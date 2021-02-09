Мы проследили, как со временем изменились 20+ женских образов в фильмах и сериалах
Кинематограф за всю свою историю подарил нам огромное количество культовых женских образов. Конечно, часто бывает так, что определенный персонаж ассоциируется с одной-единственной актрисой. Например, для целого поколения Лара Крофт — это Анджелина Джоли. Однако время идет, знаменитости меняются, а продюсеры хотят выпускать ремейки фильмов, имевших успех. Иногда случается так, что культового персонажа на протяжении нескольких лет играет одна и та же актриса, но это бывает довольно редко. Как правило, со временем популярные героини получают не только новое лицо, но и новый характер.
Мы в AdMe.ru решили сравнить, как изменились героини популярных фильмов за последние несколько лет.
1. Круэлла Де Виль
Актрисы: Гленн Клоуз и Эмма Стоун.
Проекты: «101 далматинец» (1996) и «Круэлла» (2021).
2. Чани
Актрисы: Шон Янг и Зендая.
Проекты: «Дюна» (1984) и «Дюна» (2021).
3. Женщина-кошка
Актрисы: Ли Меривезер и Зои Кравиц.
Проекты: «Бэтмен» (1966) и «Бэтмен» (2022).
4. Верховная ведьма
Актрисы: Анжелика Хьюстон и Энн Хэтэуэй.
Проекты: «Ведьмы» (1990) и «Ведьмы» (2020).
5. Лара Крофт
Актрисы: Анджелина Джоли и Алисия Викандер.
Проекты: «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001) и «Tomb Raider: Лара Крофт» (2018).
6. Чудо-женщина
Актрисы: Линда Картер и Галь Гадот.
Проекты: сериал «Чудо-женщина» (1975–1979) и фильм «Чудо-женщина: 1984» (2020).
7. Жанна д’Арк
Актрисы: Ингрид Бергман и Милла Йовович.
Проекты: «Жанна д’Арк» (1948) и «Жанна д’Арк» (1999).
8. Девушка Бонда
Актрисы: Урсула Андресс и Леа Сейду.
Проекты: «Доктор Ноу» (1962) и «Не время умирать» (2021).
9. Эйприл О’Нил
Актрисы: Джудит Хоаг и Меган Фокс.
Проекты: «Черепашки-ниндзя» (1990) и «Черепашки-ниндзя» (2014).
10. Кларис Старлинг
Актрисы: Джоди Фостер и Ребекка Бридс.
Проекты: фильм «Молчание ягнят» (1991) и сериал «Кларисса» (2021).
11. Мэри Поппинс
Актрисы: Джули Эндрюс и Эмили Блант.
Проекты: «Мэри Поппинс» (1964) и «Мэри Поппинс возвращается» (2018).
12. Ирэн Адлер
Актрисы: Рэйчел Макадамс и Натали Дормер.
Проекты: фильм «Шерлок Холмс» (2009) и сериал «Элементарно» (2012–2019).
13. Никита
Актрисы: Пита Уилсон и Мэгги Кью.
Проекты: сериал «Ее звали Никита» (1997) и сериал «Никита» (2010–2013).
14. Королева Елизавета I
Актрисы: Кейт Бланшетт и Марго Робби.
Проекты: «Елизавета» (1998) и «Две королевы» (2018).
15. Сьюзи Бэннион
Актрисы: Джессика Харпер и Дакота Джонсон.
Проекты: «Суспирия» (1977) и «Суспирия» (2018).
16. Джо Марч
Актрисы: Вайнона Райдер и Сирша Ронан.
Проекты: «Маленькие женщины» (1994) и «Маленькие женщины» (2019).
17. Принцесса Диана
Актрисы: Женевьев О’Райли и Эмма Коррин.
Проекты: фильм «Диана: Последние дни принцессы» (2007) и сериал «Корона» (2016—...).
18. Наташа Ростова
Актрисы: Одри Хепберн и Лили Джеймс.
Проекты: фильм «Война и мир» (1956) и мини-сериал «Война и мир» (2016).
19. Сара Коннор
В обоих фильмах Сару Коннор играет Линда Хэмилтон.
Проекты: «Терминатор» (1984) и «Терминатор: Темные судьбы» (2019).
20. Маргарет Тэтчер
Актрисы: Линдси Дункан и Джиллиан Андерсон.
Проекты: фильм «Маргарет Тэтчер» (2009) и сериал «Корона» (2016—...).
21. Лисбет Саландер
Актрисы: Нуми Рапас и Руни Мара.
Проекты: «Девушка с татуировкой дракона» (2009) и «Девушка с татуировкой дракона» (2011).
22. Лея Органа
В обоих фильмах Лею играет Кэрри Фишер.
Проекты: «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977) и «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015).
А вы легко воспринимаете смену актеров в любимых фильмах?