиня, хочет новых впечатлений, но к реальной опасности она не была готова и не собиралась вести тот же образ жизни, что и ее избранник. Так что розовые очки влюбленной девушки очень быстро разбиваются, показывая, что у такого выбора есть последствия.

Серия фильмов «Американский пирог», 1999–2012

Об этой классике американской молодежной комедии ходит немало нелестных отзывов: зрители отмечают и плоский юмор, и ограниченность главных героев, совершенно забывая о том, что фильм актуален и для своего времени, и для аудитории, на которую он, собственно, и направлен. В центре истории — молодые парни со своими юношескими проблемами: они не пользуются успехом у девушек, но всерьез настроены на то, чтобы к выпускному оказаться в объятиях красавиц. Вовсе незачем воспринимать фильм всерьез и искать в нем глубокий смысл. Это пародия, карикатура, проблемы пубертатного периода, возведенные в абсолют. Каждый может найти в нем что-то свое: человек постарше вспомнит свои нелепые поступки в юности, а молодой парень в каких-то ситуациях узнает себя и наглядно увидит, как делать не надо, а что можно взять на заметку.

«Горько!», 2013

Это отечественное кино ругают за отсутствие смысловой нагрузки, излишнюю карикатурность персонажей и отсутствие внятной сюжетной линии. «Горько!», конечно, вряд ли встанет в один ряд с жемчужинами отечественного кинематографа, но эта лента показывает ту часть реальности, о которой в приличном обществе принято умалчивать, показывает конфликт между двумя разными слоями общества, которые никогда бы, возможно, и не столкнулись в обычной жизни, если бы не свадьба их детей. В «Горько!» есть достоверность. Этот фильм в первую очередь о том, как свадьба, которой предполагалось стать счастливым и искренним моментом в жизни влюбленной пары, превращается в исполнение чьих-то дурных фантазий. Чьих угодно, кроме собственно жениха и невесты.

Серия фильмов «Дивергент», 2014–2016

В «Дивергенте» многие видят повторение типичной истории об обычной девочке, которая вдруг оказывается исключительной. Особых сценарных изысков мы здесь и правда не увидим, но вместе с тем это хороший подростковый фильм, который вовсе не так бессодержателен, как может поначалу показаться. В его основе лежит идея о том, что общество не может решать, каким человеком должен быть каждый из нас. Да, и эта идея неоригинальна, но в «Дивергенте» она обыграна неплохо. К тому же мы можем наглядно увидеть, как общество относится к тем, кто от них отличается. В любой социальной группе, будь то коллектив на работе или в школе, люди будут обсуждать того, кто чем-либо на них не похож. Неважно, чем именно: стилем одежды, талантами или работоспособностью.

«Муви 43», 2013

В случае с этим фильмом претензии в основном высказываются по поводу юмора: многим искушенным киноманам он кажется плоским и неуместным. Мы же скажем, что «Муви 43» — это своеобразный эксперимент от мира кинематографа в духе «а что будет, если собрать на экране суперзвездный состав, показать сатиру на современный мир и щедро сдобрить все это скабрезными шутками?». К слову, над созданием фильма работали не новички-неумехи, а режиссеры с мировым именем. А значит, эта картина не провал. Она получилась именно такой, какой задумали ее Питер Фаррелли, Стивен Брилл и другие. Практически в каждом эпизоде можно увидеть жесткую пародию на беспокоящие каждого злободневные темы, начиная с первых свиданий и заканчивая надоевшей всем рекламой в супермаркетах. Да, можно снять и серьезное кино на остросоциальные темы, в котором есть глубокая мораль. А можно сделать и так, как создатели «Муви 43», — возвести в абсолют все то, что нас бесит, и высмеять это на грани фола.

Серия фильмов «Голодные игры», 2012–2015

Да, это еще одна история о девушке, которая оказывается избранной, и теперь ей нужно что-то с этим сделать. Негодование большинства зрителей основано именно на этом. Мол, ну сколько можно? Однако несмотря на то, что эта история основана на подростковом бестселлере и рассчитана в первую очередь на юную аудиторию, она поднимает весьма важные и взрослые темы. Даже в самые темные времена людям нужна надежда. Китнисс Эвердин и есть эта надежда для каждого жителя своего мира: оказывается, можно свернуть горы, даже если начинать с низов. Оказывается, можно поставить себя так, что к тебе прислушаются сильные мира сего. И для подростков не составит труда примерить на себя эту историю, которая словно говорит: не страшно, что ты из небогатой семьи, не страшно, что сейчас тебя не замечают, ведь преуспеть может каждый. Китнисс — самый настоящий символ борьбы с несправедливостью, в чем бы эта несправедливость ни проявлялась.

«Кошки», 2019

Киноверсия легендарного бродвейского мюзикла не снискала любви зрителей. Многие сочли внешний вид кошек слишком пугающим, а построение сюжета — странным. И действительно, неподготовленный зритель, незнакомый с оригинальным мюзиклом, может запутаться или вовсе не понять фильм. К слову, в киноверсии актеры и не должны были выглядеть как настоящие хвостатые, а лишь как актеры, играющие кошек. А вот так выглядели артисты мюзикла, и, кажется, разница в их облике с фильмом не так уж и велика, только в кино на кошек «надели» анимированную шерсть. Чтобы двигаться с поистине кошачьей грацией, актеры занимались с хореографом и изучали поведение кошек. Все песни, кстати, тоже исполняли сами актеры прямо на площадке. Фильм может порадовать и танцевальным, и музыкальным наполнением, а также звездным актерским составом. Да, к «Кошкам» возникают вопросы. Но вся эта история, такая пестрая и странноватая для экранизации, рассказывает нам об одном: каждому нужно быть услышанным, и каждый вокруг тебя уникален. И чтобы это увидеть, стоит приоткрыть завесу собственного эгоизма.

«После», 2019

Зрители видят в этом фильме явную пародию на «Пятьдесят оттенков серого», а также уже знакомую историю с незамысловатым сюжетом о любви мальчиша-плохиша и девчонки-отличницы. Но задача этого фильма — не отвечать на философские вопросы, волнующие человечество. Скорее он предназначен для того, чтобы показать историю любви со всеми ее трудностями. Во многом мотив фильма схож с уже упомянутой лентой «Три метра над уровнем неба». Он тоже рассчитан на юных девушек, мечтающих о собственном хулигане, который только с ними будет добрым и любящим. И в этой картине точно так же показано, что переход от уютной, привычной жизни к взрослому миру нередко бывает болезненным и разбивает розовые очки. И оказывается, что плохой парень остается плохим парнем и меняться не очень-то собирается. Иными словами, эта история не нова, но она демонстрирует подросткам, что у влюбленности в парня такого типа есть определенные последствия. И, возможно, просмотр этой ленты убережет кого-нибудь от токсичных отношений.