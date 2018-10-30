10 культовых киносцен, о которых актеры до сих пор вспоминают с содроганием

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Погружаясь в роль, актер может делать в кадре то, на что никогда бы не решился в реальной жизни. Чаще всего такая храбрость окупается вниманием критиков и зрителей, а фильм в результате попадает в разряд культовых. Однако это не отменяет того факта, что некоторым актерам, даже несмотря на хвалебные отзывы публики, нередко хочется поскорее забыть об этих злополучных эпизодах.

AdMe.ru собрал 10 запоминающихся сцен из фильмов, о съемках в которых актеры предпочли бы поскорее забыть.

1. Титаник

« Титаник » — один из самых успешных в мире фильмов. Он полон незабываемых моментов, включая сцену, где главная героиня Роза, которую сыграла Кейт Уинслет , просит Джека нарисовать ее полностью обнаженной с одним лишь кулоном на шее. Эта сцена показывает, как персонаж сопротивляется неодобрению со стороны матери и освобождается от сдерживающих факторов, полностью отдаваясь чувству, испытываемому к возлюбленному. Все было бы хорошо, если бы навязчивые фанаты не преследовали Кейт даже после стольких лет. Поклонники периодически просят актрису подписать фотографию, где она запечатлена обнаженной. По словам Кейт, она очень смущается в такие моменты и даже может отказать в автографе.

2. Сумерки

Тэйлор Лотнер сыграл оборотня Джейкоба в саге «Сумерки». Его превращения подразумевали снятие одежды, в результате чего зрителям демонстрировалось подтянутое мускулистое тело. Актер гордится тем, как много усилий он приложил, чтобы в итоге достичь формы, показанной в фильме. Однако он беспокоится, что это мешает людям оценить его работу как актера. Лотнер заявляет, что если бы ему была дана возможность выбора, то он бы не снимал свою рубашку в этих сценах.

3. Пипец-2

В 2013 году Джим Керри снялся в комедийном боевике « Пипец-2 ». По закону жанра, в фильме присутствует много сцен с насилием и жестоким обращением с людьми. Уже после того, как были отсняты сцены с участием актера, случилось массовое убийство в начальной школе «Сэнди-Хук» . Это событие сильно повлияло на Керри, и он пересмотрел свои взгляды на жизнь. Когда работа над фильмом уже близилась к завершению, актер написал в твиттере, что не может поддерживать эту кинокартину из-за большого количества сцен насилия, присутствующих в ней.

4. Изгоняющий дьявола

Актер Джейсон Миллер исполнил в фильме «Изгоняющий дьявола» роль священника. В одной из сцен, когда раздавался телефонный звонок, ему надо было изобразить на лице настоящий испуг. Чтобы добиться от актера подлинной реакции, режиссер картины Уильям Фридкин в нужный момент выстрелил из пистолета. В итоге сцена получилась весьма удачной. Правда, после Миллер сказал Фридкину, что он в первую очередь актер и ему не нужно оружие, чтобы показать необходимые эмоции.

5. Зловещие мертвецы — 2

Фильм « Зловещие мертвецы — 2 » получился невероятно кровавым. Исполнитель главной роли Брюс Кэмпбелл постоянно был покрыт с ног до головы липким слоем бутафорской крови. В своих мемуарах актер вспоминает, насколько трудно ему было во время съемок, и в основном это была его вина. Из чистого упрямства он настоял на использовании проверенного временем сиропа, похожего на кровь, который зарекомендовал себя во время съемок первого фильма « Зловещие мертвецы ». Визуальный эффект был хорошим, но Кэмпбелл постоянно страдал от мух, которые липли к нему. Также актеру было особенно тяжело в сцене, где поток крови вырвался из стены и ударил ему в лицо, утопив в красной слизи. На экране Кэмпбелл стоит вертикально, но на самом деле он лежал, в то время как бутафорская кровь сбрасывалась с гигантского барабана, парящего над его лицом. По воспоминаниям самого актера, в течение следующих 2 недель после съемок его выделения из носа были ярко-красного цвета.

6. Великий уравнитель

В триллере « Великий уравнитель » Дензел Вашингтон играет роль скромного вдовца, бывшего агента ЦРУ , который вновь вступает в борьбу с преступностью. В фильме есть эпичные сцены противостояния с мафиози, в том числе под проливным дождем. В одном из интервью Вашингтон признался, что после 3 дней съемок по 13 часов в день он начал более критически относиться к вопросу об уместности сцен, концепция которых строится на идее «крутой парень эпично стоит под дождем». Промокнув до нитки, он невероятно завидовал всей съемочной группе, которая оставалась сухой благодаря водонепроницаемым плащам. Актер отметил, что кинозвезды, конечно, получают всю славу, но, по крайней мере, операторы и осветители на съемках работают в более комфортных условиях.

7. Чужой

Сцена, когда Чужой вырывается из груди Джона Херта , стала настоящим испытанием для актеров. Никто не знал, какая картина предстанет перед их глазами. Особенно эмоционально на происходящее отреагировала Вероника Картрайт , которая сыграла роль Ламберт. Истерика и крики были настоящими. Актриса не ожидала так много крови и после еще долго не могла прийти в себя после случившегося.

8. Омерзительная восьмерка

В фильме « Омерзительная восьмерка » Дженнифер Джейсон Ли играет преступницу по имени Дейзи Домергю, которая коротает время, исполняя старую народную балладу. Но гитарная сессия прерывается, когда охотник за головами Джон Рут , которого сыграл Курт Рассел , отбирает музыкальный инструмент и разбивает его вдребезги. К сожалению, Рассел думал, что это просто какая-то дешевая гитара, в то время как в действительности он уничтожил антиквариат стоимостью $ 40 000. Давая интервью, Ли рассказала, что Рассел чувствовал себя ужасно, когда обнаружил свою ошибку, на его глаза буквально навернулись слезы. В итоге получилась эффектная сцена, но со слишком большими потерями.

9. Отряд самоубийц

Марго Робби не раз говорила о том, что короткие шорты, которые носила ее героиня в фильме « Отряд самоубийц », заставляли ее смущаться и вообще были неудобными. Однако есть в фильме сцена, которую актриса не любит вспоминать до сих пор, — момент, когда Харли Квинн падает в чан, наполненный белой слизью. По словам Робби, съемки в этой сцене были самой неприятной вещью, которую она когда-либо делала в своей жизни. Жидкость заливалась ей в уши и нос, она задыхалась. Когда Марго пыталась открыть глаза, слизь покрывала ее глазные яблоки, в результате чего перед собой она видела только затуманенное белое пятно. В общем, у актрисы остались не самые приятные воспоминания об этом эпизоде.

10. Тор-2: Царство тьмы

Еще один актер, который беспокоится о сценах, где его торс полностью обнажен, — Крис Хемсворт . Дело тут даже не в стеснительности, а скорее в вопросе об уместности происходящего. По словам актера, когда режиссер попросил его оголиться в кадре, то он был в сомнении и сразу поинтересовался, действительно ли это так необходимо. В ответ Хемсворт услышал, что фильму нужна своего рода «конфетка для глаз», чтобы вызвать эмоцию у зрителя. Актер был расстроен, но все же согласился снять одежду.