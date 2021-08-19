Многие считают Ксан Ксаныча из «Девчат» противным старым скрягой. Мы докажем, что это не так

Когда говорят о фильме «Девчата», частенько обсуждают лишь главных героев: Илью и Тосю. Они молоды и импульсивны, за ними увлекательно наблюдать, а их история предсказуемо заканчивается на счастливой ноте. Но ведь рядом с этой парой развивались более сложные и драматичные отношения. Речь о Наде и ее женихе Ксан Ксаныче.

Мы в AdMe.ru пересмотрели любимое многими кино, прочитали книгу и теперь готовы поспорить с мнением о том, что Ксан Ксаныч — это исключительно отрицательный персонаж. А в конце статьи вы узнаете, почему Инна Макарова, сыгравшая Надю, не пришла на премьеру фильма.

Надя и Ксан Ксаныч: чувства или необходимость?

Современный зритель часто делает скидку на то, что картина была снята в 1961 году, когда ситуация в стране была другой и образ жизни тоже отличался от современного. А вот чувства людей изменениям подверглись мало. Каждый человек по-прежнему хочет быть счастливым и использует для достижения этого счастья способы, которые находит наиболее уместными и доступными. Наде исполнилось 27 лет. А в то время возраст невесты в нашей стране в большинстве случаев не превышал и 21 года. Конечно, она чувствует социальное давление и думает, что должна стать замужней женщиной как можно скорее. Об отношениях Нади с Ксан Ксанычем читателю и зрителю становится известно благодаря Тосе. Только что приехавшая девушка сначала опростоволосилась с бутербродом из чужих продуктов, а потом выступила со своими неуместными комментариями.

«— Ксан Ксаныч приходил? — Был тут один старичок... — отозвалась Тося. Катя шикнула на нее и толкнула в бок. — А кто ей этот дядька? — Же-них! — еле слышно ответила Катя. — Да разве такие женихи быва...» Борис Бедный

Мы не знаем, как начались и сколько продолжались отношения Нади и Ксан Ксаныча. Зрители знакомятся с ними, когда те уже находятся в статусе людей, которые завтра или послезавтра станут официальными супругами и получат комнату в строящемся доме.

Ксан Ксаныч намного старше Надежды. Он проявляет свою симпатию как может и как считает приемлемым: вешает над кроватью невесты картинку с сусальными лебедями, хлопочет о получении комнаты, чтобы поскорее жениться и жить вместе. Надя ежедневно готовит ужин для двоих, покорно ожидая свадьбы. Трагедия Нади, как считает сама героиня, в том, что она откровенно некрасива. В повести, которая послужила основой фильма, писатель Борис Бедный уделяет этому факту много внимания. В киноленте отразить данный момент не получилось, поскольку Инна Макарова, исполнившая роль Нади, — привлекательная актриса.

Лучший подарок любимой девушке — часики или табуретка

В картине ярким моментом, который должен раскрыть характер Ксан Ксаныча, стал сбор Ильей денег на подарок Тосе. В книге даже намека на такое развитие событий не существует. Ковригин хорошо зарабатывает, у него нет нужды просить финансовой помощи. Автор даже писал, что, когда Илья получал в кассе зарплату, его пачка денег напоминала кирпич. Но режиссерский замысел преследовал иные цели. Когда все присутствующие в комнате достают из карманов монеты и купюры, чтобы помочь товарищу, Ксан Ксаныч начинает пятиться к двери, пока его не одергивает один из парней. У мужчины не остается выбора, и он нехотя тянется за бумажником. А потом говорит, что неплохо было бы записать, кто и сколько сдал. Но по смеху и улыбкам окружающих понимает, что, скорее всего, свои деньги больше не увидит. Этот эпизод выставляет Ксан Ксаныча мелочным и алчным.

Но, положа руку на сердце, надо признать, что вряд ли найдется женщина, которая обрадуется тому, что ее мужчина внезапно решил вкладываться в спасение чужих отношений. Такой поступок приведет как минимум к недопониманию или вообще к серьезному конфликту. Илья покупает и дарит Тосе золотые часики, а Ксан Ксаныч приносит Наде табуретку, которую сделал сам. Часики станут жертвой гнева Ильи, который растопчет их после отказа Тоси принять подарок, а предметом мебели девчата будут пользоваться. Индивидуализм Ксан Ксаныча в фильме отчетливо и в какой-то степени карикатурно противопоставляется удали и совместной работе лесорубов, которые только сообща могут ставить производственные рекорды и получать места на доске почета. В книге Ксан Ксаныч — работящий, скромный, уважаемый человек, зрелый мужчина, который просто хочет получить свой кусочек счастья. Он с придыханием и вдохновением говорит о том, что в новом доме хотел бы поставить стол перед окном, чтобы вместе с Надеждой летом пить чай и смотреть на улицу.

Поженились ли Надя и Ксан Ксаныч

Надя и Ксан Ксаныч все же получают комнату, они готовы к переезду и пакуют вещи, которые должны превратить казенное жилище в семейное гнездышко. Но Надю терзают сомнения в правильности своего решения. Став же свидетельницей свидания Тоси и Ильи, она окончательно убеждается, что совершает ошибку, собираясь выйти замуж без любви. Надя подсматривает за парой, когда Илья выпрашивает первый поцелуй, а Тося горячим шепотом рассказывает ему о своих эмоциях. Надежду в этот момент одолевают мучительные размышления о прошедшей без романтического флера юности. Никто и никогда не добивался ее поцелуя, да и сама она никому не была нужна так, как Тося Илье.

«Заплуталось на дальних дорогах женское ее счастье, а теперь, после скорой свадьбы с добрым, но нелюбимым Ксан Ксанычем, и никогда уж не найдет к ней пути». Борис Бедный

Взглянув на чужое счастье, девушка решает, что не станет женой Ксан Ксаныча. Хозяйственный жених же ни о чем не подозревает и приходит с новой сковородкой, думая, что невеста уже собрала вещи и готова к переезду. Но Надя просит соседок выйти из комнаты, чтобы пообщаться с мужчиной с глазу на глаз. Надя не юлит, а прямо говорит, что они обсудили, куда поставить стол и где разместить шкаф, но о любви почему-то не подумали. Ксан Ксаныч и сам не может охарактеризовать свои чувства к Наде. Что-то между ними есть, но это не любовь. Возможно, привычка и страх одиночества. Ксан Ксаныч торопит Надю с окончательным решением, замечая, что девчонки замерзнут в коридоре. Несостоявшаяся невеста с болью понимает, что ее несостоявшийся жених действительно хороший человек, ведь даже в такой момент думает о других. В повести они мирно расстаются. Табуретку Ксан Ксаныч оставляет Надежде на память и обещает, что сделает еще, если потребуется. Фильм же заканчивается совсем иначе: счастливый мужчина забегает с ордером на комнату, и они с Надей обсуждают скорый переезд. Возможно, поэтому зрители не смогли разглядеть в скромном и порядочном Ксан Ксаныче положительного персонажа, который хотел счастья для себя и для других?

Бонус: почему Инна Макарова не пришла на премьеру

Инна Макарова, экранная Надя, стала единственным человеком из съемочной группы, который не пришел на премьеру кинокартины. Актриса была разочарована решением режиссера удалить при окончательном монтаже сцену расставания ее героини и Ксан Ксаныча. Так вместо мощных драматических кадров зрители увидели притянутый за уши счастливый финал.