16 отечественных звезд, которые смогли бы сыграть супергероев не хуже голливудских коллег
Черная вдова, Железный человек, Человек-паук — эти и многие другие супергерои стали культовыми даже среди аудитории, незнакомой с первоисточником — легендарными комиксами. И все благодаря успеху фильмов киновселенных DC и Marvel. Более того, эти образы все чаще ассоциируются не с нарисованными прототипами, а с актерами и актрисами, воплотившими их на экране.
Но мы в AdMe.ru уверены, что наши звезды сыграли бы супергеройские роли не хуже иностранных коллег.
1. Сальма Хайек — Светлана Иванова (Аяк)
2. Чедвик Боузман — Тимати (Черная пантера)
3. Том Хиддлстон — Сергей Безруков (Локи)
4. Дженнифер Лоуренс — Катерина Шпица (Мистик)
5. Анджелина Джоли — Агата Муцениеце (Тена)
6. Роберт Дауни — младший — Олег Меньшиков (Железный человек)
7. Скарлетт Йоханссон — Елизавета Боярская (Черная вдова)
8. Лорен Ридлофф — Паулина Андреева (Маккари)
9. Джереми Реннер — Никита Ефремов (Соколиный глаз)
10. Зои Салдана — Ольга Бузова (Гамора)
11. Крис Прэтт — Никита Пресняков (Звездный Лорд)
12. Бри Ларсон — Кристина Асмус (Капитан Марвел)
13. Иэн Маккеллен — Андрей Смоляков (Магнето)
14. Галь Гадот — Юлия Снигирь (Чудо-женщина)
15. Джейсон Момоа — Дмитрий Нагиев (Аквамен)
16. Хью Джекман — Александр Ревва (Росомаха)
Как вы считаете, кто из наших звезд круто бы смотрелся в зарубежных супергеройских фильмах?
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