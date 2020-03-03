Мы нашли ответы на 12 вопросов, которые до сих мучают фанатов «Гарри Поттера»

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Джоан Роулинг доказала, что победа визуального контента над текстом и клиповое мышление современных подростков — это миф. Оказывается, дети могут часами просиживать над многостраничными романами, главное — их заинтересовать. Многие поколенческие теории о миллениалах, «зетах» и «альфах» разбиваются о Гарри Поттера — мальчика, который выжил и пережил не одно десятилетие бешеной популярности.

Книги о юном волшебнике уже стали классикой. Согласитесь, пожалуй, не один роман в мире так фанатично не разбирали по косточкам, выискивая скрытые смыслы, сюжетные дыры и тайные послания. Мы в AdMe.ru уже не раз присоединялись к эти поискам. На этот раз мы нашли ответы на 12 каверзных вопросов о вселенной Гарри Поттера.

Как с точки зрения генетики у маглов рождаются маги?

По идее, для рождения волшебника в семье обычных людей, без сверхспособностей, необходимо, чтобы в этой семье был магический ген. Есть предположение, что этот ген передался через сквибов — детей, рожденных в семьях колдунов, но лишенных магического дара (таковым был, например, Аргус Филч — завхоз Хогвартса). Многие сквибы связывали себя браком с маглами, и информация об их истинном происхождении постепенно забывалась потомками. Исходя из этой теории, Гермиона Грейнджер вполне могла иметь магическое происхождение, сама об этом не зная.

А как быть маглорожденному магу в США? Ведь по местным законам американским волшебникам запрещено разговаривать с немагами. Неужели он обрывает с родными все связи?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо немного погрузиться в историю магии Северной Америки. Когда поток маглов и волшебников рванул покорять Новый Свет, там появились так называемые чистильщики — колдуны-наемники, отлавливавшие виновных в магических преступлениях. Они часто злоупотребляли полномочиями. По версии Роулинг, именно они инициировали Салемские процессы, в результате которых были казнены несколько немагов. После этого в 1693 году был создан Магический конгресс управления по Северной Америке (МАКУСА). Его первой задачей стало выявление и наказание чистильщиков. Некоторые были казнены, другие избежали наказания, затерявшись среди немагов. Они даже заключали с немагами браки, а собственных детей, у которых проявлялись способности к колдовству, убивали. Вероятно, чистильщики уничтожили свой магический ген, в результате волшебники в обычных семьях не рождались. А если таковые появлялись, то, видимо, становились обскурами — детьми, вынужденными скрывать свой дар. Как Криденс Бэрбоун (он же Аурелиус Дамблдор) из «Фантастических тварей».

Почему Волан-де-Морт не создал новые крестражи? Ведь если бы он сделал еще хотя бы один, его бы вряд ли смогли победить

Создание крестражей — это очень сильная и очень темная магия. И до Волан-де-Морта никто не создавал более одного крестража. Напомним, темный лорд планировал расщепить душу на 7 частей и создать 6 вместилищ ее осколков, однако во время убийства Лили Поттер один из осколков попал в ее сына, таким образом Гарри стал незапланированным крестражем. А ведь это еще один серьезный удар по силам Тома Реддла. Возможно, еще одного такого испытания душа Волан-де-Морта могла просто не выдержать. Кроме того, темный маг явно начал страдать манией величия. Он ведь знал, что большинство крестражей уничтожено, и мог скрыться, например, в лесах Албании, как он это уже делал ранее. Но он с маниакальным упорством шел к своей цели, совершенно не опасаясь за свою жизнь. При этом Джоан Роулинг в своем интервью отмечала, что единственный страх Волан-де-Морта — это смерть. Если бы он боялся умереть, он бы наверняка что-то предпринял, но, вероятно, он был слишком уверен в своих силах, чтобы перестраховываться.

Как Гарри Поттер выжил после укуса василиска? Ведь он тоже крестраж, как и дневник Тома Реддла, а значит, яд василиска должен был его уничтожить

Один из крестражей Волан-де-Морт, он же Том Реддл, спрятал в своем подростковом дневнике. Его в тайной комнате Хогвартса уничтожил клыком василиска Гарри Поттер. Затем с помощью яда этого чудовища были уничтожены и другие крестражи. Но ведь осколок души Темного Лорда был и в самом Гарри, а его ранил василиск, почему же тогда мальчик не умер? Джоан Роулинг ответила на этот вопрос так: гриффиндорца спас феникс, которого ему на помощь отправил Дамблдор. Окей, Джоан, но почему тогда яд не убил часть души Волан-де-Морта, заключенную в Поттере? У писательницы есть ответ и на это: дело в том, что крестраж необходимо уничтожить полностью, поэтому мальчик, который выжил, должен был умереть. Ну а воскресать ему никто не запрещает после этого.

Если медальон Слизерина, в котором был спрятан осколок души Волан-де-Морта, так угнетающе действовал на Рона и Гермиону, то почему они любили Гарри?

Крестражи пытаются подчинить себе чужую волю. Так произошло с Джинни Уизли — ее поработил дневник Тома Реддла. Тлетворное влияние на Гарри, Рона и Гермиону оказывал и медальон Слизерина. Уизли просто бесился, когда надевал его на шею. Но почему тогда Гарри, в котором тоже есть часть Темного Лорда, не вызывает отрицательных эмоций у своих друзей? Скорее всего, дело в самом мальчике — его душа явно сильнее, чем 1/8 души Волан-де-Морта, и не дает «подселенцу» шансов воздействовать на окружающих. Плюс у Гарри есть защита матери, так что, похоже, осколку души темного мага было очень некомфортно в незапланированном крестраже. Кстати, с отрицательными персонажами все наоборот: Долорес Амбридж с удовольствием носила на шее медальон Слизерина, а вот Поттер ее явно бесил. Вероятно, дело в том, что она и так приняла сторону Темного Лорда, поэтому осколку его души нет смысла воздействовать на нее.

