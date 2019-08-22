Лучшие места в кинотеатре, по мнению кинокритиков, врачей и настройщиков звука

20 5 74 11k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Большой экран, драйвовая атмосфера, объемный звук — по впечатлениям поход в кинотеатр не сравнится с просмотром фильма дома, каким бы крутым ни был ваш телевизор. А чтобы насладиться сеансом в полной мере, важно правильно выбрать место в зале. Большинство покупает билеты интуитивно или предпочитает садиться строго в центре. Но верная ли это тактика?

Мы в AdMe.ru проанализировали мнения разных экспертов в области кино и выяснили, на каких местах лучше всего видно, слышно и максимально удобно. В качестве примера мы рассмотрим зал, в котором 9 рядов по 12 мест.

Где лучший звук, согласно мнению эксперта по театральному аудиооборудованию

Чтобы насладиться наиболее качественным звуком, нужно садиться в центре ряда, находящегося на расстоянии двух третей зала от экрана. По словам Стива Марца, технологического директора международной звуковой организации THX, именно там обычно располагается калибровочное оборудование, которое рассчитывает баланс громкости колонок и другие параметры. Выбирая места на схеме, просто мысленно разбейте зал на три зоны в глубину и сядьте по центру ряда на стыке второй и третьей.

Где безопаснее для здоровья, по мнению врачей

Если вы сидите слишком близко к экрану, уже к середине сеанса ваша шея начнет отзываться болью — из-за ее неправильного положения. Вертикальная линия обзора от горизонтали до верхней части экрана не должна превышать 35 градусов. Кстати, по мнению офтальмологов, разницы для зрения между первым и последним рядом нет. Но, чтобы не наносить вреда позвоночнику, первых рядов зрительного зала все же лучше избегать.

Где максимальный обзор, по утверждению инженеров кино и телевидения

Места с горизонтальным углом обзора 36 градусов от самого дальнего места в зале — лучшие как по изображению, так и по звуку. Чтобы чувствовать себя максимально погруженным в действие фильма, нужно сидеть в ряду, где края экрана совпадают с границами периферического (бокового) зрения.

Где лучшие места для ценителей кино, по мнению критиков

Многие не жалуют боковые места в зрительном зале, но, если вы хотите с головой погрузиться в фильм, не отвлекаясь на разговоры или поцелуи, лучшего варианта не придумаешь. Во-первых, там легче избежать шепота, света гаджетов, хруста попкорна и других раздражающих вещей, ведь люди обычно группируются в центре. Во-вторых, с бокового места удобнее и быстрее всего отлучиться в туалет или в коридор, если у вас зазвонит телефон. Крайние сиденья подойдут не только интровертам и киноманам, но и высоким людям. Сидя на этих местах, вы сможете вытянуть ноги в проход и не страдать от боли в коленях.

Где самое зрелищное 3D, по мнению стереоскопических кинематографистов

Чтобы в полной мере насладиться трехмерной графикой, эксперты рекомендуют покупать места посередине 6-го ряда, то есть примерно в центре зала. Сидя слишком близко, вам придется постоянно крутить головой, пытаясь уловить все спецэффекты, а некоторые 3D-объекты будут появляться будто позади вас или с опозданием. Последние ряды — тоже не самый удачный вариант: находясь слишком далеко от экрана, вы будете видеть лишь часть эффектов.

Где лучшая яркость экрана, согласно мнению кинотехнологов

В большинстве современных кинотеатров установлены серебряные экраны, которые отражают свет в определенном направлении. В зависимости от точки зрения может казаться, что яркость распределена по полю экрана неравномерно. В первую очередь это касается крайних мест в первых рядах: если сидеть там, одна часть экрана будет выглядеть темнее, а другая останется светлой. Поэтому кинотехнологи советуют выбирать места по центру — тогда яркость будет равномерной, а искажения — минимальными.

А каким местам в зале чаще всего отдаете предпочтение вы? Ваше впечатление от фильма сильно зависит от того, где вы сидите? Интересно узнать ваше мнение.