Мы объясним концовки 15 фильмов, которые вы, скорее всего, поняли неправильно

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Концовки фильмов нередко остаются для зрителей загадкой и вызывают жаркие споры. Мы можем и не подозревать, какой смысл заложил в финал режиссер, или же неправильно истолковываем посыл автора, если он использовал метафоры и аллегории. А ведь от понимания заключительных сцен напрямую зависит впечатление от просмотра.

AdMe.ru решил пролить свет на самые непонятные концовки фильмов. Возможно, это поможет вам взглянуть на сюжет под совершенно иным углом.

Прибытие, 2016

По мере развития сюжета фильм Дени Вильнева дает зрителю множество подсказок, однако основная мысль раскрывается в самом конце. Научно-фантастическая драма сплошь состоит из замкнутых циклов. Зритель может подумать, что кинолента начинается с прошлого главной героини, лингвиста Луизы Бэнкс, но в финале становится ясно, что эти кадры изображали ее будущее. После того как персонаж Эми Адамс научилась понимать нелинейный язык гептаподов, время для нее замкнулось в круг. Флешбэки лингвиста о ее умершей дочери и разрыве с мужем, которые мы видели в начале фильма, еще не произошли в жизни героини. Луиза увидела свое будущее и, зная, что ей предстоит потерять ребенка и возлюбленного, решила ничего не менять. Именно в этом и заключается смысл киноленты: время — это не просто прямая. Если смотреть на него с точки зрения гептаподов, оно приобретает совершенно иное звучание. И каждый человек сам определяет свою судьбу.

мама!, 2017

«Они в восторге. Они все поняли, но каждый понял совершенно по-своему», — говорит герой Хавьера Бардема о реакции читателей на свою новую книгу. Это же можно сказать и о зрителях фильма. После премьеры психологического триллера Даррена Аронофски интернет наводнили разные версии смысла киноленты и интерпретации его концовки. Практически все работы режиссера наполнены символизмом, и «мама!» не исключение. В основе сюжета лежит грубое отношение человечества к природе, а фильм является своеобразной библейской притчей. В интервью Variety Аронофски объяснил, что Хавьер Бардем сыграл в киноленте Бога, героиня Дженнифер Лоуренс — это олицетворение матери-природы, а дом — это Земля. Природу терзают, ею пользуются. Апокалипсис в финале фильма, а именно сожжение дома, — результат насилия над Землей.

Мы, 2019

На главных героев фильма, семью Уилсонов, нападают их безумные двойники. Вскоре зритель узнает, что нападавшие являются частью целой армии клонов, именуемых Тенями, которые живут под землей. В заключительной части киноленты героиня Лупиты Нионго следует за своей жуткой копией в зеркальный лабиринт, ведущий в подземелье, который нам обрывками показывали на протяжении всего фильма. После драки персонажей мы видим флешбэк из детства Аделаиды полностью и понимаем, что это она на самом деле является двойником. Еще будучи ребенком, она смогла выбраться на поверхность, пленив свой оригинал. Такой сюжетный поворот объясняет перемены в поведении главной героини и ее страхи. В частности, становится ясно, почему Аделаида, повзрослев, боялась идти на пляж: она знала, что вход в подземелье все еще там, и не хотела возвращаться. Также мы понимаем, почему настоящая Аделаида становится лидером Теней: она была единственным членом армии двойников, который мог говорить.

Бердмэн, 2014

Концовка фильма Алехандро Иньярриту о сошедшем с ума актере довольно запутанная. В заключительной сцене нам показывают, как дочь Риггана заходит в пустую палату и видит открытое окно, с улицы доносятся голоса и сирены. Героиня Эммы Стоун смотрит вниз, медленно поднимает голову к небу и улыбается. Некоторые зрители могли подумать, что финал является хеппи-эндом и намекает нам на то, что Ригган все же умеет летать. Но, вероятнее всего, главный герой все же покончил с собой, так как у него не получилось сделать это ранее, а дочь стали посещать галлюцинации. Сэм теряет связь с реальным миром и погружается в мир фантазий, где ее отец все еще жив. Отношения Риггана с дочерью — ключ к разгадке концовки фильма.

Ванильное небо, 2001

С каждой минутой психологический триллер Кэмерона Кроу становится все запутаннее, а к концу оставляет зрителей в полнейшем недоумении. Сам же режиссер подсказал, что ответы на вопросы следует искать в последних 20 минутах фильма. Героя Тома Круза терзают ночные кошмары, в которых он видит то погибшую в автокатастрофе Джулианну, то свое изуродованное лицо, а психолог пытается разобраться, что из сказанного подозреваемым правда, а что — плод его воображения. Дэвид вспоминает, что обращался в компанию Life Extension, которая занимается сохранением жизни безнадежным пациентам с помощью заморозки. Сотрудники фирмы также внушают клиентам осознанные сновидения. Дэвид понимает, что мир грез его не удовлетворяет. Финал фильма — это выбор главного героя: проснуться и доживать остаток своих дней в реальном мире или продолжать существовать в мире грез и фантазий. Почти не колеблясь, Дэвид выбирает первое.

