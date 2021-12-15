Мы изменили пол 15 знаменитостям и посмотрели, насколько они похожи на своих братьев и сестер

У многих знаменитостей есть родные братья и сестры. Иногда звездные отпрыски похожи как две капли воды, даже не будучи близнецами, — как Анджелина Джоли и ее брат, например, — а иногда похожие черты упорно ищешь и не находишь. Нам нравится представлять «а что было бы, если», и на этот раз участниками нашего эксперимента стали звезды и их братья и сестры.

Мы в AdMe.ru решили пофантазировать и выяснить, что получится, если знаменитости станут одного пола с родней. Над фотографиями голливудских актеров немного поколдовали в FaceApp и Photoshop наши редакторы, чтобы «сменить» их пол на противоположный, а после сравнить с реальными братьями и сестрами.

Анджелина Джоли и ее брат Джеймс Хэйвен

Джейк Джилленхол и его сестра Мэгги

Скарлетт Йоханссон и ее брат Хантер

Эмма Уотсон и ее брат Алекс

Джулия Робертс и ее брат Эрик

Джессика Альба и ее брат Джошуа

Тейлор Свифт и ее брат Остин

Кейт Хадсон и ее брат Оливер

Блейк Лайвли и ее брат Эрик

Ума Турман и ее брат Декен

Гвинет Пэлтроу и ее брат Джейк

Пэрис Хилтон и ее брат Баррон

Роузи Хантингтон-Уайтли и ее брат Тоби

Колин Фаррелл и его сестра Клодин

Кейт Миддлтон и ее брат Джеймс