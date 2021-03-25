Мы представили, как выглядел бы «Гарри Поттер», если бы в нем снимались наши актеры

Когда где-то звучит «волшебники и маглы», у многих в памяти всплывают кадры из фильмов о Гарри Поттере. Культовая франшиза открыла миру много талантливых актеров, которые мгновенно стали любимчиками, и плакаты с ними появлялись на стенах наших комнат. А что если бы фильмы по романам Джоан Роулинг сняли в России, каким был бы актерский состав?