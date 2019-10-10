Людям в твиттере надоело, что все ругают российское кино. И они решили вспомнить наши фильмы, за которые не стыдно
Многим синефилам не нравится стереотип о том, что русское кино плохое. Поэтому они захотели опровергнуть это утверждение и рассказать о тех наших фильмах, которые стоит посмотреть. Таких лент оказалось достаточно много.
Мы в AdMe.ru собрали рекомендации киноманов из твиттера и уже выбрали для себя фильм на вечер.
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Давайте продолжим список хороших русских фильмов в комментариях. Расскажите нам о своем любимом кино.
Фото на превью veniyamin_abrik / twitter , Груз 200 / СТВ