14 фактов о том, как снимали фильм «Брат-2», которому в этом году исполняется 20 лет
Весной 2020 года исполняется ровно 20 лет фильму «Брат-2». Дилогия Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым в главной роли стала гимном 90-х годов. Ее феномен — в филигранной точности, с которой съемочной группе удалось изобразить свое время. Хотя обычно достоверно рассказать о конкретной эпохе получается у фильмов, созданных много лет спустя. Тогда, на временном расстоянии, можно проанализировать и выудить самые главные штрихи того времени. А Балабанову удалось это сделать по ходу движения поезда, стремительно несущегося по рейсам лихих 90-х.
2 десятилетия назад жизнь в нашей стране была совершенно иной. 2000 год подвел черту под уходящей эпохой, а «Брат-2» — суммировал и выразил главное на киноэкране.
AdMe.ru с теплотой вспоминает с виду незатейливую криминальную ленту, которой суждено было попасть в историю отечественного кино.
- Американская часть съемочной группы сразу отнеслась с опаской к русской части команды. По американским законам в фильме нельзя было снимать реальных полицейских и полицейскую форму. Но ведь «Брат-2» и хорош тем, что там все по-настоящему. Так что пришлось выкручиваться. В небольшом городке недалеко от Чикаго съемочная группа познакомилась с мексиканскими полицейскими — повезло! Те согласились сыграть в кино и показать закулисье своей профессии.
- Еще один закон Штатов: бутафорские деньги должны были быть помечены специальным знаком «Только для съемок» (либо уж тогда следовало использовать реальные). Россияне пренебрегли и этим правилом, привезя с собой горы отпечатанных «денег» для съемок.
- Но еще более дерзким было то, что российские киношники попросили американских коллег отвести их в настоящий «черный квартал», куда благополучные американцы предпочитали никогда не соваться.
- Вопреки опасениям, в «черном квартале» к съемочной группе отнеслись хорошо и с энтузиазмом восприняли съемки. Среди местных даже нашелся поклонник первой части «Брата»: он видел кино на каком-то фестивале и потом приобрел его на видеокассете с английским переводом.
- Перед съемкой драки в «черном гетто» режиссер попросил 3 афроамериканцев бить посильнее, чтобы сцена выглядела достоверной. В результате у Сергея Бодрова было сломано 2 ребра.
- Известно, что в фильме певица Ирина Салтыкова играет саму себя, но это еще не все: местом съемок стала ее собственная квартира. Хотя артистка долго отказывалась пустить к себе в дом съемочную группу, Алексей Балабанов о других вариантах и слышать не хотел.
- Режиссер всегда стремился снимать все настоящее: от квартиры Ирины Салтыковой до тюрьмы, где оказался Данила. Тюрьму снимали в дореволюционном здании, где побывали Троцкий, Берия и... продюсер фильма «Брат-2» Сергей Сельянов. Специально для съемок привезли человека «с опытом», и гримерша потом вспоминала, как прорисовывала ему выцветшие от времени татуировки.
- Интересно, что эпизодическую роль вечно жалующегося таксиста в Москве, который подвозит Данилу к его другу Косте Громову, сыграл заслуженный артист РСФСР Константин Желдин. В его списке из более чем 60 работ можно особенно выделить роли в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Каменская» и «Ликвидация».
- В фильме «сыграл» и голос Юрия Стоянова: актер озвучивал нью-йоркского коллегу персонажа Желдина.
- Балабанов любил «перемешивать» героев. Так, Виктора Сухорукова, как и в первой части, озвучивал Алексей Полуян. Дарья Юргенс — исполнительница роли Даши (Мэрилин) — не озвучила свою роль из-за неподходящего произношения. За нее это сделала Наталья Данилова. По словам режиссера, у Дарьи был слишком правильный говор, а ему был нужен легкий акцент.
- Благодаря Александру Дьяченко, который на момент съемок жил в Штатах, играл в театре и занимался хоккеем, в фильме совершенно бесплатно появились звезды спорта: Алексей Морозов, Яромир Ягр и Дарюс Каспарайтис. Киношники пришли на самую настоящую тренировку игроков НХЛ и быстренько отсняли нужный материал.
Яромир Ягр.
- Для съемок был необходим огромный трак, который ассоциировался бы с Америкой. Но его аренда стоила баснословных денег, а для управления требовалась особая лицензия. Съемочная группа приуныла и отказалась от этой идеи, но внезапно на их глазах на дорогу выехало то, что было им нужно: грузовик, груженный кукурузой. Киношники остановили машину, и оказалось, что водитель не прочь поучаствовать в съемках. За руль сел актер Рэй Толер, а водитель грузовика просто включил автопилот и уселся сзади.
- По первоначальному замыслу во время сцены в ночном клубе «Метро» вместо ставшей впоследствии культовой песни Би-2 «Полковнику никто не пишет» должна была звучать тема ДДТ «Не стреляй». Однако Юрий Шевчук отказался принимать участие в фильме.
- Парадоксально, но при всем успехе фильм не покрыл в кинопрокате расходов на съемки: на них был затрачен $ 1 млн, а выручено $ 600 тыс. Все дело в том, что основную кассу в то время делали продажи видеокассет. К слову, фильм занял 1-е место среди 50 самых продаваемых кинолент 2000 года.
А вы смотрели фильм «Брат-2»? Какое впечатление у вас осталось?