Мы нашли фильм, который стал лучшим в год вашего рождения. Киноманы шутят, что он характеризует человека

Картина, которая получает «Оскар» как лучший фильм года, зачастую ознаменовывает мысли и взгляды общества того периода. Поэтому многие киноманы — может, в шутку, а может, и нет — полагают, что лучший фильм года рождения человека чем-то бывает похож на него.

AdMe.ru решил проверить этот слух и собрал лучшие фильмы последнего полувека. Итак, проверив себя и близких, ответьте же и вы, правы ли кинолюбители.

© AMLF  

Фото на превью Universal Pictures, DreamWorks

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