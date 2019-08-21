Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет неразлучны 23 года, и их дружбе можно только позавидовать

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Чаще всего в Голливуде любовь и дружба недолговечны, но только не в случае с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Они поддерживают теплые отношения вот уже на протяжении 23 лет, и, кажется, этой дружбе не будет конца.

Редакция AdMe.ru уже давно восхищается этой парочкой, поэтому предлагаем вам вместе с нами вспомнить, с чего же начиналась дружба Кейт и Лео, и проследить за нею до сегодняшнего дня.

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет познакомились на съемках «Титаника» в 1996 году. Ей был 21 год, ему — 22. Парочка так правдоподобно сыграла любовь на экране, что слухов о реальном романе было не избежать. Неоднократно Уинслет признавалась, что во время съемок актер помогал ей бороться с заниженной самооценкой. Занимательно, что их первой совместной сценой в этой картине стал эпизод с ню-портретом.

Кстати, узнав, что ей предстоит появиться перед Лео в обнаженном виде, она приняла радикальное решение. Надев на голое тело плащ, Кейт распахнула его прямо перед молодым актером во время знакомства. Она предположила, что этот смелый шаг позволит избежать неловких ситуаций во время съемок откровенной сцены. До сих пор в разговорах между собой парочка любит цитировать фразы из «Титаника» и хохотать над ними.

После «Титаника» у них завязалась крепкая дружба, как заверяют сами актеры, романа между ними никогда не было. Их второй совместной работой стал фильм «Дорога перемен» (2008). Там Кейт и Лео сыграли супругов. Режиссером картины выступил на тот момент супруг актрисы — Сэм Мендес.

После съемок Лео подарил подруге кольцо с гравировкой, однако сама надпись держится в строжайшем секрете ото всех. За роль в «Дороге перемен» актриса была удостоена премии «Золотой глобус». Получая награду, она произнесла трогательную речь, посвященную своему партнеру по фильму, а он посылал ей воздушные поцелуи. Примечательно, что, когда Кейт назвали победительницей, она сначала обняла Лео и только потом мужа.

С момента знакомства двух звезд в жизни Кейт произошло много неприятных событий. Так, например, актриса дважды была замужем и пережила тяжелые расставания. От этих отношений у нее остались двое детей, воспитание которых было сложно совмещать с плотным рабочим графиком. Тогда Лео немного разгрузил свои дни и помогал Уинслет с детьми.

В декабре 2012 года Кейт вышла замуж за Неда Рокнролла, к алтарю ее вел верный товарищ Лео. Сам же актер ни разу не был женат. Несколькими годами позднее от онкологии умерла мама Кейт. Как говорила сама актриса, друг буквально спас ее от отчаяния.

В 2016 году многие актеры бойкотировали церемонию «Оскар» из-за заявлений, связанных с дискриминацией чернокожих актеров. В этот же год Леонардо Ди Каприо выдвинули на премию за картину «Выживший», поэтому Кейт во что бы то ни стало решила поддержать друга, чувствуя, что награда точно попадет к нему в руки. Она оказалась права.

С годами дружба оскароносцев становится только крепче. В одном из своих интервью Кейт говорила, что им удалось сохранить такие отношения только благодаря тому, что они «никогда не были влюблены друг в друга и даже не флиртовали». Лео же признается, что ему всегда очень приятно работать с Кейт: «Мы как один механизм, части которого поддерживают работу друг друга».

Верите ли вы в то, что между этими актерами не было любовной искры?