Люди описали свою жизнь названием одного фильма. Вероятно, здесь есть и ваш
В интернете популярны различные форумы с названиями вроде «Опишите свое [вставить что угодно] названием одного фильма». Действие совершенно бессмысленное, но довольно комичное и лишний раз доказывающее, что кино — это искусство, которое отражает реальные проблемы людей.
Мы в AdMe.ru отобрали особо драматичные сравнения.
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А каким фильмом можно описать вашу жизнь?
Фото на превью The Revenant / Regency Enterprises