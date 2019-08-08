Мерил Стрип — женщина, которая никогда не ставила карьеру выше любви, но все равно добилась невероятного успеха

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Мерил Стрип — рекордсмен по количеству номинаций на «Оскар», их у актрисы было более 20. Кроме того, она заботливая мама и любящая жена, которая живет со своим супругом более 40 лет. Кажется, Мерил — идеальный пример для подражания, ведь в ее биографии нет темных пятен, а ее блестящая игра радует поклонников вот уже почти полвека.

Мы в AdMe.ru всегда знали, что Мерил Стрип — выдающаяся актриса, но вот ее трогательная история любви стала для нас настоящим откровением.

Талантливая девочка

Мэри Луиз Стрип, или Мерил, как ее звали в семье, родилась в 1949 году в маленьком городке штата Нью-Джерси. Ее отец был менеджером фармацевтической компании, а мама — художницей. Кстати, у Мерил швейцарские, ирландские и немецкие корни. Именно мама приобщила дочь к миру искусства и всегда поощряла творческие начинания девочки, вселяя в нее уверенность с самого раннего возраста. Она говорила: «Мерил, ты способна на все. Ты великолепна. Ты можешь сделать все, что только пожелаешь, если не будешь лениться». И несмотря на то что будущая звезда сначала была довольно замкнутой и застенчивой, она поверила в себя благодаря наставлениям матери.

Мэри Стрип — чирлидер в старшей школе. 1966 год.

После окончания старшей школы вопрос о будущей профессии Мэри был решен — она прекрасно копировала своих одноклассников и учителей, поэтому без колебаний выбрала карьеру актрисы. Стрип с отличием окончила колледж по специализации «драма», а потом выиграла грант и получила степень магистра искусств в Йельском университете. Во время учебы она играла в театральном кружке и перевоплощалась в самых разных персонажей: от юных красавиц до старушек 80 лет. Вскоре девушка изменила свое имя на Мерил и поехала покорять Бродвей.

Первая роль в кино и номинация на «Оскар»

Когда Мерил переехала в Нью-Йорк, ее сразу заметили несколько театральных режиссеров — актриса отличалась глубоким погружением в каждую роль. Она не просто заучивала слова, а полностью меняла свою манеру разговора, походку и мимику. Стрип играла главные роли в классических и современных пьесах, срывая зрительские овации и получая положительные отзывы критиков.

Девушка также мечтала о карьере в кино, но пробиться в этот мир оказалось очень трудно. Она была вынуждена соглашаться на эпизодические роли, которые чаще всего вообще вырезались из фильмов. В 1975 году Стрип участвовала в кастинге на главную женскую роль в фильме «Кинг-Конг». Продюсер картины, обсуждая кандидатуру Мерил, сказал на итальянском: «Она такая уродливая. Зачем вы ее прислали?» Поскольку актриса знала итальянский, она ответила: «Мне очень жаль, что я разочаровала вас».

На экранах Мерил Стрип появилась только через 2 года в небольшой роли в мелодраме «Джулия». С этого момента карьера будущей звезды пошла в гору. В 28 лет она сыграла в военной драме «Охотник на оленей» вместе с Робертом Де Ниро и Кристофером Уокеном. Картина получила 5 «Оскаров», а Стрип была выдвинута в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Статуэтку она не получила, но зато ее игру высоко оценили критики: «Стрип — лучшая актриса всех времен. Навсегда».

В том же году девушка получила роль в мини-сериале «Холокост», где сыграла немку, которая вышла замуж за еврейского художника. За эту работу она получила свою первую премию «Эмми». Вскоре Стрип появилась в комедии Вуди Аллена «Манхэттен».

Затем последовали роли в триллере «Соблазнение Джо Тайнена» и в драме «Крамер против Крамера», где она сыграла вместе с Дастином Хоффманом.

Роль Джоанны Крамер принесла актрисе долгожданную статуэтку «Оскар».

Как за один год потерять и найти настоящую любовь

В то время, когда у Стрип начала складываться карьера, она познакомилась с актером Джоном Казале. Они вместе играли в спектакле, и вскоре между ними вспыхнули чувства. Зрители знали Джона по роли среднего сына дона Корлеоне в «Крестном отце». Для многих эти отношения не очень известного и застенчивого 40-летнего актера и набиравшей популярность молодой артистки были загадкой, но это была настоящая любовь.

