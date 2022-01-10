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16 отечественных звезд, которые смогли бы сыграть супергероев не хуже голливудских коллег

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Черная вдова, Железный человек, Человек-паук — эти и многие другие супергерои стали культовыми даже среди аудитории, незнакомой с первоисточником — легендарными комиксами. И все благодаря успеху фильмов киновселенных DC и Marvel. Более того, эти образы все чаще ассоциируются не с нарисованными прототипами, а с актерами и актрисами, воплотившими их на экране.

Но мы в AdMe.ru уверены, что наши звезды сыграли бы супергеройские роли не хуже иностранных коллег.

1. Сальма Хайек — Светлана Иванова (Аяк)

2. Чедвик Боузман — Тимати (Черная пантера)

3. Том Хиддлстон — Сергей Безруков (Локи)

4. Дженнифер Лоуренс — Катерина Шпица (Мистик)

5. Анджелина Джоли — Агата Муцениеце (Тена)

6. Роберт Дауни — младший — Олег Меньшиков (Железный человек)

7. Скарлетт Йоханссон — Елизавета Боярская (Черная вдова)

8. Лорен Ридлофф — Паулина Андреева (Маккари)

9. Джереми Реннер — Никита Ефремов (Соколиный глаз)

10. Зои Салдана — Ольга Бузова (Гамора)

11. Крис Прэтт — Никита Пресняков (Звездный Лорд)

12. Бри Ларсон — Кристина Асмус (Капитан Марвел)

13. Иэн Маккеллен — Андрей Смоляков (Магнето)

14. Галь Гадот — Юлия Снигирь (Чудо-женщина)

15. Джейсон Момоа — Дмитрий Нагиев (Аквамен)

16. Хью Джекман — Александр Ревва (Росомаха)

Как вы считаете, кто из наших звезд круто бы смотрелся в зарубежных супергеройских фильмах?

Фото на превью The Avengers / Marvel Studios, East News, Guardians of the Galaxy / Marvel Studios, Kashaev Pavel / East News
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