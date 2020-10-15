Мы искусственно состарили 19 знаменитостей, чтобы посмотреть, насколько круто они будут выглядеть через несколько десятков лет
За последние полвека средняя продолжительность человеческой жизни увеличилась на треть и превысила 72 года. Да и качество этой жизни улучшилось — теперь на пенсии можно путешествовать, посещать общественные мероприятия, заниматься любимым хобби. Но самое интересное, что на вопрос о том, кого можно считать пожилым, в разных странах ответили по-разному. Согласно опросу, испанцы считают стариками 74-летних, малазийцы — 56-летних, а для россиян рубеж — 61 год. Как бы там ни было, стареют все: как обычные люди, так и небожители — звезды мировой величины, что сверкают с больших экранов.
Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как будут выглядеть всеми любимые актеры, когда станут бабушками и дедушками (спойлер: они по-прежнему душки).
София Лиллис
Кара Делевинь
Софи Джонас (Тернер)
Джаред Падалеки
Мэйси Уильямс
Хлоя Морец
Дакота Фэннинг
Дженсен Эклс
Сирша Ронан
Энн Хэтэуэй
Эмилия Кларк
Джесси Айзенберг
Аманда Сейфрид
Эль Фэннинг
Эмбер Херд
Билл Скарсгард
Марго Робби
Кит Харингтон
Эмма Стоун
Как вы считаете, кому из звезд годы пойдут на пользу? Кто из них еще больше расцветет?