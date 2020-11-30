Мы объяснили 8 запутанных кинофиналов, над которыми все ломают голову

Режиссеры зачастую оставляют концовку фильма открытой, заставляя играть зрительское воображение на полную катушку. Но бывает и так, что автор прячет множество подсказок о судьбе персонажей, словно играя с аудиторией в ребус. От понимания ключевых сцен зависит все впечатление от фильма, поэтому разгадка всегда стоит того, чтобы поломать над ней голову.

Редакция AdMe.ru решила раскрыть смысл некоторых из самых запутанных концовок и взглянуть на сюжет новым взглядом. Осторожно, дальше начинаются спойлеры!

1. Думаю, как все закончить (2020)

Разгадка фильма заключается в том, что Джейк и его девушка существуют не в реальном мире, а в вымышленном. Они не настоящие люди, а части одной расщепленной личности уборщика. В конце это становится особенно явно. У уборщика случается нервный срыв, после чего он видит призрак свиньи, который говорит ему: «Кто-то ведь должен быть больной свиньей, так? Это можешь быть и ты. Как проигрыш в жеребьевке». В начале фильма Джейк рассказывал своей девушке о том, как его отцу на ферме приходилось лишать жизни больных свиней. Таким образом, весь фильм рассказывает об одиноком герое, которому выпал несчастливый билет, словно одному из животных на ферме. Он всегда был одинок и всегда мечтал встретить любовь. Но судьба его сложилась трагически — никто его так и не полюбил.

2. Солнцестояние (2019)

Сценарист и режиссер Ари Астер объяснял в интервью, что фильм на самом деле не совсем хоррор, это скорее драма об отношениях, которые заканчиваются. «Цель состояла в том, чтобы сделать фильм, вызывающий такие же эмоции, как при разрыве отношений: катастрофа, будто конец света». Дани находилась в отношениях, где ее не поддерживают, но боялась расставания. Попав в общину, она получила подлинное сочувствие своему горю: увидев ритуальное свидание Кристиана, она переживает боль в окружении последователей, которые повторяют каждый ее жест и эмоцию. В отличие от Кристиана и его друзей, эти люди разделяют ее боль. Видар, или бог смерти, служит метафорой эмоционального состояния Дани в ее решимости положить конец отношениям. Героиня была пассивна весь фильм, но в конце дала свободу своему разочарованию в Кристиане и его друзьях.

3. Джокер (2019)

Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс недавно пролил свет на финальную сцену. По словам режиссера, разгадка истории Джокера — в его смехе. Он искренне смеялся всего раз, когда был в кабинете у психиатра. Женщина спрашивает Артура, почему он смеется, тот отвечает, что она не поймет шутку. В фильме есть другой смех, смех от страданий, и попытка мимикрировать под других людей. Что же сам Джокер считает смешным? Смех Джокера — реакция на жестокость, а его желание стать комиком — это завуалированное желание причинять насилие. О чем же шутка, которую не сможет понять психиатр, да и зрители? Скорее всего, он замыслил что-то недоброе в адрес доктора и находит это смешным. «Я думал, что моя жизнь — это трагедия, теперь я понимаю, что это комедия».

4. Дьявол всегда здесь (2020)

Когда Арвин уезжает автостопом в конце фильма, по радио звучит отрывок из выступления президента Джонсона, где он объясняет свое решение отправить больше войск во Вьетнам. История Арвина началась с другой войны, ведь его отец вернулся со Второй мировой и до конца жизни не мог избавиться от воспоминаний о пережитом. Именно военный опыт заставил отца Арвина воспитать сына таким образом, чтобы тот решал все вопросы с помощью насилия. Тем не менее речь Джонсона служит лишь фоном, в то время как Арвин мечтает о лучшей жизни и зевает. Возможно, это означает, что герою удалось наконец прервать порочный круг жестокости и что воспитание отца больше не имеет над ним власти.

5. Начало (2010)

Все зрители в финале фильма задались одним и тем же вопросом: упадет ли волчок? Кобб создал волчок, чтобы отличать реальность от сна: во сне тот будет крутиться вечно, а в реальности однажды упадет. Но в конце, когда Кобб воссоединился со своими детьми, зрителю так и не показали, остановилась ли юла. Все дело в том, что смотреть нужно вовсе не на нее, а на персонажа Майкла Кейна: когда он присутствует в кадре, это означает, что действие происходит в реальности. И все же неспроста фильм обрывается, когда волчок крутится: герой счастлив воссоединению со своими детьми — это та самая реальность, в которой он хочет жить, и не суть важно, сон это или явь. «Все мы спим. Это универсальное погружение. И очень личное», — объяснил Кристофер Нолан в одном из интервью.

6. Довод (2020)

Главный вопрос — остался ли в живых Нил в финале. На рюкзаке персонажа Роберта Паттинсона был красный брелок, возможно, отсылающий к китайской концепции нити судьбы. Впервые зритель видит его в опере. Затем этот же самый брелок появляется на костюме инвертированного персонажа, спасшего главного героя и Айвза. Это говорит о том, что Нил действительно умер, но знал ли он о своем конце? Нил произнес фразу о конце прекрасной дружбы, зная о том, на что он пойдет ради нее. Но почему он готов совершить такой поступок? То, что Нил перемещался во времени в обратном направлении, чтобы прикрыть Протагониста, может означать лишь одно: их связывают близкие отношения. По одной из версий, на самом деле Нил — это Макс, сын Кейт. Это бы объяснило его готовность пожертвовать собой ради главного героя, ведь тот долгое время заботился о них с матерью.

7. Старикам тут не место (2007)

В конце шериф рассказывает своей жене про сны об его отце. В первом сне он потерял деньги, которые ему дал отец. А во втором его отец держит в руке факел и въезжает в темный горный тоннель. Белл говорит, что его отец умер, будучи молодым. Он навсегда запомнил отца в расцвете сил. Размышляя о жестокости района, где Белл является шерифом, герой понимает, что уже слишком стар для такой работы. Миру нужен кто-то молодой, как его отец, чтобы осветить людям путь и провести через темноту, как в первом сне Белла.

8. Из машины (2014)

Режиссер использует много стекла и зеркал неслучайно. В какой-то момент Калеб ссылается на книгу «Алиса в Зазеркалье» — роман, повествующий историю Алисы, прошедшей сквозь зеркало в мир гигантской шахматной доски. Сперва Алиса была всего лишь пешкой, но научилась играть лучше всех остальных и смогла сбежать из Зазеркалья домой. Ава начинает свое путешествие, находясь запертой в стеклянной комнате в роли пленницы Нейтана, но, благодаря прекрасно сыгранной партии, ей удается стать самой сильной из всех и сбежать. После того как Ава покидает лабораторию Нейтана, оператор показывает ее новую жизнь через отражение в стеклянной витрине магазина.