Лекарство от здоровья, 2017

В финале фантастического триллера Гора Вербински Локхарт узнает, что глава зловещего оздоровительного центра — тот самый швейцарский барон и безумный ученый, который родился 200 годами ранее событий киноленты и ставил кровавые эксперименты. Хайнрейх Фольмер смог разработать эликсир бессмертия, используя специальную жидкость, вырабатываемую угрями. Локхарту удается победить безумца. Вместе с Ханной, дочерью Фольмера, главный герой покидает санаторий, он наконец-то свободен, но по его неестественной улыбке становится ясно, что его психическому здоровью нанесен непоправимый вред. Локхарт будто бы понимает, что противостоять системе и плыть против течения в современном мире практически невозможно.

Черный лебедь, 2010

В эпилоге фильма Нина (Натали Портман) падает в первом акте балета и в слезах бежит переодеваться ко второму. В гримерке она встречает Лили (Мила Кунис), уже полностью готовую заменить главную героиню на сцене. Между девушками завязывается драка, в ходе которой Нина убивает соперницу, вонзив ей в живот осколок стекла. Главная героиня прячет тело в ванную и великолепно отыгрывает второй акт. После этого в гримерку к Нине приходит живая и невредимая Лили, которая выражает ей свое восхищение. Героиня Натали Портман понимает, что все это время дралась сама с собой и это у нее в животе кровоточит рана. В финале третьего акта Нина падает в руки режиссера, истекая кровью. По реакции труппы и работников театра мы понимаем, что балерина на самом деле ранила себя в попытках добиться совершенства.

Птичий короб, 2018

Когда главная героиня с двумя детьми наконец-то добирается до Святилища, оно оказывается школой для слепых, и в этом можно заметить глубокий символизм. Именно слепая вера, которую питала Мэлори, помогала ей преодолевать речные пороги с завязанными глазами. Фильм наталкивает зрителя на размышления о том, что является слабостью, а что — силой. Та же слепота в обществе считается ограничением возможностей, но по сюжету фантастической драмы оказывается защитой от монстров. Спасти детей Мэлори удалось, лишь открыв себя любви. Когда в заключительной сцене главная героиня дает сыну и дочери имена и освобождает птиц, она тем самым разрушает стены, которые выстроила вокруг себя. Эпилог — это метафора надежды и веры в то, что все будет хорошо, а птичий короб — символ клетки, в которой Мэлори держала свои чувства.

Под покровом ночи, 2016

Однажды владелица арт-галереи Сьюзен получает по почте рукопись от своего бывшего мужа Эдварда, в чей писательский талант она никогда не верила. В романе «Ночные животные» он изобразил собственный внутренний мир. Боль от потери Сьюзен Эдвард сопоставляет с болью главного героя книги — Тони Хэстингса, чью жену и дочь зверски убили ночные бандиты. Повествование захватывает персонажа Эми Адамс с первых страниц: она понимает, что Эдвард действительно талантливый писатель. Под впечатлением Сьюзен предлагает бывшему супругу увидеться, и тот сразу соглашается. Местом встречи она выбирает роскошный ресторан, который соответствует ее нынешнему статусу. Однако Эдвард всё не появляется. Постепенно Сьюзен понимает: он не собирался приходить. Блестяще написанный роман и сорванная встреча — это месть Эдварда бывшей жене. Он доказал Сьюзен, что его внутренний мир гораздо богаче реального мира, в котором она существует. Месть — центральная тема обеих историй. Тони мстит убийцам своей семьи, а Эдвард мстит Сьюзен.

Донни Дарко, 2001

Хотя фильм вышел 18 лет назад, споры о его смысле продолжаются по сей день. По задумке режиссера Ричарда Келли, главный герой является живым проводником, миссия которого — спасти мир. Донни должен вернуть артефакт, которым является реактивный двигатель, свалившийся с неба в Мидлсексе, в основную Вселенную, иначе в ней образуется черная дыра и наступит конец света. В финале фильма персонаж Джейка Джилленхола позволяет двигателю самолета, на котором летят его мать и сестра, упасть на его дом, зная, что ему самому предстоит умереть. Донни сознательно жертвует собой. Об этом также говорит его истерический смех в одной из заключительных сцен. Освобождение от груза ответственности за судьбу мира дарит ему беззаботность и успокоение. «Донни Дарко» — сложный и многослойный фильм, понять который с первого раза не так-то просто, но каждый новый просмотр будет давать зрителю ответы на вопросы.

