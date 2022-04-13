10 запутанных киноконцовок, которые зрители не поняли до конца. А мы постараемся объяснить

Иногда концовки фильмов и сериалов, а порой и сам сюжет зрителям непонятны. Чаще всего это сделано нарочно — режиссер специально оставляет много недосказанностей. Яркий пример такого фильма — картина Кристофера Нолана «Начало», фанаты которой очень долго спорили, в какой реальности находится главный герой, пока режиссер наконец не раскрыл правду.

Мы в AdMe.ru любим пересматривать кино и решили докопаться до истины и узнать, что все-таки означают сюжетные твисты и открытые концовки некоторых фильмов.

1. Власть пса

«Власть пса» рассказывает историю Фила — мужчины, который пытается подавлять свои истинные чувства, из-за чего встает на путь саморазрушения, а также приносит боль и горе своим близким. В конце фильма Питер читает Библию, а именно отрывок из псалма, который отсылает нас к библейскому стиху: «Избавь мою душу от меча и от власти псов». Иными словами, Питер помог Филу избавиться от того, что его тревожило. «Сила пса — это все те глубокие неконтролируемые побуждения, которые приходят и уничтожают нас», — говорит режиссер. Конец показывает нам, что Питер вовсе не такой простачок, как нам казалось раньше, и его хитрый план успешно завершился, а про отравленное лассо, теперь надежно спрятанное у него под кроватью, так никто, скорее всего, и не узнает.

2. Не смотрите наверх

На первый взгляд, эта черная комедия — весьма пессимистичный фильм. Но если копнуть глубже, понятно, что фильм получился не о конце света, а об отношениях героев. Комета в фильме — метафора климатических изменений, на которые никто в мире не обращает серьезного внимания. Людей от мыслей о глобальном отвлекают более прозаичные дела — социальные сети, сплетни, работа. Сцена за столом демонстрирует лучшие человеческие качества героев. Зритель после нескольких часов наблюдения за глупостью и абсурдностью общества наконец понимает, что в людях сохранился дух любви, мужества и порядочности.

3. Вечные

Новый фильм Marvel окажет большое влияние на дальнейшее развитие вселенной. Особенно много вопросов вызвала вторая сцена после титров. Именно там появился Кит Харингтон в роли бойфренда Серси — человека по имени Дэйн Уитмана. Герой оказался новым владельцем легендарного Эбонитового клинка, что делает его следующим Черным рыцарем. В этой сцене Дэйн открывает сундук, чтобы взять оружие, и внезапно его прерывает таинственный голос, который спрашивает, готов ли он к этому. Из этого следует, что, возможно, скоро Джон Сноу станет новым супергероем Marvel.

4. Матрица: Воскрешение

Четвертый фильм заканчивается на удивительно положительной ноте — Нео и Тринити наконец вместе и могут творить что хотят. В решающий момент именно Тринити спасает Нео — у нее получается зависнуть в воздухе и не упасть. «Матрица: Воскрешение», как и предыдущие фильмы, ставит под сомнение концепцию Избранного. Выясняется, что два персонажа являются неотъемлемыми составляющими целого, а значит, то, что умеет один, — умеет другой. Просто в критический момент именно Тринити смогла «взломать» матрицу, что еще раз доказывает их неразрывную связь.

5. Последняя дуэль

Конец необычного фильма о Средневековье вызывает у зрителей вопросы. Режиссер завершает картину сценой, где Маргарита спокойно наблюдает за сыном. Камера фокусируется на лице девушки, а затем экран темнеет. Чтобы понять, чем все-таки заканчивается картина, нужно внимательнее приглядеться к месту, где находится Маргарита. Она стоит в поле, на заднем плане — замок, и никаких следов Жана де Карружа. Иными словами, у героини есть возможность побыть с самой собой и отдохнуть от социальных норм и мужчин. Эту мысль также подтверждают титры, из которых становится ясно, что Жан погиб в бою через несколько лет после дуэли и что Маргарита больше не вышла замуж.

