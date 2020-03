Мы нашли ответы на 12 вопросов, которые до сих мучают фанатов «Гарри Поттера»

Как с точки зрения генетики у маглов рождаются маги?

А как быть маглорожденному магу в США? Ведь по местным законам американским волшебникам запрещено разговаривать с немагами. Неужели он обрывает с родными все связи?

Почему Волан-де-Морт не создал новые крестражи? Ведь если бы он сделал еще хотя бы один, его бы вряд ли смогли победить

Как Гарри Поттер выжил после укуса василиска? Ведь он тоже крестраж, как и дневник Тома Реддла, а значит, яд василиска должен был его уничтожить

Если медальон Слизерина, в котором был спрятан осколок души Волан-де-Морта, так угнетающе действовал на Рона и Гермиону, то почему они любили Гарри?

А почему тогда Дурсли так не любили Гарри? Ведь он был милым ребенком

Но почему Дурсли не хотели пускать Гарри в Хогвартс? Ведь они столько времени могли отдыхать от ненавистного племянника

Почему Гарри увидел фестралов лишь на 4-й год своего обучения? Ведь он и до этого сталкивался со смертью — своих родителей, профессора Квиррелла, Седрика Диггори

Кстати, о Хогвартсе. А зачем там факультеты, если студентов учат одному и тому же?

Почему Малфои не оказались в Азкабане после битвы за Хогвартс?

Почему бы министерству магии не использовать сыворотку правды против пожирателей смерти?

Как домовые эльфы с их мощной магией оказались в рабстве?

