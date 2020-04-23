14 фактов о том, как снимали фильм «Брат-2», которому в этом году исполняется 20 лет

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Весной 2020 года исполняется ровно 20 лет фильму «Брат-2». Дилогия Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым в главной роли стала гимном 90-х годов. Ее феномен — в филигранной точности, с которой съемочной группе удалось изобразить свое время. Хотя обычно достоверно рассказать о конкретной эпохе получается у фильмов, созданных много лет спустя. Тогда, на временном расстоянии, можно проанализировать и выудить самые главные штрихи того времени. А Балабанову удалось это сделать по ходу движения поезда, стремительно несущегося по рейсам лихих 90-х.

2 десятилетия назад жизнь в нашей стране была совершенно иной. 2000 год подвел черту под уходящей эпохой, а «Брат-2» — суммировал и выразил главное на киноэкране.