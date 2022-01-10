16 отечественных звезд, которые смогли бы сыграть супергероев не хуже голливудских коллег

Черная вдова, Железный человек, Человек-паук — эти и многие другие супергерои стали культовыми даже среди аудитории, незнакомой с первоисточником — легендарными комиксами. И все благодаря успеху фильмов киновселенных DC и Marvel. Более того, эти образы все чаще ассоциируются не с нарисованными прототипами, а с актерами и актрисами, воплотившими их на экране.