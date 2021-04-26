Мы посмотрели на отношения Роуз и Джека без розовых очков и поняли, что любовью в «Титанике» вообще не пахло

«Титаник» считается одним из лучших романтических фильмов в истории. Для многих зрителей отношения главных героев стали примером того, как должна выглядеть настоящая любовь. Но если снять розовые очки, то можно увидеть, что Роуз совсем не белая и пушистая, Джек стал жертвой чужого эгоизма, а жених главной героини не такой уж и подлец.

Мы в AdMe.ru искренне любим фильм Джеймса Кэмерона, но привыкли смотреть на вещи шире. Очевидная химия между Роуз и Джеком — это лишь вершина айсберга. Загляните глубже, и все в этой истории перевернется с ног на голову.

1. Они сразу перешли к тому, для чего другим нужно время

Внимательные зрители подсчитали, что от момента, когда Роуз перешагнула за борт, и до момента, когда Джек замерз в ледяной воде, прошло чуть больше 48 часов. Но реально ли по-настоящему полюбить человека за 2 дня? По словам психологов, с первого взгляда может возникнуть влечение, а для любви нужно узнать человека поближе. Кроме того, в любых отношениях наступает фаза, когда вместо слепой страсти приходит понимание, что партнер — живой человек со своими недостатками. Если и после этого люди хотят быть вместе, у них действительно глубокие чувства, которые могут перерасти в настоящую любовь.

«Влюбленность развивается быстро, любовь — медленно». Моника Пэрих, специалист по отношениям

Так можно ли утверждать, что между героями была именно любовь? Мы видели страсть и влечение, подстегиваемые сильными эмоциями: Роуз не хочет выходить замуж за выбранного матерью жениха, Джек приблизился к «запретному плоду» — девушке из высшего класса. Но мы не знаем, могли ли эти чувства со временем трансформироваться в любовь.

2. Роуз сознательно изменяла жениху, а Джека это устраивало

Девушка отправилась в круиз вместе с матерью и женихом, но предпочла проводить время с парнем, которого едва знает. Джек был прекрасно осведомлен о семейном статусе новой подруги, но это не мешало ему волочиться за ней и писать знаменитую картину на диване. Некоторые зрители считают, что хуже всех в фильме ведут себя главные герои, а сочувствия заслуживает как раз таки «негодяй» Хокли.

3. Главные развлечения героини — демонстративное поведение и манипулирование другими

Роуз взяла в путешествие по океану картины известных художников. Она либо совершенно непрактичный человек (ведь при качке полотна могут попадать со стен), либо специально бесит жениха, который критикует ее вкус.

Сцена, в которой героиня перелезла за борт, тоже могла быть сугубо демонстративной. Неслучайно же из всех закоулков огромного корабля Роуз выбрала самую заметную корму. Конечно, 17-летняя девушка, которую против ее воли выдают замуж, заслуживает сочувствия. Но стоит ли идеализировать подростка с разбушевавшимися эмоциями?

4. У Джека ветер в голове, но он не упустит того, что считает своим

Он живет как перекати-поле. Вчера ночевал под мостом в Париже, сегодня вступает в отношения с обрученной девушкой. Наверное, Джек неплохой парень: беззаботный, легкий на подъем, рисует хорошо. Но давайте проанализируем несколько его поступков.

Первый разговор с Роуз. Героиня стоит на корме, внизу — бушующий океан. Что творится у нее в голове и всерьез ли она собирается прыгнуть, неизвестно. Что делает Джек? Шутит и подкалывает девушку. Благо, все закончилось хорошо, но в реальной жизни финал мог быть печальным. Людей, оказавшихся в такой ситуации, как Роуз, нельзя брать «на слабо» и расспрашивать, как именно они планируют совершить задуманное.

Уже на этапе флирта видна склонность Джека к психологическим манипуляциям. Он рассказывает новой знакомой, как они будут кататься верхом и всячески развлекаться по ту сторону Атлантики. По сути, Джек говорит Роуз то, что она хочет услышать, поэтому девушка готова пойти за ним куда угодно.

5. Весь фильм главные герои проходят квест «Спаси Роуз»

Джек постоянно спасает Роуз: от жениха, от скуки, от переохлаждения. Зрители, посмотревшие фильм в нежном возрасте, восхищались романтичностью главного героя, но со временем пришло понимание, что его основная миссия — жертвовать собой ради девушки. Учитывая мизерный срок знакомства, жертвы Джека часто кажутся чрезмерными. Что же Роуз? Она несчастна и будто ждет принца, который вырвет ее из рук властной матери и высокомерного жениха. Принц приходит и спасает ее, расплатившись за это собственной жизнью. Если бы не эта история, вряд ли Роуз смогла бы избежать замужества. Ей пришлось бы жить с нелюбимым и оставаться безвольной куклой в руках матери. Лишь потеряв Джека, она наконец-то становится самостоятельной.

Не будем обсуждать, почему герои не могли вместе ждать помощи на спасительной двери. Джеймс Кэмерон сам сказал, что для Джека был лишь один финал. И все же Роуз могла проявить чуть больше участия к парню, который ее спасал — как минимум не издеваться над ним. Вспомните сцену, где герой Леонардо Ди Каприо замерзает в ледяной воде. Что говорит ему персонаж Кейт Уинслет? «Мне так холодно». Серьезно, Роуз? А ему-то каково?

