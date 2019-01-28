Люди описали свою жизнь названием одного фильма. Вероятно, здесь есть и ваш

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В интернете популярны различные форумы с названиями вроде «Опишите свое [вставить что угодно] названием одного фильма». Действие совершенно бессмысленное, но довольно комичное и лишний раз доказывающее, что кино — это искусство, которое отражает реальные проблемы людей.

Мы в AdMe.ru отобрали особо драматичные сравнения.

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А каким фильмом можно описать вашу жизнь?

Фото на превью The Revenant / Regency Enterprises

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