А почему тогда Дурсли так не любили Гарри? Ведь он был милым ребенком

На этот вопрос ответила сама Джоан Роулинг. По ее словам, Вернон Дурсль очень не любил необычных людей. И когда сестры Эванс решились на двойное свидание и пригласили своих кавалеров в ресторан, Джеймс Поттер буквально взбесил избранника Петунии своими рассказами о гоночной метле и огромном наследстве. Маглы сбежали со свидания и даже не пошли на свадьбу к Поттерам. Прибавьте к этому раскрытый в книгах и фильмах факт о том, что Петуния очень завидовала сестре, наделенной волшебным даром, и мечтала учиться в Хогвартсе. Дурсли с удовольствием прервали общение с родственниками-магами и даже не распечатали письмо, в котором те сообщили им о рождении племянника Гарри. Понятно, что они не испытали восторга, когда им принесли младенца с приказом заботиться о нем в течение ближайших 16 лет.

Но почему Дурсли не хотели пускать Гарри в Хогвартс? Ведь они столько времени могли отдыхать от ненавистного племянника

А вот при ответе на этот вопрос Петуния и Вернон открываются совсем с другой стороны. Давайте вспомним, что говорит Дамблдор Гарри в книге «Орден Феникса»: «Пока ты называешь своим домом тот, где обитают кровные родственники твоей матери, Волан-де-Морт не причинит тебе вреда — он не может даже пальцем тебя тронуть. Он пролил ее кровь, но она по-прежнему живет в тебе и в ее сестре. Ее кровь стала твоей хранительницей. Пускай ты возвращаешься туда только раз в году, но покуда ты еще можешь называть это место домом, покуда ты принадлежишь ему, Волан-де-Морт ничего тебе не сделает. Твоя тетя знает об этом... Она знает, что, взяв тебя под свою крышу, сохраняла тебе жизнь на протяжении последних 15 лет». То есть Петуния знала, что в ее доме племяннику ничего не грозит, но в Хогвартсе она никак не могла помочь ему. Так может, не желая отпускать Гарри в школу магии, она пыталась спасти его?

Почему Гарри увидел фестралов лишь на 4-й год своего обучения? Ведь он и до этого сталкивался со смертью — своих родителей, профессора Квиррелла, Седрика Диггори

По словам Джоан Роулинг, Гарри не видел смерть своих родителей — он заметил лишь зеленую вспышку из своей колыбельки. Как умирал Квиррелл, мальчик тоже не видел, — он в это время был в обмороке. Но ведь смерть Седрика Гарри точно видел своими глазами, почему же фестралы оставались для него невидимыми, когда он уезжал из Хогвартса? «Я не хотела загадывать в конце 4-й книги загадку, которая не будет решена в течение долгого времени. И я решила, что пока Гарри не оправился от первого потрясения и в действительности не почувствовал, что эта смерть произошла, он не был способен увидеть фестралов», — так ответила писательница.

Кстати, о Хогвартсе. А зачем там факультеты, если студентов учат одному и тому же?

Для русскоязычного читателя факультет — это подразделение вуза, где студентов обучают определенной специальности. Но в оригинале Гриффиндор, Слизерин, Пуффендуй и Когтевран — это houses, что дословно переводится как «дома» или «здания». Фактически речь идет о башнях Хогвартса, где располагаются гостиные и спальни каждого из «факультетов». Кроме того, Хогвартс — это именно школа, а не вуз (где вы видели вуз, в который принимают с 11 лет?). Так что Гриффиндор, Слизерин, Пуффендуй и Когтевран уместнее сравнить с несколькими классами в параллели. Ну невозможно же управляться со 100 учениками одновременно, но если их разделить на 4 части по 25 человек, то будет гораздо проще.

Почему Малфои не оказались в Азкабане после битвы за Хогвартс?

Джоан Роулинг объясняет это тем, что чистокровное семейство все же перешло на сторону добра, пусть и в самом конце, когда Гарри уже воскрес. Ну ладно Драко и его мама Нарцисса — они хотя бы не сдали Гарри Волан-де-Морту и уже за это заслуживают прощения. Но почему избежал наказания Люциус? Возможно, дело в его изворотливости и финансовой состоятельности?

Почему бы министерству магии не использовать сыворотку правды против пожирателей смерти?

По той же причине, почему маглы не используют детектор лжи в качестве доказательств совершенных преступлений. Сыворотке правды не так уж сложно противостоять — для этого есть окклюменция (способность не пускать в свои мысли другого) и антидоты. А так как Волан-де-Морт вербовал в свои ряды только сильных волшебников, они уж точно могли обмануть зелье. Кроме того, под воздействием сыворотки допрашиваемый расскажет только то, что он сам искренне считает правдой, а ведь он может ошибаться. У магловского полиграфа, кстати, та же проблема.

Как домовые эльфы с их мощной магией оказались в рабстве?

Домовые эльфы колдуют без волшебных палочек и могут трансгрессировать в такие места, куда магам-людям вход заказан, например в Хогвартс. Так почему они оказались на положении рабов? Дело в том, что 300 назад в их землях произошла некая катастрофа и эльфы лишились всего. Тогда их приютили волшебники. Беженцы в благодарность поклялись выполнять всю домашнюю работу бесплатно — до тех пор, пока не заработают себе на одежду. Именно поэтому, чтобы освободить эльфа, нужно подарить ему что-то из предметов гардероба.

А какие вопросы к автору истории о Гарри Поттере остались у вас? Может быть, у вас есть свои теории о вселенной, созданной Джоан Роулинг?