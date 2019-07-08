Мы проследили, как за почти 100 лет изменился образ женщины в кино

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В первой половине XX века кинематограф был прерогативой сильного пола — мужчины снимали кино про мужчин. Наиболее популярными киножанрами были вестерн, гангстерская драма и боевик, в которых представительницам прекрасного пола отводились второстепенные роли. Однако индустрия развивалась, и вскоре появилось жанровое разнообразие, а с ним и яркие героини золотой эры Голливуда. С этой эпохи началась эволюция женских образов в кино.

AdMe.ru решил проследить, как менялись облик главных героинь на экране и восприятие роли женщины обществом.

20–40-е: женщина-декорация

Представление о девушке как о некоем пассивном объекте, который нуждается либо в мужской поддержке, либо в обожании, берет свое начало еще в Средневековье с его рыцарскими романами. Неудивительно, что на заре кинематографа героиням было отведено 2 типа ролей: дева в беде, которую надо спасать, и женщина-вамп, которая соблазняет мужчин. Одной из первых роковых красоток в кино стала Теда Бара, сыгравшая в фильме 1915 года «Жил-был дурак» по мотивам поэмы Редьярда Киплинга «Вампирша».

Позднее образ коварной обольстительницы воплотила легендарная Марлен Дитрих в фильме 1935 года «Дьявол — это женщина».

До 40-х женский образ femme fatale становится в кино ключевым. Множество нуарных фильмов тех лет выводят на первый план таких актрис, как Рита Хейворт, Энн Шеридан, Ингрид Бергман.

Однако, несмотря на то что им доставались главные роли, нельзя сказать, чтобы эти героини играли ключевую роль в повествовании. Красотки никогда не появлялись на экране в одиночку, всегда рядом с ними был мужчина, который двигал сюжет.

50–60-е: идеальная жена или ветреная красотка

Окончание Второй мировой войны, жажда спокойствия и уюта привели к тому, что на экранах появился новый образ — домохозяйка и хорошая жена. В кино героини олицетворяли американскую мечту послевоенного поколения: муж приезжает на своем автомобиле после трудового дня домой, где его ждет красивая и улыбчивая жена. Успех самой женщины измерялся достижениями супруга. В то время главными ценностями стали брак и семья, и кинематограф вполне успешно внедрял эти установки.

Однако уже в 60-х были предприняты первые попытки вывести актрис из мужской тени и показать интересную и самостоятельную героиню. Как раз в то время в воздухе впервые стали витать слова «сексуальная революция», «феминизм» и «социальный протест». Конечно, полностью независимыми женщины не стали, поиск богатого мужа все еще был главной целью, но все-таки героини фильмов уже могли стать центральными персонажами.

Мэрилин Монро в образе беспечной леди — главный секс-символ эпохи. «Я встретила того, кого искала. У него миллионы, очки и яхта», — говорит ее героиня в одной из главных комедий того времени «В джазе только девушки». Как правило, актрисам доставались роли танцовщиц или певиц.

Примерно в это же время снимается другой культовый фильм — «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепберн в главной роли. Ее героиня транслировала уже немного другой образ — все еще милой бездельницы, но уже более сдержанной, глубокой и загадочной.

Да, Холли Голайтли содержанка, но при этом она искренне страдает, когда возлюбленный покидает ее и уезжает в другую страну.

Конец 70-х — начало 80-х: самостоятельная женщина

В этот период героини на экранах пытаются вырваться из строгих рамок. 70-е были отмечены новой волной феминизма и всеобщей борьбой за гражданские права. Многие известные режиссеры уловили этот общественный запрос и вывели на первый план сложный внутренний мир главных героинь. Фильмы «Алиса здесь больше не живет» Скорсезе и «Незамужняя женщина» Пола Мазурски продемонстрировали, что женщина может реализоваться не только в браке.

Кроме того, в конце 60-х в кино начали поднимать действительно важные остросоциальные проблемы, поэтому появляется молодое поколение актеров, которые задают новые голливудские стандарты. Это время становления независимого кино и начало творческого пути таких звезд, как Дастин Хоффман и Джек Николсон. Рядом с такими героями на экранах нужны были совершенно другие женщины — понятные и земные, чтобы каждая зрительница могла идентифицировать себя с ними. Тогда кинематограф впервые ставит на первый план не эстетику и внешние данные, а художественный замысел и внутреннее содержание. Мир узнает таких актрис, как Джейн Фонда, Фэй Данауэй, а чуть позднее — Мэрил Стрип и Сигурни Уивер.

Но все же в то время кино оставалось преимущественно мужским с преобладанием криминальных и приключенческих драм, а также фильмов о войне.

80-е: женщина-сорвиголова и героиня с трудной судьбой

В начале 1980-х появляется новый женский тип в кино — эдакая сорвиголова, которая сражается со злом наравне с мужчинами. Теперь героиня может справиться и с инопланетянином, и с киборгом-убийцей из будущего. Работы Уивер в «Чужом» и Хэмилтон в «Терминаторе» стали яркими примерами новой ролевой модели. Впрочем, такой образ все равно был ограничен четкими рамками. В этих фильмах у героинь одна очевидная функция — уверенно и красиво давать отпор в облегающей униформе.

