Мы проследили, как со временем изменились 20+ женских образов в фильмах и сериалах

Кинематограф за всю свою историю подарил нам огромное количество культовых женских образов. Конечно, часто бывает так, что определенный персонаж ассоциируется с одной-единственной актрисой. Например, для целого поколения Лара Крофт — это Анджелина Джоли. Однако время идет, знаменитости меняются, а продюсеры хотят выпускать ремейки фильмов, имевших успех. Иногда случается так, что культового персонажа на протяжении нескольких лет играет одна и та же актриса, но это бывает довольно редко. Как правило, со временем популярные героини получают не только новое лицо, но и новый характер.