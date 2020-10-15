Мы искусственно состарили 19 знаменитостей, чтобы посмотреть, насколько круто они будут выглядеть через несколько десятков лет

За последние полвека средняя продолжительность человеческой жизни увеличилась на треть и превысила 72 года. Да и качество этой жизни улучшилось — теперь на пенсии можно путешествовать, посещать общественные мероприятия, заниматься любимым хобби. Но самое интересное, что на вопрос о том, кого можно считать пожилым, в разных странах ответили по-разному. Согласно опросу, испанцы считают стариками 74-летних, малазийцы — 56-летних, а для россиян рубеж — 61 год. Как бы там ни было, стареют все: как обычные люди, так и небожители — звезды мировой величины, что сверкают с больших экранов.