Любимые актеры саги «Такси» — где они сейчас?

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С момента выхода последней части знаменитой эпопеи прошло уже 10 лет. А первая — вы не поверите — и вовсе была снята в прошлом веке! AdMe.ru предлагает вам отправится в ностальгическое путешествие и посмотреть, как изменились актеры саги за это время. Только не забудьте пристегнуться.

Сами Насери (Даниэль), 37/55 лет Такси — 1–4

После выхода «Такси-4» имя Насери чаще упоминают в криминальной хронике, нежели в светской. В его «активе» несколько хулиганских передряг, штрафы и даже реальные тюремные сроки. Правда, в 2016 году актер снялся в собственном клипе «Второй шанс» (как символично!), набравшем 2 млн просмотров, а грядущие съемки «Такси-5», похоже, вернут нам обаятельного лихача Даниэля.

Фредерик Дифенталь (Эмильен), 29/48 лет Такси — 1–4

После «Такси-4» милый Эмильен на время исчез с зрительских радаров. Отметить стоит разве что байопик «Шатобриан» (2010), где он сыграл известного французского мыслителя. А 5 лет назад поклонники актера смогли оценить его познания в русском языке в рекламе одного кофейного бренда. Сейчас Дифенталь изредка снимается во французских кино и сериалах, но фирменного обаяния не растерял.

Марион Котийяр (Лили, подруга Даниэля), 22/41 год Такси — 1–4

За роль в «Такси» — номинация на премию «Сезар» 1998 года (самая многообещающая актриса). А 10 лет спустя полки в ее доме уже не вмещали всех наград. «Оскар», «Сезар», BAFTA, «Золотой глобус»... Да что там говорить — просто проверьте, сколько фильмов с ее участием показывают сейчас в кинотеатрах.

Эмма Сьоберг-Виклунд (Петра, коллега Эмильена), 30/48 лет Такси — 1–4

Несмотря на то что в большом кинематографе Эмма Виклунд (фамилия уже бывшего мужа) не закрепилась, локально — в Швеции — она звезда первой величины. Модель, телеведущая, успешная бизнесвумен и мать четверых детей. Чего еще желать, когда тебе почти 50? Ну, может быть, вернуть молодость. Хотя глядя на очаровательную шведку, кажется, что это ей удалось.

Бернар Фарси (комиссар Жибер), 49/67 лет Такси — 1–4

Коничиуа, банзай, кобра, ниндзяяя! Не говорите, что не повторяли все эти слова вслед за комиссаром Жибером. Образ комичного и недалекого босса следует за актером до сих пор. Тем удивительнее, что 10 лет назад именно он стал одним из самых убедительных экранных де Голлей современности по версии критиков («Великий Шарль», 2006). Сейчас актер готовится к серии музыкальных спектаклей по мотивам известного фильма «Хористы».

Эдуар Монтут (Ален, коллега Эмильена), 28/46 лет Такси — 1–4

Харизматичный комиссар Аллен полюбился нам не только по «скоростной» франшизе. В 2002 году он стал одним из главных антагонистов в лучшем кинофильме по мотивам Астерикса и Обеликса («Миссия „Клеопатра“»). Сейчас Монтута можно увидеть в известных французских сериалах, и кажется, он ничуть не изменился.

Жан-Кристоф Буве (Генерал Бертино, отец Лили), 53/69 лет

Жан-Кристоф Буве, блестяще воплотивший образ маленького генерала и консервативного отца Лили, так понравился зрителю, что фраза «Да, мой генерал» ассоциируется у нас именно с ним. Периодически актер снимается в полнометражных французских картинах, но не прочь примерить и классический генеральский китель для рекламы или юмористических скетчей.

Бай Лин (Киу, главный антагонист), 37/50 лет Такси-3

Бай Лин в роли Киу стала, наверное, самым ярким отрицательным персонажем всех фильмов. С тех пор она не раз исполняла роль роковой и опасной женщины в разных голливудских картинах, но появление в «Такси-3», пожалуй, оставило самые сильные впечатления.

Сильвестр Сталлоне (тайный агент), 57/70 лет Такси-3 (эпизод)

Просто легенда мирового кинематографа на заднем сиденье полюбившегося всем лихача. Смешно, не правда ли? Видимо, так рассуждал Люк Бессон, пригласив в картину Сталлоне. Свои 9 минут экранного времени «эпизодник» отработал сполна. Создатели не указали его в титрах, но то, что Сталлоне сыграл в «Такси-3», знают все поголовно. Магия кино, однако!

Люк Бессон (продюсер и сценарист), 39/57 лет Такси — 1–4

© AFP PHOTO JACK GUEZ/east news © Scott Kirkland/PictureGroup/EAST NEWS

Именно Люку Бессону зрители обязаны как появлением самой идеи бесшабашной тетралогии, так и ее воплощением на экране. Будучи успешным продюсером и сценаристом, Бессон с тех пор подарил нам еще несколько десятков фильмов, написал книгу (и сам же ее экранизировал), а совсем скоро выпустит самый дорогой французский фильм («Валериан и город тысячи планет», 2017).

Peugeot 406 Такси — 1–3

После сверхудачного дебюта показалось, что 406-я — это надолго. Тем не менее уже в 2004-м ей на смену пришла модель Peugeot 407, которая и засветилась в заключительной части истории. Удивительно, но и она вскоре была снята с конвейера. Продолжателем славных традиций марсельских таксопарков призвана стать Peugeot 508. Увидим ли мы ее в «Такси-5» и будет ли Даниэль работать на Uber, узнаем совсем скоро — премьера намечена на 2018 год.