Мы рассекретили 10 грандиозных премьер от Disney на ближайшие 3 года
Мир Disney — особый и весь состоит из маленьких шедевров. На его историях выросло уже много поколений во всем мире. Вместе с главными героями мы плакали, смеялись и учились самым важным вещам.
AdMe.ru каждый раз с замиранием ждет выхода новинок и уверен, что невозможно стать слишком взрослым для этих мультфильмов.
Тачки-3
Cars 3
Приквел: Тачки (15 июня 2006 года)
Премьера: 16 июня 2017 года
Сюжет: После победы высокотехнологичного гонщика Джексона Шторма многие уверены, что Молния Маккуин уйдет в отставку. Но с помощью друзей главный герой уверенно приступает к тренировкам, чтобы вернуться на трассу Florida 500 в полной боевой готовности.
Тайна Коко
Coco
Основан на оригинальной идее режиссера Ли Анкрича вместе с Адрианом Молина.
Премьера: 22 ноября 2017 года
Сюжет: История о 12-летнем мальчике, который живет в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. В его семейном клане музыка считается проклятием, и Мигель решает раскрыть старую семейную тайну в День мертвых.
Зверополис-2
Zootopia 2
Приквел: Зверополис (3 марта 2016 года)
Премьера: 2018
Сюжет: Джуди и Ник теперь оба полицейские, им предстоит бороться с преступлениями, а также сделать самое главное — спасти Зверополис.
Суперсемейка-2
The Incredibles 2
Приквел: Суперсемейка (23 декабря 2004 года)
Премьера: 14 июня 2018
Сюжет: Продолжение анимационного комедийного боевика от студии Pixar. Сюжет пока не раскрывается, но, как признался сам режиссер, еще после первого мультфильма у него осталось множество нереализованных идей. В связи с этим в новинку войдут не только свежие идеи, но и то, что Брэд Бёрд держал в голове более 10 лет.
Ральф ломает интернет: Ральф-2
Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2
Приквел: Ральф (1 ноября 2012 года)
Премьера: 21 ноября 2018 года
Сюжет: Ральф перенесется из игровых автоматов в мир интернета, где их дружба с Ванилопой подвергнется испытаниям. Другие детали сценария пока остаются неизвестными, но мы уверены, что продолжение мультфильма получится не менее достойным, чем его первая часть.
Джинны
Genies
Приквел: Аладдин (11 ноября 1992 года)
Премьера: 2019
Сюжет: Новый проект сосредоточен на жизни джиннов, а также покажет, как Джинн Аладдина оказался в рабстве лампы.
История игрушек — 4
Toy Story 4
Приквел: История игрушек (1 октября 2009 года)
Премьера: 21 июня 2019 года
Сюжет: Действие происходит после того, как Энди, бывший владелец игрушек, отдал их девочке по имени Бонни. Сюжет будет сосредоточен вокруг Вуди и Базза, которые отправятся в путешествие на поиски потерянной любви Вуди — Бо Пип.
Король Лев
The Lion King
Приквел: Король Лев (1994 год)
Премьера: 19 июля 2019
Сюжет: Disney подтвердила информацию о ремейке культового анимационного фильма. Новый «Король Лев» будет включать в себя песни и мелодии из оригинального мультфильма, а при производстве будет использоваться технология CGI (сгенерированные при помощи компьютерной трехмерной графики изображения).
Холодное сердце — 2
Frozen 2
Приквел: Холодное сердце (12 декабря 2013 года)
Премьера: 27 ноября 2019 года
Сюжет: Сценарий еще в разработке, но, без сомнения, нас ждет продолжение красивейшей зимней сказки, которая очаровала нас в 2013 году. Известно, что у Олафа появится подружка, и нам снова гарантировано море юмора и положительных эмоций.
Великаны
Gigantic
Приквел: Веселые и беззаботные (27 сентября 1947 года)
Премьера: 25 ноября 2020 года
Сюжет: Основан по мотивам английской сказки «Джек и бобовый стебель». Юноша по имени Джек обнаруживает землю гигантов, скрытую в облаках, и знакомится с 11-летней девочкой-великаном по имени Инма, которая обращается с ним, как с куклой.
Иллюстратор Natalia Kulakova специально для AdMe.ru