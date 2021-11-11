Мы по-другому взглянули на продолжения любимых сериалов и разобрались, почему иногда они так раздражают

Раньше к сериалам относились снисходительно, аргументируя это тем, что нет ничего лучше полнометражного кино. Сейчас с этим утверждением можно поспорить. Многие современные проекты легко посоревнуются с культовыми картинами. Взять, к примеру, «Игру престолов» — чем сериал хуже трилогии «Властелин колец»?

Порой спустя много лет создатели сериала решают выпустить продолжение. Иногда оно зрителям «заходит», а иногда — нет. Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему нас так раздражают продолжения культовых сериалов и есть ли на это рациональные причины. А в бонусе расскажем, что еще может разочаровать фанатов.

От продолжения ждут чего-то эпичного

Обычно только успешные сериалы получают продолжение. Если проект надоел и рейтинги упали, деньги на дальнейшее производство никто тратить не станет. Сценаристам приходится изрядно попотеть, чтобы удовлетворить запросы публики, которая много лет ждала продолжения сериала. От нового сезона ждут накала страстей и невероятных эмоций. Если же история героя логично завершилась, сценаристам буквально нужно выпрыгнуть из штанов, чтобы зацепить зрителей. А так получается не у всех. Редко когда продолжение шоу становится успешнее оригинала. И дело не в плохом сценарии, а в завышенных требованиях. Однако у некоторых шоураннеров это получается. К примеру, восхитить зрителей получилось у создателей «Твин Пикса». Первый сезон, вышедший на экраны в 1990-х, на IMDb имеет рейтинг 8,6. Рейтинги второго сезона оказались ниже, так как зрители были разочарованы неудачным концом. Однако в 2017 году вышло продолжение сериала, которое оказалось выше всяких похвал и получило рейтинг 8,5.

Сериал морально устарел

Спустя много лет, как правило, аудитория картины вырастает. Мир вокруг меняется, и мысли, которые казались свежими и интересными тогда, сейчас давно устарели. Вокруг появляются сотни фильмов и сериалов с более закрученным, сложным и интересным сюжетом, поэтому киношникам тоже следует идти в ногу со временем. Однако им это не всегда удается. К примеру, «Секретные материалы» — популярнейший сериал 90-х. Первые сезоны просто взорвали телевидение, но к финальным интерес аудитории стал заметно падать. Зачем-то спустя много лет создатели выпустили еще 2 сезона, которые для многих оказались разочарованием. Возможно, сериал просто морально устарел: в 90-х идеи мирового заговора и нашествия инопланетян смотрелись свежо, а сейчас не очень. Аудитория «Материалов» выросла, а сам сериал не изменился. К тому же зрители считают, что проект покинули наиболее талантливые сценаристы и это сыграло свою роль. На замену устаревшим «Материалам» пришли «Очень странные дела» — сериал со схожим сюжетом, но гораздо более актуальный в наши дни.

Или взять еще один популярнейший сериал — «Друзья». Серия-продолжение вышла весной 2021 года. Хотя, строго говоря, это было даже не продолжение сериала, а некий спецвыпуск, где актеры обсуждали прошлое. Так или иначе, зрители заметили, что Джо, Моника, Росс и прочие герои сильно изменились и, конечно, постарели. Некоторые фанаты были не в восторге от воссоединения: якобы нечего ворошить прошлое — зрители хотят запомнить актеров молодыми и красивыми.

У сериала появилось множество аналогов и более интересных конкурентов

А еще иногда сериал не просто устаревает, но теряется в потоке шоу с похожим сюжетом. К примеру, популярный «24 часа». Сериал успешно транслировался в течение 9 лет. После 8-го сезона создатели сообщили, что сериал закрывается. Однако спустя 3 года канал Fox официально объявил о воскрешении шоу в качестве мини-сериала из 12 эпизодов. Рейтинги продолжения оказались низкими. Возможно, в 2014 году зрители были заняты просмотром очередного сезона «Игры престолов» и «Шерлока»?

Нас бесит, когда наши ожидания обманывают

На протяжении сериала персонаж развивается. И когда очередной сезон подходит к логичному завершению, мы видим, как изменился герой. Но когда спустя много лет создатели шоу решаются на продолжение, они, как правило, переворачивают все с ног на голову. К примеру, «Декстер». В финале 8-го сезона Декстер инсценировал смерть и сбежал куда-то в глушь, оставив сына на произвол судьбы, — так себе конец. Тем не менее, как казалось тогда, история Декстера завершилась: он потерял близких, понял, к чему привели его поступки, и, как мы надеялись, к старому не вернется. В связи с выходом нового сезона фанаты гадают, как сложится судьба маньяка. Нет никаких гарантий, что Декстер не вернется к прошлому и не примется за старое. Получается, что логичная, уже завершенная история обретает новый поворот. И не всегда этот поворот ведет к чему-то хорошему.

Мы не любим осознавать, что тоже постарели

Возможно, мы чувствуем раздражение, потому что видим, как постарели герои, и понимаем, что стали старше вместе с ними. В декабре 2021 года на экраны возвращается «Секс в большом городе». Главным персонажам уже за 50, актрисам тоже. К примеру, Саре Джессике Паркер, играющей Кэрри Брэдшоу, 56 лет. Мы не знаем, чего ожидать от сериала после провала полнометражного фильма «Секс в большом городе — 2». Некоторые зрители решили сериал не смотреть. Причин много: уход одной из главных героинь — Саманты; уже ставший скучным гардероб актрис... Зрители подметили, что в кадрах, просочившихся со съемок, героини одеты так же, как и много лет назад. Хотя с тех пор мода сильно изменилась, Кэрри и ее подруги одеваются по моде нулевых и выглядят так, словно сошли со страниц журналов тех лет. Но и это не главное. Возможно, зрители просто боятся выйти из собственной зоны комфорта. Ведь, скорее всего, подружки из Нью-Йорка снова окажутся на экране, чтобы разрушить стереотипы и на этот раз доказать нам, что жизнь после 50 — есть.

Бонус: перезапуски тоже могут разочаровать зрителей

Перезапуски, а не продолжения — еще один бич современного кино. Зрители понимают, что создатели перезапусков пытаются выжать из оригинальной серии все до последней капли и заработать как можно больше денег. Как правило, такие проекты, хотя и с большими бюджетами, но слабым сюжетом, проваливаются. Взять, к примеру, «Зачарованных». Сериал шел 8 лет и имеет рейтинг 7,1. Перезапуск шоу вышел в 2018 году, но уже с рейтингом 4,7.