Мы посмотрели модный сериал «Игра в кальмара» и не смогли найти там положительного героя

Сейчас сложно найти человека, который ничего не слышал бы про «Игру в кальмара». Благодаря платформе Netflix об этой корейской дораме узнал весь мир. Она мгновенно разошлась на мемы, а в интернете появились фанатские группы, где горячо обсуждается судьба персонажей сериала.

Мы в AdMe.ru тоже посмотрели модное кино и долго спорили, есть ли в нем положительные герои или нет. Один из наших авторов точно не стал бы сочувствовать ни одному из участников этой игры на выбывание. Важно: если вы еще не досмотрели сериал, будьте осторожны — в тексте есть спойлеры.

Начнем с главного героя, которому мы с вами, по идее, и должны симпатизировать. Сон Ки Хун когда-то давно потерял работу, а теперь живет вместе с престарелой матерью. А еще он периодически выступает в роли воскресного папы для своей дочки, которую воспитывают его бывшая жена и состоятельный отчим. Вроде бы обычный мужчина, которому просто не повезло в жизни. Но с первых кадров фильма проникаешься ощущением легкой брезгливости к этому персонажу-эгоисту. Особенно когда смотришь, как Сон Ки Хун втихую забирает банковскую карту у матери и закатывает истерики в попытках подобрать ПИН-код. Угрызений совести в тот момент он явно не испытывает. А ведь там деньги, заработанные пожилой женщиной с большим трудом и отложенные на жизнь.

Сон Ки Хун быстро спускает добытые из банкомата деньги и тут наконец-то задумывается: «Что же подарить дочери на день рождения?» После этого он совершает попытку добыть игрушку — пытается вытащить ее из специального автомата. Тоже на нервах и с топаньем ногами, когда приз в очередной раз срывается из захвата. В итоге Сон Ки Хун приносит девочке бесполезный подарок и даже не проверяет, что же было в наугад выуженной из автомата коробке. А теперь посмотрите на дочку главного героя. Папа — вечный ребенок, а у этой девочки — глаза взрослого человека. Кажется, она уже привыкла, что от отца не приходится ждать чего-то хорошего.

Самое интересное, что одной из причин попадания Сон Ки Хуна в игру на таинственном острове становится желание бывшей жены и ее нового мужа увезти девочку за границу. Он понимает, что не хочет этого. Получается, что люди, на чьем содержании находится малышка, готовы дать ей хорошее образование и обеспечить лучшие условия для жизни. Но для родного папы, который появляется в жизни девочки только эпизодически и не оказывает финансовой помощи, это слишком большое потрясение. Момент «приглашения» в игру тоже вызывает вопросы. Вы бы согласились сыграть в метро с незнакомцем? Да еще так, чтобы за проигрыш вас от души хлестали по лицу? Возможно, так нам пытаются показать, что персонаж уже окончательно дошел до ручки и сделает ради денег все что угодно.

Среди игроков попадаются разные люди, но мало кто из них вызывает сочувствие. Разве что супружеская пара, которая трогательно поддерживает друг друга во время всей игры на выбывание. Но тогда непонятна слишком бурная реакция мужа на гибель жены в одном из соревнований. Неужели они не догадывались, что из них в лучшем случае выживет только один, когда вместе решались участвовать в игре? Остальные игроки будто подобраны по типажам. Здесь есть и мудрый дедушка, и разбитная девица, и отпетый бандит, и даже «сын маминой подруги» — Чхо Сан Воо, который в прошлом был гордостью семьи, одаренным студентом и преуспевающим финансистом. У каждого из них есть свои причины, чтобы бороться за гигантский денежный приз. И в основном это бешеные долги перед кредиторами. Исключением, пожалуй, стал только пожилой О Иль Нам: он решил хорошенько развлечься, потому что знал о подтачивающей его смертельной болезни. И вроде бы хочется его пожалеть, но под конец сериала выясняется, что добрый дедуля на самом деле был коварным манипулятором.



С другой стороны, именно О Иль Нам дал всем шанс остановить игру. Когда люди в красном разрешили это сделать, он голосовал последним и именно от него зависело, завершатся или нет опасные соревнования. И если люди, которые впервые оказались на острове, действительно не знали, что их ждет, то во второй раз они возвращались на игру уже осознанно.

Девушка по имени Кан Сэ Бёк тоже вроде бы должна вызывать сочувствие. И действительно, она все силы кладет только на то, чтобы перевезти в Южную Корею свою мать и обеспечить младшего братика. Но с первых кадров сериала мы запоминаем ее как мошенницу и лгунью. Сначала она бессовестно присваивает деньги, которые выпали из кармана Сон Ки Хуна (возможно, если бы не было этого эпизода, он и не ввязался бы в опасную игру), а затем обманывает его, когда просит развязать веревки после первого попадания на остров.

На этом фоне Чхо Сан Воо, да-да, тот самый «сын маминой подруги», даже выглядит честнее. Он изначально идет к своей цели по головам и никого не обманывает мнимой добротой и заботой. При этом такое поведение вызывает яркое отторжение у главного героя. Сон Ки Хун осуждает своего друга детства, но наивно забывает, что сам подставил старого О Иль Нама в игре в камешки, воспользовавшись тем, что у дедушки начался приступ деменции.

А теперь давайте посмотрим, что сделал главный герой с выигранной суммой. Да, собственно, ничего. Он не бросился к своей дочке, которую за это время уже благополучно перевезли в другую страну, и не стал помогать брату погибшей на острове Кан Сэ Бёк. Он просто бродил по улицам, пока случайно не встретился с оказавшимся живым стариком и не узнал всю правду про игру. После этого Сон Ки Хун развивает бешеную деятельность. Но, кажется, после игры в мужчине ничего особенно не меняется — он так же не думает о последствиях своих поступков. Сначала пристраивает братика Кан Сэ Бёк на воспитание матери Чхо Сан Воо и торжественно вручает им огромный чемодан денег. При этом пожилую женщину никто не спросил, согласна ли она взять на свое попечение постороннего ребенка. Плюс такая космическая сумма денег в бедном районе явно вызовет подозрения и ненужные проблемы. Потом главный герой вроде бы покупает билет на самолет и отправляется радовать дочку своим преображением. Но в последний момент он разворачивается и решает вступить в борьбу с организаторами игр. Как он это будет делать — вопрос открытый, но то, что девочка еще долго не дождется папу, понятно без слов. Кажется, особых изменений к концу сериала так и не произошло: главный герой так и остался большим ребенком-эгоистом, который ни на секунду не задумывается о чувствах окружающих и о последствиях своих поступков.