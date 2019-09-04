Люди рассказали, от каких штампов Голливуду стоило бы избавиться уже давным-давно

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В базе IMDB насчитывается 516 726 фильмов и 4 044 529 сериалов всех сортов. Неудивительно, что за 124 года существования кино многие ходы давно стали штампами. Тем не менее в кино есть мастера, которые подходят к делу творчески и удивляют зрителей раз за разом. Жаль, что таких мастеров меньше, чем хотелось бы.

Мы в AdMe.ru смотрим фильмы ради удовольствия, но некоторые детали не могут не бросаться в глаза, показывая, что сценаристы старались меньше, чем могли бы. И наши читатели тоже подмечают это — их комментарии мы включили в статью.

В систему вентиляции помещается взрослый, трубы легко выдерживают его вес, даже не скрипят. И там ни пылинки, будто уборщица каждый день приходит.

Бесит, когда с разгона втыкают шприц в вену до самого основания иглы. Настоящие медики делают это осторожно, чтобы сначала попасть, а потом не пробить вену.

Дым от одной спички активирует все датчики пожаротушения. В реальных системах активируются только те, которые находятся рядом с местом возгорания и регистрируют достаточное количество тепла.

Раздражает, когда звук двигателя не соответствует марке машины, а звук выстрелов не соответствует типу оружия. Или когда техника в фильме не соответствует году выпуска. Но это мнение мужчин, я не замечаю.

Мой муж всегда смеется, когда машина на любом покрытии дороги трогается с одинаковым звуком.

Вспомните Lost: необитаемый остров, жара, соль... У всех дам шикарные волосы (без шампуня) и идеальная увлажненная кожа.

Раздражает, что в фильмах-катастрофах, когда буквально вокруг наступает конец света, все спокойные, шутят, диалоги как в тамбуре поезда, никакого страха или паники. И обязательно должен быть какой-то фрик (в американской версии — чернокожий), который будет играть роль белки из «Ледникового периода». И почему я должна им сопереживать? Они же все бесчувственные.

Когда в американском фильме появляются русские и называют друг друга «Владимир, Константин, Петр». Фильм вроде бы о чем-то серьезном, но то, как называют друг друга герои, например в момент катастрофы, выглядит совершенно по-идиотски. Могли бы и поинтересоваться, как русские называют друг друга в разговорной речи.

А еще русских обычно зовут в честь других русских. Лев Андропов в «Армагеддоне», генерал Гоголь в бондиане, Наташа Романофф в «Мстителях», Павел Чехов в «Стартреке», тысячи их, а еще раньше было очень много Юриев, видимо, в честь Гагарина.

В русских фильмах часто встречается несоответствие заявленного материального статуса персонажа и окружающих его интерьеров. Например, пенсионерка в трешке с евроремонтом, который стоит, как ее пенсия за 300 лет. Или раскатывающие на такси бедные студенты. Или они же в каком-то не бюджетном кафе — просто шли и решили зайти.

Раздражает, когда оружие стреляет без отдачи. А порой актеры его даже держать правильно не умеют.

Герой-очкарик становится крутым и снимает очки, чтоб не мешали крутости. Обычно так эпично перед зеркалом. И дальше весь фильм ходит без них. Не надевает линзы, не мутирует в супергероя, а просто выбрасывает очки. А зачем ты их носил до этого?

В американских фильмах люди не полоскают рот после зубной пасты!

Электрокабели в реальности не умеют искриться и извиваться, как змеи, а освещение не включается с такими звуками, да еще и ступенчато.

Улицы по ночам всегда мокрые. Просто всегда.

Вместо того чтобы доверить спасение мира или просто сложную миссию хорошо обученным профессионалам с крепкой психикой, сценаристы вытаскивают из рукава банду фриков и психов. Поэтому «Прометей» так плох. Простительно, только если банда работает подпольно, как в «Бесславных ублюдках».

Недавно как раз пришло в очередной раз на ум, что раздражают явно пустые и легкие чемоданы / сумки в кино, когда герой / героиня уезжает, по идее, с кучей вещей.

Раздражает, когда показывают роды в больнице, а рядом куча народу в верхней одежде. Серьезно?!

А новорожденные слишком чистые, красивого розового цвета и не по возрасту крупные.

Если кот хоть немного важен для истории, он рыжий.

Идеальный злодей — обязательно эффектный британец с характерным акцентом.

Синие — спокойные, красные — взрывные. Джедаи и ситхи, Когтевран и Гриффиндор, Старки и Ланнистеры.

Безумный ученый или даже просто признанный гений — это почти всегда пожилой морщинистый мужчина с седыми волосами, очень напоминающий Эйнштейна. Док из «Назад в будущее» или Рик из «Рик и Морти» тому пример.

Лысые мужики круты по умолчанию (даже если сидят в инвалидной коляске).

Да, мужики в шляпах тоже обязательно крутые. Харрисону Форду на съемках «Индианы Джонса» ее даже приклеивали скотчем, чтобы не слетала.

Худых детей и подростков не бывает. Даже если они по сюжету голодают. До сих пор раздражает, что в фильмах у Китнисс, которая однажды почти умерла с голоду, вот эти пухлые румяные щеки.

Если бы вы могли запретить сценаристам всего мира использовать один-единственный штамп, что бы вы выбрали?