6. Аллея кошмаров

Главный сюжетный твист происходит в последние 20 минут картины. Доктор Лилит рассказывает, что она обманывала Стэна и планировала выставить его безумным. И хотя на протяжении всего фильма Лилит окутывает ореол таинственности, зрителям не сразу стало понятно, зачем она все же предала героя. Оказывается, ответ кроется в реплике, которую девушка произносит, когда Стэн лежит на полу. Судя по ее словам, дело тут вовсе не в деньгах, а в обиде, которую героиня затаила на мужчину с момента их встречи. В начале фильма он усомнился в ее способностях, поэтому в этой сцене девушка спрашивает, достаточно ли она теперь для него сильна.

7. Девушка, подающая надежды

На первый взгляд, конец фильма вопросов не вызывает. Главная героиня собиралась мстить, но, к несчастью, погибла сама. Конечно, преступники в итоге получили по заслугам. Однако зрители задавались вопросом: почему создатели решили закончить картину именно так? Режиссер Эмиральд Феннел рассказала в интервью, что у драмы есть и альтернативный финал: Кэсси должна была выжить, а ее враги — нет. Но создатели фильма решили отказаться от такого варианта. Потому что в историях о мести в реальной жизни счастливый конец маловероятен, и история в любом случае закончилась бы трагически.

8. Влюбись в меня, если осмелишься

Конец мелодрамы сбивает с толку. В одном кадре пара счастливо состарилась, а в другом их ждала совершенно другая, более грустная судьба. Зрители постоянно спорят, как же все-таки закончилась картина. Но если приглядеться внимательней, вопросов не остается. В самом начале кино мы видим коробку, которая частично утоплена в застывшем бетоне. Значит, скорее всего, герои фильма не состарились вместе, и последний кадр — фантазия.

9. Однажды в Америке

Культовый фильм радует зрителей уже не одно десятилетие. Финальные сцены 4-часовой картины вызывают вопросы. Когда Лапша выходит из задней двери особняка и проходит мимо большого грузовика, водитель заводит мотор и зритель видит еще одну фигуру, предположительно Бейли. Грузовик начинает двигаться, равняется с фигурой, которая исчезает за машиной. Лапша видит лезвия — это работает дробилка. Говорят, что даже сам актер Джеймс Вуди не знает, что стало с его персонажем. Однако дальше следуют сцены, который заставляют зрителя сомневаться: а правда ли этот флешбэк всего лишь воспоминание? Есть теория, согласно которой все, что происходило с повзрослевшими персонажами, — сон. В расширенной версии фильма есть сцена, где старик Лапша посещает могилы Макса, Пэтси и Косого. Директор кладбища называет это место его убежищем. Затем она спрашивает, не хочет ли Лапша быть похоронен в убежище. Далее следует сцена, где Макс рисует пальцем на песке Федеральную резервную систему. Это грубый рисунок, напоминающий коробку, и выглядит он в точности как убежище, где друзья похоронены. Все это приводит нас к тому, что Макс умер вместе с 2 своими лучшими друзьями во время ограбления.

10. С широко закрытыми глазами

Почти в самом финале мы видим маску, которая лежит рядом со спящей Элис. По одной из теорий, на самом деле на подушке никакой маски не лежит. Она существует только в фантазии Билла, который не может забыть о своих поступках. Каждый день, ложась в постель, он будет видеть эту маску, ведь прошлое уже не вернуть. Еще одна интерпретация концовки заключается в том, что посетители вечеринки в маске отправили в квартиру супругов агента, который таким образом предупредил Билла о том, что ему не стоит вмешиваться в их дела. В конце фильма Билл и Элис разговаривают в супермаркете и пытаются понять, как им жить дальше, и в итоге Элис предлагает мужу вернуться к привычной жизни. Смысл концовки фильма заключается в том, что супруги поняли, что не стоит им выходить за рамки привычных ролей: это чревато погружением в пугающую, опасную пучину.