17 знаменитостей, которые когда-то были вместе, а мы и не знали

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Не всем выпадает удача обрести свое счастье с первой попытки, и знаменитостям (как и многим простым людям) пришлось выждать время, чтобы встретить того самого человека, с которым хотелось бы разделить жизнь. Многие звездные романы вспыхивали за считаные секунды и так же быстро сходили на нет, некоторые же длились дольше и казались многообещающими. Мы в AdMe.ru решили вспомнить 17 самых ярких пар, которых когда-то связывали чувства, но в дальнейшем их жизнь сложилась с совсем другими людьми. А в самом конце статьи вас ждет история отношений одного из актеров сериала «Друзья», который сумел скрывать свою возлюбленную от всех в течение 6 лет.

1. Сара Джессика Паркер и Джон Кеннеди

Одна из самых романтичных историй отношений: после спектакля актриса получила роскошный букет роз и записку, в которой Джон Кеннеди — младший приглашал ее на ужин. Сопротивляться обаянию Джона было невозможно, и вскоре Сара в мечтах начала примерять фамилию Кеннеди. Паркер намекнула о своем желании, после чего прекрасный принц мгновенно исчез. По слухам, это была заслуга Жаклин Кеннеди, которая была против этих отношений.

2. Мадонна и Тупак Шакур

Ранее певица всячески опровергала слухи об этих отношениях, но после того как на аукцион было выставлено любовное письмо, адресованное Мадонне, она призналась, что с трагически погибшим рэпером их связывали романтические чувства в начале 90-х. Она потребовала снять с аукциона скандальное письмо, считая недопустимым, чтобы такая личная вещь хранилась у другого человека.

3. Рианна и Шайа Лабаф

Шайа стал первым, с кем Рианна закрутила роман в Америке. Актер утверждает, что искры не было, а вот Рианна помнит каждое свидание: то возлюбленный попал в полицию, устроив дебош в аптеке, то чуть не разбился в автомобильной аварии и отказался проходить освидетельствование на алкоголь и наркотики, за что был лишен прав, а однажды явился на премьеру фильма с бумажным пакетом на голове. Шайа был еще тем дебоширом, и, к счастью для Рианны, этот роман достаточно быстро закончился.

4. Пенелопа Крус и Мэттью Макконахи

В фильме «Сахара» актриса должна была сниматься вместе с Томом Крузом, но тот отказался от участия в съемках после расставания с Крус. На замену и как актер, и как возлюбленный пришел Мэттью Макконахи, покорив актрису с первого взгляда, а со второго выяснилось, что у них много общего, и с тех пор влюбленные не расставались. Карьера этой красивой пары набирала обороты, они были счастливы и украшали собой любое мероприятие, но к алтарю так и не дошли. На пути семейного счастья встал рабочий график, несовместимый с отношениями.

5. Риз Уизерспун и Джейк Джилленхол

Риз и Джейк встречались 2 года. За это время он успел привязаться и полюбить ее детей от первого брака и хотел узаконить отношения с актрисой. Но Риз рассматривала Джейка как утешение после развода, и ей совсем не хотелось обременять себя чем-то большим. Актриса несколько раз отвечала отказом на предложение руки и сердца, их отношения зашли в тупик, и было принято решение расстаться. Джейку это расставание далось нелегко.

6. Кира Найтли и Джейми Дорнан

Еще до того, как мир узнал Джейми в образе Кристиана Грея, он встречался с актрисой 2 года. Они познакомились на фотосъемке, где Дорнан работал моделью, а Кира в то время уже была знаменитостью. Именно ее популярность послужила причиной расставания — молодой человек находился в постоянном напряжении от преследования папарацци, к тому же она больше зарабатывала и привлекала больший интерес режиссеров, чем Джейми.

7. Рэйчел Макадамс и Райан Гослинг

От ненависти до любви — один шаг. Эта фраза идеально подходит для этой пары. На съемках фильма «Дневник памяти» они не ладили, и Райан подошел к режиссеру и в присутствии еще 150 человек во всеуслышание попросил заменить актрису. К счастью, режиссер не исполнил просьбу актера. Сотрудники старались не замечать частые ссоры и крики актеров друг на друга. До самого последнего дубля на съемочной площадке царила напряженная обстановка, а после того как все закончилось, случилось чудо — актеры начали встречаться. Их роман продлился 3 года, и во многих интервью Райан говорил, что очень благодарен богу за эту встречу, называя эти отношения очень романтичным любовным адом.

8. Рене Зеллвегер и Джим Керри

Все началось с фильма «Я, снова я и Ирэн». Джим — человек, полный противоречий и сомнений, но в Лондоне (Зеллвегер на тот момент снималась в фильме «Дневник Бриджит Джонс») он сделал многообещающий жест и подарил актрисе кольцо за $ 60 тыс. во время ужина при свечах. С этого момента Рене стала ждать заветную дату свадьбы, а вот ее избранник всячески избегал дальнейших разговоров. Актриса не выдержала и поставила ультиматум: назначить дату в ближайшие полгода. Колебания Керри привели к сильной ссоре, и актриса улетела на Гавайи — проводить уже запланированный медовый месяц в полном одиночестве.

