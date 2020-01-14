Мама и ее 6-летняя дочь воссоздают наряды с красной ковровой дорожки, которые затмевают оригиналы

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Каждая маленькая девочка мечтает стать поп-звездой или топ-моделью, но обычно по мере взросления эти мечты исчезают. Аля Чаглар (Alya Chaglar) из Турции решила, что не хочет такой судьбы для своей маленькой дочери Стефани. Используя исключительно подручные материалы, например бумажные и пластиковые пакеты, она стала воссоздавать образы с красной ковровой дорожки и устраивать фотосессии для Стефани.

Нас в AdMe.ru покорило чувство прекрасного и креативность этой семьи, и мы спешим поделиться с вами 20 ее лучшими работами.

20. Шририта Дженсен

19. Зендая

18. Энн Хэтэуэй

17. Джиджи Хадид

16. Жанель Монэ

15. Ванесса Хадженс

14. Кара Делевинь

13. Леди Гага

12. Кортни Кардашьян

11. Ли Юйчунь

10. Рианна

9. Леоми Андерсон

8. Тейлор Свифт

7. Принцесса Евгения

6. Кайя Гербер

5. Бейонсе

4. Наоми Уоттс

3. Меган Маркл

2. Приянка Чопра

1. Ясмин Вейналдум