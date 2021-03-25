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Мы представили, как выглядел бы «Гарри Поттер», если бы в нем снимались наши актеры

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Когда где-то звучит «волшебники и маглы», у многих в памяти всплывают кадры из фильмов о Гарри Поттере. Культовая франшиза открыла миру много талантливых актеров, которые мгновенно стали любимчиками, и плакаты с ними появлялись на стенах наших комнат. А что если бы фильмы по романам Джоан Роулинг сняли в России, каким был бы актерский состав?

Мы в AdMe.ru порассуждали сами, посмотрели форумы и готовы показать, как выглядели бы герои в фильмах о Гарри Поттере, если бы их сняли у нас.

Гарри Поттер — Иван Янковский

Гермиона Грейнджер — Лянка Грыу

Рон Уизли — Виктор Хориняк

Драко Малфой — Павел Прилучный

Альбус Дамблдор — Станислав Любшин

Северус Снегг — Юрий Чурсин

Минерва МакГонагалл — Людмила Чурсина

Лорд Волан-де-Морт — Виктор Сухоруков

Рубеус Хагрид — Сергей Селин

Сириус Блэк — Александр Суворов

Люциус Малфой — Олег Меньшиков

Нарцисса Малфой — Марина Александрова

Беллатриса Лестрейндж — Настасья Самбурская

Квиринус Квиррелл — Антон Шагин

Златопуст Локонс — Дмитрий Харатьян

Римус Люпин — Евгений Миронов

Петуния Дурсль — Юлия Рутберг

Вернон Дурсль — Роман Мадянов

Седрик Диггори — Алексей Воробьев

Невилл Долгопупс — Александр Ильин

Молли Уизли — Елена Валюшкина

Джинни Уизли — Аглая Тарасова

Фред и Джордж Уизли — Павел Табаков

Аргус Филч — Игорь Лифанов

Долорес Амбридж — Светлана Немоляева

Игорь Каркаров — Владимир Вдовиченков

Сивилла Трелони — Ингеборга Дапкунайте

Плакса Миртл — Нелли Уварова

Флёр Делакур — Светлана Ходченкова

Полумна Лавгуд — Ирина Старшенбаум

Дадли Дурсль — Михаил Казаков времен Ильи Полежайкина

Как вы думаете, кому точно удалось бы вжиться в знаменитую роль?

Фото на превью Harry Potter and The Sorcerer's Stone / Warner Bros., East News
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