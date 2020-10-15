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Мы искусственно состарили 19 знаменитостей, чтобы посмотреть, насколько круто они будут выглядеть через несколько десятков лет

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За последние полвека средняя продолжительность человеческой жизни увеличилась на треть и превысила 72 года. Да и качество этой жизни улучшилось — теперь на пенсии можно путешествовать, посещать общественные мероприятия, заниматься любимым хобби. Но самое интересное, что на вопрос о том, кого можно считать пожилым, в разных странах ответили по-разному. Согласно опросу, испанцы считают стариками 74-летних, малазийцы — 56-летних, а для россиян рубеж — 61 год. Как бы там ни было, стареют все: как обычные люди, так и небожители — звезды мировой величины, что сверкают с больших экранов.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как будут выглядеть всеми любимые актеры, когда станут бабушками и дедушками (спойлер: они по-прежнему душки).

София Лиллис

© Invision / Invision / East News

Кара Делевинь

© J.M. HAEDRICH/SIPA / Sipa Press Russia / East News

Софи Джонас (Тернер)

© Jen Lowery / MEGA / Mega Agency / East News

Джаред Падалеки

© Charles Sykes / Invision / AP / East News

Мэйси Уильямс

© Xavier Collin/Image Press Agency / Mega Agency / East News

Хлоя Морец

© Invision / Invision / East News

Дакота Фэннинг

© face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Дженсен Эклс

© Steven Bergman / AFF-USA.COM / MEGA / Mega Agency / East News

Сирша Ронан

© TOLGA AKMEN / AFP / East News

Энн Хэтэуэй

© ANGELA WEISS / AFP / East News

Эмилия Кларк

© TOLGA AKMEN / AFP / East News

Джесси Айзенберг

© Cyril Pecquenard / KCS / East News

Аманда Сейфрид

© face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Эль Фэннинг

© AA / ABACA / Abaca / East News

Эмбер Херд

© DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP / East News

Билл Скарсгард

© Invision / Invision / East News

Марго Робби

© Everett Collection / East News

Кит Харингтон

© VALERIE MACON / AFP/ East News

Эмма Стоун

© Cyril Pecquenard / KCS / East News

Как вы считаете, кому из звезд годы пойдут на пользу? Кто из них еще больше расцветет?

Фото на превью Jen Lowery / MEGA / Mega Agency / East News
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