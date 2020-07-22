Мы представили, как бы выглядели 18 наших звезд, если бы решили поколдовать над прической

Не только особенности таланта, но и внешние черты нередко становятся визитной карточкой знаменитости. Сегодня поклонникам было бы сложно представить Мадонну без щербинки между зубами, Ким Кардашьян без выдающихся ягодиц или Барбру Стрейзанд без носа с горбинкой. Даже прическа может стать фишкой и изюминкой звезды, особенно если она долгие годы остается преданной своему имиджу.

Мы в AdMe.ru немного пофантазировали и представили, как бы выглядели российские знаменитости, если бы решились поэкспериментировать над своим образом, а именно — волосами.

1. Ксения Собчак

2. Сергей Лазарев

3. Ольга Бузова

4. Филипп Киркоров

5. Лолита

6. Пелагея

7. Николай Басков

8. Равшана Куркова

9. Глюкоза

10. Тимати

11. Лера Кудрявцева

12. Анастасия Стоцкая

13. Сергей Светлаков

14. Рената Литвинова

15. Наргиз

16. Кристина Асмус

17. Александр Петров

18. Анастасия Ивлеева