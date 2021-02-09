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Мы проследили, как со временем изменились 20+ женских образов в фильмах и сериалах

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Кинематограф за всю свою историю подарил нам огромное количество культовых женских образов. Конечно, часто бывает так, что определенный персонаж ассоциируется с одной-единственной актрисой. Например, для целого поколения Лара Крофт — это Анджелина Джоли. Однако время идет, знаменитости меняются, а продюсеры хотят выпускать ремейки фильмов, имевших успех. Иногда случается так, что культового персонажа на протяжении нескольких лет играет одна и та же актриса, но это бывает довольно редко. Как правило, со временем популярные героини получают не только новое лицо, но и новый характер.

Мы в AdMe.ru решили сравнить, как изменились героини популярных фильмов за последние несколько лет.

1. Круэлла Де Виль

Актрисы: Гленн Клоуз и Эмма Стоун.

Проекты: «101 далматинец» (1996) и «Круэлла» (2021).

2. Чани

Актрисы: Шон Янг и Зендая.

Проекты: «Дюна» (1984) и «Дюна» (2021).

3. Женщина-кошка

Актрисы: Ли Меривезер и Зои Кравиц.

Проекты: «Бэтмен» (1966) и «Бэтмен» (2022).

4. Верховная ведьма

Актрисы: Анжелика Хьюстон и Энн Хэтэуэй.

Проекты: «Ведьмы» (1990) и «Ведьмы» (2020).

5. Лара Крофт

Актрисы: Анджелина Джоли и Алисия Викандер.

Проекты: «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001) и «Tomb Raider: Лара Крофт» (2018).

6. Чудо-женщина

Актрисы: Линда Картер и Галь Гадот.

Проекты: сериал «Чудо-женщина» (1975–1979) и фильм «Чудо-женщина: 1984» (2020).

7. Жанна д’Арк

Актрисы: Ингрид Бергман и Милла Йовович.

Проекты: «Жанна д’Арк» (1948) и «Жанна д’Арк» (1999).

8. Девушка Бонда

Актрисы: Урсула Андресс и Леа Сейду.

Проекты: «Доктор Ноу» (1962) и «Не время умирать» (2021).

9. Эйприл О’Нил

Актрисы: Джудит Хоаг и Меган Фокс.

Проекты: «Черепашки-ниндзя» (1990) и «Черепашки-ниндзя» (2014).

10. Кларис Старлинг

Актрисы: Джоди Фостер и Ребекка Бридс.

Проекты: фильм «Молчание ягнят» (1991) и сериал «Кларисса» (2021).

11. Мэри Поппинс

Актрисы: Джули Эндрюс и Эмили Блант.

Проекты: «Мэри Поппинс» (1964) и «Мэри Поппинс возвращается» (2018).

12. Ирэн Адлер

Актрисы: Рэйчел Макадамс и Натали Дормер.

Проекты: фильм «Шерлок Холмс» (2009) и сериал «Элементарно» (2012–2019).

13. Никита

Актрисы: Пита Уилсон и Мэгги Кью.

Проекты: сериал «Ее звали Никита» (1997) и сериал «Никита» (2010–2013).

14. Королева Елизавета I

Актрисы: Кейт Бланшетт и Марго Робби.

Проекты: «Елизавета» (1998) и «Две королевы» (2018).

15. Сьюзи Бэннион

Актрисы: Джессика Харпер и Дакота Джонсон.

Проекты: «Суспирия» (1977) и «Суспирия» (2018).

16. Джо Марч

Актрисы: Вайнона Райдер и Сирша Ронан.

Проекты: «Маленькие женщины» (1994) и «Маленькие женщины» (2019).

17. Принцесса Диана

Актрисы: Женевьев О’Райли и Эмма Коррин.

Проекты: фильм «Диана: Последние дни принцессы» (2007) и сериал «Корона» (2016—...).

18. Наташа Ростова

Актрисы: Одри Хепберн и Лили Джеймс.

Проекты: фильм «Война и мир» (1956) и мини-сериал «Война и мир» (2016).

19. Сара Коннор

В обоих фильмах Сару Коннор играет Линда Хэмилтон.

Проекты: «Терминатор» (1984) и «Терминатор: Темные судьбы» (2019).

20. Маргарет Тэтчер

Актрисы: Линдси Дункан и Джиллиан Андерсон.

Проекты: фильм «Маргарет Тэтчер» (2009) и сериал «Корона» (2016—...).

21. Лисбет Саландер

Актрисы: Нуми Рапас и Руни Мара.

Проекты: «Девушка с татуировкой дракона» (2009) и «Девушка с татуировкой дракона» (2011).

22. Лея Органа

В обоих фильмах Лею играет Кэрри Фишер.

Проекты: «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977) и «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015).

А вы легко воспринимаете смену актеров в любимых фильмах?

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