Еще один важный экранный образ того времени — женщина с непростой судьбой, которая хочет добиться признания и успеха. Например, лента «Деловая девушка» с Сигурни Уивер про секретаршу, мечтающую построить карьеру любой ценой.

Здесь же можно вспомнить знаковый фильм «Танец-вспышка» 1983 года. Это история 18-летней Алекс, которая хочет стать балериной, но вынуждена работать сварщицей на заводе.

В целом можно сказать, что 80-е принесли миру множество культовых лент: «Человек дождя», «Назад в будущее», «Общество мертвых поэтов», но актрисы не играли в них ключевых ролей.

90-е: роковая женщина и воительница

90-е подарили миру 2 образа героинь в кино. Первое амплуа — коварная красотка. Правда, здесь к явной чувственности добавился холодный рассудок: героиня оказывала сопротивление мужчинам при помощи ума, а не оружия. Знаковый фильм той эпохи — «Основной инстинкт» с Шэрон Стоун в главной роли.

Второй образ — воительница. Он занял важное место в сериалах и фильмах конца 90-х. Вспомните знаменитую «Зену — королеву воинов» и сериал «Ее звали Никита». Правда, даже обретя силу, героини не утратили сексуальность. Их наряды должны были быть соблазнительными, а фигуры — безупречными: всегда важно выглядеть великолепно, даже на поле битвы.

Позднее именно из этих образов родились такие культовые персонажи, как Лара Крофт и Черная Мамба из «Убить Билла» в 90-х, а также Китнисс из «Голодных игр» и Трис из «Дивергента» в 2010-х.

Правда, у этих героинь на первый план выходят их внутренние качества, а не внешняя привлекательность.

Конец 90-х — начало нулевых: сексуально раскрепощенная женщина и комедийный персонаж

Женская сексуальность начинает раскрываться в популярных сериалах 90-х: «Друзья», «Беверли Хиллз 90210» — и достигает своего пика в «Сексе в большом городе», который завершился в 2004 году. Главные героини — типичные представительницы своего времени. Они свободны от предрассудков, успешно строят карьеру и параллельно пытаются наладить личную жизнь, встречаясь с разными мужчинами. Впервые с больших экранов прозвучала мысль о том, что женщина может не бояться своих желаний, менять партнеров и не стыдиться секса на одну ночь.

В 2007 году выходит сериал «Тайный дневник девушки по вызову», основанный на анонимном блоге девушки, которая рассказала о жизни элитной эскортницы. В главной роли снялась Билли Пайпер, она сыграла откровенную и обаятельную девушку, которая честно признается, что любит секс и любит деньги. Правда, в конце сериала героиня оставляет всех своих мужчин, чтобы самостоятельно разобраться в том, чего она хочет получить от жизни.

Также нулевые подарили нам немало комедийных женских образов, причем с весьма специфическим чувством юмора. Достаточно вспомнить, с каких ролей в кино начинали будущие звезды: Риз Уизерспун прославилась после «Блондинки в законе», а Аманда Сайфред проснулась знаменитой после «Дрянных девчонок».

Актрисы в комедиях играли в основном глупышек, наивных дурочек и истеричек. Если мужчины шутили о политике и сексе, то женщины смеялись над собой и над отношениями между полами.

2010-е — наши дни: сильная женщина и главная героиня

Примерно к середине 2010-х женский образ в кино трансформируется в совершенно новый тип — сильную героиню, центральный персонаж фильма. Она может заниматься чем угодно: политикой, как Клэр Андервуд из «Карточного домика», наукой, как Эми Адамс в «Прибытии», или просто искать правду, как героиня из «Трех билбордов на границе штата Эббинга, Миссури». Героиня способна находить компромисс и стремится к партнерству с мужчинами.

В это же время в Голливуде начались дискуссии о равенстве на экране. Они велись несколько лет и привели к тому, что 2016 год стал рекордным по количеству главных героинь в кино. С тех пор тренд только усиливается. Картин с женщинами в главных ролях становится все больше, причем именно они оказываются ключевыми персонажами с точки зрения сценария и развития событий («Гравитация», «Невидимая сторона», «Исчезнувшая», «Фаворитка», «Жена»).

Сегодня женщины также меняют расстановку сил в комиксах, где раньше господствовали супергерои-мужчины. И DC, и Marvel все чаще предпочитают снимать истории женских персонажей: Капитан Марвел, Чудо-женщина, Темный Феникс ярко иллюстрируют эту тенденцию.

Наконец, девушки уверенно лидируют в ремейках старых фильмов, но уже с ведущим женским составом: «Охотницы за привидениями», «Восемь подруг Оушена», «Отпетые мошенницы».

Так или иначе, актрисы прошли долгий путь и, кажется, наконец отвоевали свое право и на глубокие драматические роли, и на комиксы, и на качественные комедии. Сейчас главное — удержать эту планку и не «перекормить» зрителей исключительно женскими образами, оставив мужчин-героев на втором плане. В конце концов, в кино, как и в любом другом деле, важны баланс и гармония.