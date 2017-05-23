Мы рассекретили 10 грандиозных премьер от Disney на ближайшие 3 года

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Мир Disney — особый и весь состоит из маленьких шедевров. На его историях выросло уже много поколений во всем мире. Вместе с главными героями мы плакали, смеялись и учились самым важным вещам. AdMe.ru каждый раз с замиранием ждет выхода новинок и уверен, что невозможно стать слишком взрослым для этих мультфильмов.

Тачки-3 Cars 3

Приквел: Тачки (15 июня 2006 года) Премьера: 16 июня 2017 года Сюжет: После победы высокотехнологичного гонщика Джексона Шторма многие уверены, что Молния Маккуин уйдет в отставку. Но с помощью друзей главный герой уверенно приступает к тренировкам, чтобы вернуться на трассу Florida 500 в полной боевой готовности.

Тайна Коко Coco

Основан на оригинальной идее режиссера Ли Анкрича вместе с Адрианом Молина. Премьера: 22 ноября 2017 года Сюжет: История о 12-летнем мальчике, который живет в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. В его семейном клане музыка считается проклятием, и Мигель решает раскрыть старую семейную тайну в День мертвых.

Зверополис-2 Zootopia 2

Приквел: Зверополис (3 марта 2016 года) Премьера: 2018 Сюжет: Джуди и Ник теперь оба полицейские, им предстоит бороться с преступлениями, а также сделать самое главное — спасти Зверополис.

Суперсемейка-2 The Incredibles 2

Приквел: Суперсемейка (23 декабря 2004 года) Премьера: 14 июня 2018 Сюжет: Продолжение анимационного комедийного боевика от студии Pixar. Сюжет пока не раскрывается, но, как признался сам режиссер, еще после первого мультфильма у него осталось множество нереализованных идей. В связи с этим в новинку войдут не только свежие идеи, но и то, что Брэд Бёрд держал в голове более 10 лет.

Ральф ломает интернет: Ральф-2 Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2

Приквел: Ральф (1 ноября 2012 года) Премьера: 21 ноября 2018 года Сюжет: Ральф перенесется из игровых автоматов в мир интернета, где их дружба с Ванилопой подвергнется испытаниям. Другие детали сценария пока остаются неизвестными, но мы уверены, что продолжение мультфильма получится не менее достойным, чем его первая часть.

Джинны Genies

Приквел: Аладдин (11 ноября 1992 года) Премьера: 2019 Сюжет: Новый проект сосредоточен на жизни джиннов, а также покажет, как Джинн Аладдина оказался в рабстве лампы.

История игрушек — 4 Toy Story 4

Приквел: История игрушек (1 октября 2009 года) Премьера: 21 июня 2019 года Сюжет: Действие происходит после того, как Энди, бывший владелец игрушек, отдал их девочке по имени Бонни. Сюжет будет сосредоточен вокруг Вуди и Базза, которые отправятся в путешествие на поиски потерянной любви Вуди — Бо Пип.

Король Лев The Lion King

Приквел: Король Лев (1994 год) Премьера: 19 июля 2019 Сюжет: Disney подтвердила информацию о ремейке культового анимационного фильма. Новый «Король Лев» будет включать в себя песни и мелодии из оригинального мультфильма, а при производстве будет использоваться технология CGI (сгенерированные при помощи компьютерной трехмерной графики изображения).

Холодное сердце — 2 Frozen 2

Приквел: Холодное сердце (12 декабря 2013 года) Премьера: 27 ноября 2019 года Сюжет: Сценарий еще в разработке, но, без сомнения, нас ждет продолжение красивейшей зимней сказки, которая очаровала нас в 2013 году. Известно, что у Олафа появится подружка, и нам снова гарантировано море юмора и положительных эмоций.

Великаны Gigantic

Приквел: Веселые и беззаботные (27 сентября 1947 года) Премьера: 25 ноября 2020 года Сюжет: Основан по мотивам английской сказки «Джек и бобовый стебель». Юноша по имени Джек обнаруживает землю гигантов, скрытую в облаках, и знакомится с 11-летней девочкой-великаном по имени Инма, которая обращается с ним, как с куклой.