6. Роуз то и дело подставляет «любимого»

Когда Джек оттащил девушку от кормы и к ней подбежала подмога, ситуация выглядела так, словно намерения у парня были нехорошие. Он защищался, но кто станет слушать паренька из 3-го класса? Позже Роуз замолвила за него словечко, но почему она не сделала этого раньше? Кутаясь в одеяло в компании жениха, она просто смотрела, как на ее спасателя надевают наручники. Без 5 минут замужняя женщина настояла на том, чтобы Джек изобразил ее в откровенном виде. Что она потом сделала с картиной? Просто положила в сейф жениха, даже не подумав о том, что ждет бедного художника, когда Хокли найдет компромат. Если героиня так любит Джека, то почему не заступилась за парня, когда его обвинили в краже бриллианта? Она могла заподозрить жениха или придумать правдоподобную легенду, чтобы защитить любимого. Но нет, она снова стояла и смотрела, как его берут под стражу.

Когда девушку посадили в спасательную шлюпку, она вырвалась и побежала к Джеку. На первый взгляд, очень романтичный и самоотверженный поступок. С другой стороны, это лишь усложнило ситуацию. Возможно, Джек бы выжил, не окажи ему Роуз медвежью услугу.

7. Самовлюбленной Роуз плевать на остальных

Внимательные зрители подметили, что девушка руководствуется лишь собственными сиюминутными желаниями. Она не думает о других и не испытывает благодарности к тем, кто делает ее жизнь сытой и комфортной (семья и жених) или насыщенной (Джек).

После кораблекрушения героиня начинает все с чистого листа, но, судя по всему, даже не удосуживается узнать, выжила ли ее мать. Конечно, Руфь приятной женщиной не назовешь, но все-таки это мама. Постаревшая Роуз претендует на звание главного отрицательного персонажа «Титаника». Всю жизнь она хранила бриллиант, напоминающий о ненавистном женихе. По мнению некоторых зрителей, она могла бы продать драгоценность, чтобы помочь внучке, которая о ней заботилась.

Оставим в стороне имущественные вопросы и проанализируем личную жизнь Роуз. Очевидно, что она вышла замуж и родила детей. О них что-то известно? Нет, героиня ничего не рассказывает. На прикроватном столике она держит не фотографии членов семьи, а свои собственные. Создается впечатление, что ее вообще никто не интересует, кроме нее самой. Похоже, она согласилась присоединиться к экспедиции, которая искала бриллиант, лишь для того, чтобы рассказать посторонним людям о своих любовных похождениях.

8. Жених Роуз не так ужасен, как хочет показать героиня

О произошедших событиях на «Титанике» мы знаем только со слов Роуз. Все выглядит так, будто она и Джек исключительно положительные персонажи, а Хокли — отвратительный человек, который всячески мешает влюбленным голубкам. Одна зрительница поставила себя на место жениха Роуз, и у нее получилась совершенно иная версия происходящего.

У вас есть невеста, которую вы полностью обеспечиваете и даже оплачиваете шикарный круиз. Во время путешествия она ведет себя по отношению к вам неуважительно и даже пытается прыгнуть за борт. Ее спасает какой-то бродяга, и вы хотите отблагодарить его деньгами, которые сегодня эквивалентны $ 500. Но вашей невесте этого мало, поэтому вы приглашаете спасателя на званый ужин. После трапезы вы ложитесь спать, а потом оказывается, что невеста той ночью веселилась в компании нового знакомого и его друзей.

Конечно, вы злитесь и говорите девушке, чтобы она больше не общалась с тем парнем. Но потом выясняется, что она позировала для его картины и провела с ним ночь. Как тут не рассвирепеть? Поступи мой муж подобным образом, я бы, наверное, тоже залепила ему пощечину. В любом случае дальше происходит катастрофа и вы делаете все, чтобы спасти невесту. Но она выпрыгивает из шлюпки и снова бежит к своему бродяге. А вы все равно потом ищете ее и пытаетесь узнать, выжила ли она. © JTheberge83 / Reddit

«Когда зрительницы были моложе, они негодовали: „Как ты мог так поступить с Джеком?“ Став старше, они говорят: „О чем только думала Роуз?“». Билли Зейн, исполнитель роли Каледона Хокли

Есть теория, согласно которой Роуз просто выдумала Джека и сбежала от угнетающей реальности в мечты о любви. Не зря же исследователи в фильме не нашли записей о Джеке Доусоне, а сама Роуз сказала: «Он существует сейчас только в моей памяти». В любом случае настоящие земные отношения у нее были только с Хокли. В некоторых сценах у них даже одежда похожая. Совпадение?

9. У этой пары в принципе не было будущего

Представим, что Джек выжил и повел Роуз в новую жизнь. Что это за жизнь? Главная героиня — избалованная богатая девочка, которая не привыкла работать и самостоятельно себя обслуживать. Ее избранник — бедный художник, который довольствуется малым и может ночевать под открытым небом. Как заметила одна зрительница, через некоторое время Роуз перестала бы считать брак с состоятельным человеком такой уж плохой идеей. К тому же страсть рано или поздно угасает. Не исключено, что со временем отношения Джека и Роуз стали бы такими же, как у Фрэнка и Эйприл в «Дороге перемен». При условии, конечно, что герои «Титаника» не разбежались бы, узнав друг друга поближе.

Мы уверены, что «Титаник» — бриллиант мирового кинематографа, блеск которого не померкнет со временем. Это красивая и душераздирающая история, которую хочется проживать вместе с героями. Но возможно, это еще и пособие о том, почему не стоит путать страсть с любовью и как важно брать на себя ответственность за свою жизнь.