9. Вайнона Райдер и Мэтт Деймон

Их познакомила Гвинет Пэлтроу на новогодней вечеринке 31 декабря 1997 года. Через год бурного романа актеры купили квартиру и объявили о помолвке. Спустя 2 года пара распалась. Причина — роман Мэтта с партнершей по фильму Пенелопой Крус. Однако есть и другая версия расставания: Деймон уговорил Райдер вложить около $ 1 млн в сомнительную кампанию. Дело прогорело, а в числе обманутых вкладчиков оказался сам Мэтт, его друг Бен Аффлек и еще несколько звезд Голливуда. Такой внушительный провал и погасил чувства девушки.

10. Сальма Хайек и Эдвард Нортон

Они познакомились на светской вечеринке. На следующий день Эдвард позвонил Сальме и предложил сходить на фильм «От заката до рассвета», Сальма отказала и бросила трубку. Только спустя несколько лет Эдвард узнал, что Сальма не любит смотреть фильмы со своим участием. В следующий раз Эдвард пригласил просто прогуляться, и актриса согласилась, а спустя пару месяцев снова дала свое согласие, но уже на предложение руки и сердца. Брак просуществовал всего 4 года. Официальная версия разрыва отношений — несовместимые рабочие графики.

11. Ферги и Джастин Тимберлейк

В 2003 году ее группа The Black Eyed Peas сотрудничала с Джастином, и певица без раздумий закрутила мимолетный роман с молодым исполнителем. Ферги признается, что не ждала многого от этого союза — им было просто хорошо вместе и они не строили планов. Главное, что пара абсолютно довольна таким исходом и никто не держит обид.

12. Бритни Спирс и Колин Фаррелл

Еще один мимолетный роман двух скандалистов. 2 февраля 2003 года Бритни Спирс посетила премьеру фильма «Рекрут», в главной роли в котором снялся Колин Фаррелл, а на следующий день на страницах многих газет были опубликованы фотографии целующихся Бритни и Колина. Пара пустилась во все тяжкие, но достаточно быстро рассталась, признавшись, что им сейчас не до отношений.

13. Блейк Лайвли и Леонардо Ди Каприо

Роман начался в 2011 году, когда сериал «Сплетница» был в самом разгаре. Но Лео не разглядел в этой красивой девушке нестандартную личность и его смущали ее поступки. Например, Блейк решила внести разнообразие в их жизнь и стала посылать Лео ежедневный фотоотчет о жизни ее куклы. Через 5 месяцев звезды решили закончить этот странный роман. Блейк заявила, что ушла от Лео, так как он не хотел на ней жениться, но, вероятнее всего, ей просто стало скучно. Зато теперь у Блейк есть любящий муж, который понимает ее чувство юмора.

14. Кейт Мосс и Джонни Депп

Любовь с первого взгляда, как в кино. Джонни и Кейт кинулись в омут страсти, одурманенной наркотиками и алкоголем. Впоследствии журналисты назовут это «кокаиновым романом». Очевидно, что они были созданы друг для друга — их мир состоял из роскошных вещей, пересекаясь со злачными местами. Они запирались в гостиничных номерах на несколько суток, принимали ванны из шампанского, устраивали потасовки в клубах, а публичные скандалы только добавляли страсти. После расставания они долго хранили молчание, их отношения точно не погубил быт или остывшие чувства. Через несколько лет после расставания они обменялись признаниями в интервью глянцевым журналам и до сих пор не понимают, почему мысль о создании семьи не пришла им в голову.

15. Кейт Хадсон и Оуэн Уилсон

Еще более трагическая история любви случилась у этой комедийной пары. Красивый роман Оуэна Уилсона и Кейт Хадсон начался прямо на съемочной площадке в 2006 году, влюбленные не отходили друг от друга ни на шаг. Но в июне 2007-го они расстались, а всего через несколько месяцев актер попытался уйти из жизни и его еле откачали. Причина такого поступка — безответная любовь.

16. Синди Кроуфорд и Ричард Гир

«Он увидел меня голой уже через 10 минут после знакомства», — так начались отношения этой пары. Ричард Гир случайно оказался на фотосессии для Playboy, где и застал Синди в обнаженном виде. Такие обстоятельства только ускорили головокружительный роман. Свадьба была, но очень скромная и ограничилась церемонией в Лас-Вегасе, за которую заплатили $ 500. Гир и Кроуфорд развелись через 4 года. Причина — Синди была слишком юна и не понимала, что такое брак.

Бонус: Лиззи Каплан и Мэттью Перри

Мэттью Перри прослыл заядлым холостяком — в свои 48 лет он ни разу не женился и не завел детей. К тому же актер обладает уникальной способностью: он умеет скрывать свои отношения. Мэттью всегда оберегал свою личную жизнь от внимания прессы. Так, в 2006 году пара тайно сошлась, и 6 лет все были уверены, что звезды просто дружат. Они постоянно находились под прицелами камер, но так и не выдали себя. Об окончании их романа стало известно тоже намного позже. В 2012 году их отношения распались так же тихо, как и начались.