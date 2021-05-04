Мы представили, кто мог бы сыграть полюбившихся героев, если бы сериалы 90-х и нулевых пересняли сейчас

У всех наших любимых сериалов есть один существенный минус: они рано или поздно подходят к концу. И нам только и остается, что с теплом вспоминать их и иногда пересматривать в порыве ностальгии. Но в последние годы набирает обороты тенденция делать перезапуски всеми любимых фильмов и сериалов — вот Гай Ричи взял и переснял диснеевскую историю про Аладдина. Так что есть надежда, что наши любимые персонажи еще вернутся на экраны.

В этой статье мы в AdMe.ru решили вспомнить самые популярные сериалы 90-х и нулевых и немного пофантазировали на тему того, какие актеры могли бы сыграть в ремейках, если они вдруг выйдут.

«Зена — королева воинов» (Аня Чалотра в роли Зены)

На роль отважной воительницы мы выбрали актрису индийского происхождения Аню Чалотру. Не так давно Аня блестяще сыграла роль другой сильной женщины — Йеннифэр в сериале «Ведьмак», и ее фактурная внешность, по нашему мнению, вписалась бы в ремейк «Зены».

«Секс в большом городе» (Кит Харингтон в роли мистера Бига)

Идеалы мужской красоты постоянно меняются. Мы решили, что современным зрителям будет интереснее увидеть в роли мистера Бига не классически маскулинного Криса Нота, а более «неформального» Кита Харингтона. И конечно, рядом с ним в таком случае должна быть другая Кэрри.

«Зачарованные» (Лили-Роуз Депп в роли Фиби)

Лили-Роуз унаследовала от своих звездных родителей — Джонни Деппа и Ванессы Паради — все самые яркие черты внешности, и Фиби из нее получилась бы не менее обворожительная, чем из Алиссы Милано. Правда, макияж современной Фиби, скорее всего, будет соответствовать моде нашего времени.

«Дикий ангел» (Аня Тейлор-Джой в роли Милагрос)

Мы понимаем, что Наталию Орейро не затмить, и она навсегда останется для нас той самой Милагрос. Но все же Аня Тейлор-Джой — яркая и разноплановая актриса, подающая большие надежды. А еще у нее такие же огромные и наивные глаза, как у юной Орейро.

«Секретные материалы» (Софи Тернер в роли Даны Скалли)

Вероятно, когда Софи станет старше, она превратится в Джиллиан Андерсон. Сейчас ей примерно столько же лет, сколько было Джиллиан, когда она начала играть агента Дану Скалли, и в одном возрасте актрисы очень схожи. А рыжие волосы Софи очень к лицу — это мы выяснили еще во время просмотра «Игры престолов».

«Клон» (Зендая в роли Жади)

Джованна Антонелли, сыгравшая роль Жади, умеет приковать к себе внимание одними только глазами. Мы решили, что для современной версии сериала нужна столь же яркая кареглазая актриса, на которую захочется смотреть, и выбрали Зендаю.

«Тайны Смолвиля» (Дилан О’Брайен в роли Кларка Кента)

Дилан О’Брайен уже успел запомниться зрителям по своей роли в сериале «Волчонок» — он сыграл там друга главного героя. Но роль молодого Супермена, который только осознает свою силу и учится ею управлять, ему тоже наверняка по зубам.

«Друзья» (Хлоя Грейс Морец в роли Фиби Буффе)

Фиби — героиня яркая, иногда даже взбалмошная. Обаятельная Хлоя Грейс Морец с ее подвижной мимикой, кажется, способна отразить непосредственность характера Фиби как никто другой.

«Баффи — истребительница вампиров» (Сирша Ронан в роли Баффи)

У Сирши уже есть подобный опыт: она сыграла главную роль в фильме «Ханна. Совершенное оружие». И пусть в нем нет ничего мистического, в отличие от истории Баффи, нам кажется, что амплуа безжалостного борца с негодяями Сирше подходит.

«Беверли-Хиллз, 90210» (Дженнифер Лоуренс в роли Бренды Уолш)

Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс чем-то неуловимо напоминает молодую Шеннен Доэрти, в особенности со своими «родными» темными волосами. Роль Бренды Уолш — это, конечно, не Китнисс Эвердин, это амплуа совсем не похоже на те, где была задействована Лоуренс. Но из-за схожести актрис мы решили, что роль современной Бренды должна достаться ей.

«Комиссар Рекс» (Энсел Эльгорт в роли Рихарда Мозера)

Вероятно, пока что Энселу не хватает той брутальности, которая присутствует в облике Тобиаса Моретти. Зато у него определенно есть харизма и вот эта хитринка во взгляде, и он мог бы сыграть роль инспектора полиции, скажем, в молодости.

«Зачарованные» (Кристен Стюарт в роли Пайпер Холливелл)

Кристен Стюарт предпочитает аккуратную и тонкую форму бровей, как и актриса Холли Мари Комбс, так что будет довольно близка к оригиналу. Правда, чтобы усилить сходство, Кристен придется отрастить длинные волосы естественного цвета.

«Клиника» (Тимоти Шаламе в роли Джей Ди)

У молодого актера Тимоти Шаламе и Зака Браффа есть определенное сходство: оба они обладают нетипичной, запоминающейся внешностью и идеально смотрятся в роли этаких странноватых парней. Растрепанная прическа тоже «в наличии» у обоих актеров, так в роль что молодого Джея Тимоти впишется как нельзя лучше.

«Секс в большом городе» (Онор Суинтон-Бирн в роли Кэрри)

Для роли Кэрри мы искали девушку с яркой и фактурной внешностью, но не кукольную красавицу — в общем, такую, какой предстала перед нами когда-то Сара Джессика Паркер. И, кажется, дочь Тильды Суинтон с ее искренней улыбкой стала бы отличной Кэрри.

«Скорая помощь» (Мэйси Уильямс в роли Кэрол Хэтэуэй)

Мэйси Уильямс после финала «Игры престолов» пробует себя в разных амплуа. Мы решили «добавить» в ее список и роль старшей медсестры Кэрол. Как выяснилось, Мэйси очень к лицу кудряшки.

«Тайны Смолвиля» (Эль Фэннинг в роли Хлои Салливан)

На роль Хлои, лучшей подруги Кларка Кента и обладательницы незаурядного ума, мы искали девушку с таким же ясным взглядом и хитрой улыбкой. Светловолосая и голубоглазая Эль Фэннинг, младшая сестра Дакоты Фэннинг, показалась нам идеальной кандидаткой.