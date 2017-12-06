Мы нашли ответы на 10 мучивших всех вопросов про мультфильмы

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AdMe.ru разобрался в вопросах о мультфильмах, которые мучают вот уже не одно поколение. Итак, внимайте!

Каков секретный рецепт крабсбургера?

Ингредиенты: хрустящие булочки с кунжутом

пикули

листья салата

корнишоны

помидорки с минимумом жидкости внутри

фарш (желательно говядина + свинина) с добавленным туда сырым яйцом

сыр

кетчуп

горчица

соль и черный молотый перец Приготовление: булочку с кунжутом нарезать пополам, положить туда прожаренную котлету из фарша, сверху горчицу и кетчуп, пикули, затем листик салата, корнишоны (их обязательно поцеловать), сыр, помидор и капельку любви. Закрываем все это булочкой — готово!

Какой породы Скуби-Ду?

Скуби-Ду — немецкий дог. Создатель мультфильма срисовывал персонажа именно с этой породы собак. Правда, в итоге Скуби поменяли цвет, одарили пятнышками, изменили некоторые части тела и приправили все это неповторимым характером, благодаря чему и родился настолько запоминающийся герой.

Дональд Дак — каннибал?

Нет, это не утка, а индейка! В этой серии герои праздновали День благодарения, а в День благодарения по традиции все должны есть индейку, даже мультяшные утки.

Мышонок из мультфильма «Том и Джерри» — это мальчик или девочка?

Ну тут уж без комментариев, господа.

А заяц из «Ну, погоди!»?

Заяц вполне серьезно состоял в хоре «мальчиков-зайчиков», так что можно сделать вывод, что заяц тоже мальчик.

Как сейчас выглядит Солнышко из «Телепузиков»?

А вот так! Сейчас она 22-летняя студентка Джес Смит, которая лишь в 19 лет рассекретила, что именно она исполняла роль Солнышка в этом детском мегаблокбастере. И нет, она не актриса. Просто в свое время ее улыбку заметил детский врач в больнице, которому и было поручено продюсерами сериала найти ребенка на роль солнца.

Почему в «Том и Джерри» показывают только руки и ноги людей?

Дело в том, что этот мультфильм показывает реальность в перспективе животных, а не людей. Представьте, вот снимали бы их в реальной жизни: если захватывать в кадр полностью всего хозяина, то кота у его ног будет плохо видно, а уж мышонка и подавно. Именно поэтому мы и видим в основном носки или туфли хозяйки. И это даже стало некой фишкой мультфильма. Но все же один раз зрители упросили создателей показать хозяйку.

Почему «Симпсоны» желтые?

Еще в самом начале создатель «Симпсонов» Мэтт Грейнинг понимал, что телевидению нужен цвет. Привычных тогда по поросячьи-розовых мультгероев он терпеть не мог, и когда аниматоры показали ему желтокожих Гомера, Мардж, Барта, Лизу и Мэгги, он понял, что это именно то необычное, что нужно для хита. И он оказался прав: сегодня трудно найти человека, который бы не узнал этих желтых героев.

Почему практически во всех мультфильмах у персонажей по 4 пальца на руке?

Во времена ручной рисовки мультфильмов это нехило экономило время работы над мультфильмом и деньги студии. Казалось бы, подумаешь, всего один палец! Но в условиях, когда один полнометражный мультфильм рисовался годами отрядом из сотен художников, один палец мог сэкономить работникам не один месяц. Ну а со временем это просто стало традицией.

Почему черепашек-ниндзя назвали в честь художников?

Авторы комикса Кевин Истмен и Питер Лэрд изначально планировали назвать их древними японскими именами (ниндзя ведь!), но затем шутки ради нарекли их именами художников эпохи Возрождения: Микеланджело, Леонардо, Рафаэль и Бернини. Потом всем показалось, что Бернини как-то звучит не очень, и так появился Донателло.

Почему у всех диснеевских принцесс нет мам?

Существует душераздирающая теория фанатов студии: дело в том, что после первых больших доходов Уолт Дисней купил родителям дом, в котором из-за дыры в газопроводе умерла его мать. Оттого чувствующий себя виноватым Дисней, который сам правил все сценарии, старался избегать этой темы. Но это всего лишь совпавшая с темой теория, на деле же отсутствие у героинь мам было сделано сознательно, чтобы создать ощущение одиночества — оно позволяет больше ассоциировать себя с героиней, особенно детям и подросткам, на которых в основном и рассчитаны произведения.

А какие еще вопросы о мультфильмах не дают вам спать с самого детства?