Темный рыцарь: Возрождение легенды, 2012

В финальной части фильма Брюс Уэйн, спасая родной Готэм от ядерного взрыва, грузит бомбу на свой самолет и мчится подальше в океан, где она и взрывается. Город спасен, благодарные жители скорбят по своему герою и устанавливают Бэтмену памятник. Дворецкий Альфред уезжает в Венецию, где удивительным образом встречает в ресторане живого и невредимого Брюса, сидящего за столиком с Селиной (Женщиной-кошкой). Многие зрители предположили, что эта сцена являлась сном дворецкого. Но, как мы помним, в лаборатории Бэтмена было озвучено, что его самолет снабжен функцией автопилота. Вероятнее всего, Брюс включил автопилот, запрограммировал его увезти бомбу как можно дальше от города, а сам инсценировал свою смерть. Кроме того, в сцене в Венеции на Селине можно заметить колье, принадлежавшее матери Уэйна, которое она пыталась украсть в начале фильма. Альфред не знал об этом, следовательно, эпизод не является фантазией или сном дворецкого.

Остров проклятых, 2010

В одной из ключевых сцен фильма маршал Тедди Дэниелс появляется на маяке, где, как он полагал, доктор Коули проводил страшные эксперименты на людях. Тогда-то и выясняется, что главный герой на самом деле является пациентом психиатрической больницы Эндрю Лэддисом, а все происходящее — лишь инсценировка врачей, призванная помочь ему осознать случившееся и избежать лоботомии. Персонаж Леонардо Ди Каприо, похоже, вспоминает, что убил свою жену, но затем вновь заводит шарманку по поводу заговоров. Мы понимаем, что эксперимент не удался, и Эндрю ждет лоботомия. Однако прощальный взгляд главного героя и его слова дают нам понять, что он идет на это добровольно. «Что лучше: жить монстром или умереть хорошим человеком?» — спрашивает Лэддис у доктора Шина. В тот момент Эндрю прекрасно осознаёт, что делает. Мы понимаем, что терапия все-таки сработала, но Лэддис не хочет продолжать жить с мыслью, что он не смог уберечь от смерти свою жену и детей. Поэтому герой притворяется, что все еще считает себя Тедди Дэниелсом, и доктор не решается противоречить пациенту в его желании.

Бархатная бензопила, 2019

В эпилоге фильма художник по имени Вентрил Диз одновременно убивает трех главных героев. На Морфа нападает робот Хобомен, которого он впервые увидел в галерее Майами «Арт Базель». Джозефина мистическим образом превращается в часть росписи здания, когда краски со всех картин художественной галереи переползают на ее кожу. Лишь Родору Дизу не удается убить с помощью произведения искусства: она чудом уворачивается от упавшей скульптуры на заднем дворе своего дома. Хотя героиня избавилась от картин Диза, мертвый художник все еще жаждет отомстить людям, которые пытались извлечь выгоду из его работ. Татуировка в виде бензопилы на шее Родоры приходит в действие и убивает ее. По сюжету мы знаем, что «Бархатная бензопила» — название панк-рок-группы, в которой в юности участвовала героиня. С тех пор она превратилась в скучную и меркантильную владелицу арт-галереи. По сути, Родора была убита символом того времени, когда она сама еще была художником.

Идеальные незнакомцы, 2016

В драматической комедии Паоло Дженовезе компания друзей собирается за ужином, чтобы полюбоваться лунным затмением и просто приятно провести время. Когда речь заходит о мобильных телефонах, одна из героинь предлагает сыграть в игру: положить гаджеты на стол, все звонки переключать на громкую связь, а входящие сообщения читать вслух. В ходе невинной, казалось бы, забавы друзья понимают, что совершенно ничего не знают друг о друге. В этом и заключается основная мысль фильма: у всех нас, как и у Луны, есть две стороны — ярко освещенная и скрытая от посторонних глаз. Концовка киноленты многих озадачила. Герои выходят из дома, весело смеясь и держась за руки, будто ничего и не было. Именно так закончился бы их вечер, откажись они от игры. Никаких разочарований, обиды и смущения. Все тайны остались бы там — на темной стороне Луны. Зрителю предлагают самому решить, что лучше — горькая правда или жизнь в неведении.

К звездам, 2019

Отправляясь на пропавший исследовательский корабль, Рой намерен положить конец злополучному проекту «Лима» и спасти своего отца. Когда они наконец воссоединяются, младший Макбрайд понимает, что его родитель вовсе не такой герой, каким он его представлял. Клиффорд сбегает в космическую бездну, понимая, что на Земле его больше ничего не ждет. Символизм сцены заключается в разрыве шнура, связывающего скафандры отца и сына. Вернувшись домой, Рой наконец находит и принимает свое место в этой Вселенной. Он освобождается от эмоционального и физического одиночества, он больше не обременен желанием найти отца и готов воссоединиться с бывшей женой. «К звездам» — фильм о самопознании и важных метаморфозах человеческой души.

А вы правильно поняли финал перечисленных фильмов? Какие еще концовки до сих пор остаются для вас загадкой?