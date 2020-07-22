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Мы представили, как бы выглядели 18 наших звезд, если бы решили поколдовать над прической

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Не только особенности таланта, но и внешние черты нередко становятся визитной карточкой знаменитости. Сегодня поклонникам было бы сложно представить Мадонну без щербинки между зубами, Ким Кардашьян без выдающихся ягодиц или Барбру Стрейзанд без носа с горбинкой. Даже прическа может стать фишкой и изюминкой звезды, особенно если она долгие годы остается преданной своему имиджу.

Мы в AdMe.ru немного пофантазировали и представили, как бы выглядели российские знаменитости, если бы решились поэкспериментировать над своим образом, а именно — волосами.

1. Ксения Собчак

© East News

2. Сергей Лазарев

© East News

3. Ольга Бузова

© Ксения Угольникова / East News, © Depositphotos

4. Филипп Киркоров

© East News, © Depositphotos

5. Лолита

© East News

6. Пелагея

© EAST NEWS

7. Николай Басков

© East News

8. Равшана Куркова

© Ksenia Ugol'nikova / East News

9. Глюкоза

© East News

10. Тимати

© East News, © Depositphotos

11. Лера Кудрявцева

© Lomohov Anatoly / East News

12. Анастасия Стоцкая

© Lomohov Anatoly / East News

13. Сергей Светлаков

© Tarakanov Vadim / East News

14. Рената Литвинова

© EAST NEWS, © Depositphotos

15. Наргиз

© East News, © Depositphotos

16. Кристина Асмус

© AA / ABACA / Abaca / East News

17. Александр Петров

© EAST NEWS

18. Анастасия Ивлеева

© East News

Как вы считаете, кому из героев нашей подборки не помешало бы время от времени освежать образ? Или с привычным имиджем эти знаменитости выглядят гармоничнее?

Фото на превью East News, Depositphotos
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