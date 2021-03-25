Мы представили, как выглядел бы «Гарри Поттер», если бы в нем снимались наши актеры
Когда где-то звучит «волшебники и маглы», у многих в памяти всплывают кадры из фильмов о Гарри Поттере. Культовая франшиза открыла миру много талантливых актеров, которые мгновенно стали любимчиками, и плакаты с ними появлялись на стенах наших комнат. А что если бы фильмы по романам Джоан Роулинг сняли в России, каким был бы актерский состав?
Мы в AdMe.ru порассуждали сами, посмотрели форумы и готовы показать, как выглядели бы герои в фильмах о Гарри Поттере, если бы их сняли у нас.
Гарри Поттер — Иван Янковский
Гермиона Грейнджер — Лянка Грыу
Рон Уизли — Виктор Хориняк
Драко Малфой — Павел Прилучный
Альбус Дамблдор — Станислав Любшин
Северус Снегг — Юрий Чурсин
Минерва МакГонагалл — Людмила Чурсина
Лорд Волан-де-Морт — Виктор Сухоруков
Рубеус Хагрид — Сергей Селин
Сириус Блэк — Александр Суворов
Люциус Малфой — Олег Меньшиков
Нарцисса Малфой — Марина Александрова
Беллатриса Лестрейндж — Настасья Самбурская
Квиринус Квиррелл — Антон Шагин
Златопуст Локонс — Дмитрий Харатьян
Римус Люпин — Евгений Миронов
Петуния Дурсль — Юлия Рутберг
Вернон Дурсль — Роман Мадянов
Седрик Диггори — Алексей Воробьев
Невилл Долгопупс — Александр Ильин
Молли Уизли — Елена Валюшкина
Джинни Уизли — Аглая Тарасова
Фред и Джордж Уизли — Павел Табаков
Аргус Филч — Игорь Лифанов
Долорес Амбридж — Светлана Немоляева
Игорь Каркаров — Владимир Вдовиченков
Сивилла Трелони — Ингеборга Дапкунайте
Плакса Миртл — Нелли Уварова
Флёр Делакур — Светлана Ходченкова
Полумна Лавгуд — Ирина Старшенбаум
Дадли Дурсль — Михаил Казаков времен Ильи Полежайкина
Как вы думаете, кому точно удалось бы вжиться в знаменитую роль?
Фото на превью Harry Potter and The Sorcerer's Stone / Warner Bros., East News
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