Именно Джон привел Мерил в кино, уговорив ее прийти на пробы картины «Джулия». Более того, как потом признавалась Стрип, она согласилась сыграть в своем триумфальном фильме «Охотник на оленей» только потому, что там снимался Казале. В это время ему поставили смертельный диагноз — рак легких в последней стадии. Несмотря на болезнь, актер успел сыграть все свои сцены в этом фильме.

Также Джон уговорил возлюбленную поехать на съемки сериала «Холокост» в Австрию — он просто не мог позволить молодой актрисе превратиться в сиделку. Но когда девушка узнала, что Джону стало хуже, она немедленно вернулась домой и оставшееся время провела рядом с любимым. Джон Казале умер в 1978 году на руках у Мерил, которая сказала себе, что больше никогда не будет ставить карьеру выше семьи и близких.

Мерил была просто раздавлена смертью возлюбленного, но судьба бывает непредсказуемой. Уже через 6 месяцев после смерти Казале в жизни Стрип появился новый мужчина — друг ее брата, скульптур Дон Гаммер. В то время девушка оказалась в непростой ситуации: после смерти Джона ей негде было жить, поэтому мужчина предложил ей свою квартиру — он уезжал в кругосветное путешествие на несколько месяцев. Она согласилась. Между ними завязалась переписка, которая так их сблизила, что скоро переросла в роман в письмах. Когда Гаммер вернулся в Америку, у влюбленных не осталось сомнений, что они созданы друг для друга. Дон предложил Мерил руку и сердце, и осенью 1978 года они сыграли тихую свадьбу.

Мерил и Дон вместе уже 41 год. За это время они вырастили 4 детей: сына Генри и дочерей Мэри, Грейс и Луизу.

На церемонии вручения «Оскара» в 2012 году Мерил Стрип начала свою речь так: «Сначала я хочу поблагодарить моего мужа. Потому что, когда вы благодарите мужа в заключение речи, слова заглушает музыка, а мой муж такого не заслужил. Я хочу, чтобы он знал, что всем, что для меня в жизни ценно, я обязана ему».

Мерил на все времена

В 33 года Стрип вновь получает «Оскар» за драму «Выбор Софи» и становится одной из самых востребованных актрис в Голливуде.

Далее следует череда свежих ярких работ, где Стрип пробует себя в новых амплуа: комедии «Дьяволица» и «Смерть ей к лицу», драма «Мосты округа Мэдисон», триллер «Дикая река».

Несмотря на успех, Мерил признавалась, что ее пугало актерское будущее, ведь каждый год в Голливуде появляются новые талантливые актрисы: «Я боялась, что после 40 лет не получу в кино ни одной роли», — говорила Стрип в журнале Woman’s Weekly. Однако ее опасения были напрасными. Каждый новый год был ознаменован блестящими работами: драма «Часы», мини-сериал «Ангелы в Америке», где актриса сыграла сразу 4 разные роли — заботливую мать, шпионку, раввина и ангела. Вскоре она становится самой молодой женщиной за всю историю существования Американского института киноискусства, которая была удостоена премии за прижизненные достижения.

Кстати, в 2004 году Стрип получила российскую премию «Верю. Константин Станиславский», которую ей вручил праправнук великого режиссера.

В 2006 году вышла комедийная драма «Дьявол носит Prada», где Стрип сыграла несгибаемую бизнесвумен, прообразом который стала главный редактор американского Vogue Анна Винтур. Картина стала 2-м по прибыльности фильмом в карьере актрисы. А 1-е место досталось мюзиклу «Мамма Миа!». Для артистки, которая в детстве занималась пением и с молодости любила песни ABBA, эта роль стала настоящим подарком.

Свой 3-й «Оскар» Стрип получила за роль премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в фильме «Железная леди» и стала единственной современной актрисой, которая может похвастаться 3 статуэтками.

Сейчас 70-летняя Стрип остается все такой же востребованной в Голливуде — ее не раз называли одной из лучших актрис нашего времени. Недавно завершился 2-й сезон мини-сериала «Большая маленькая ложь», где она сыграла одну из ключевых ролей.

«Однажды мне сказали, что секрет жизни в том, чтобы наслаждаться каждым моментом. Так я себя и веду: я просто рада тому, что живу сейчас, здесь, делаю то, что люблю, — снимаюсь в кино», — скромно говорит Мерил.

Вы разделяете мнение о том, что Мерил Стрип — одна из лучших актрис современности? Какая ее роль вам нравится больше всего?