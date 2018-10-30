10 культовых киносцен, о которых актеры до сих пор вспоминают с содроганием
Погружаясь в роль, актер может делать в кадре то, на что никогда бы не решился в реальной жизни. Чаще всего такая храбрость окупается вниманием критиков и зрителей, а фильм в результате попадает в разряд культовых. Однако это не отменяет того факта, что некоторым актерам, даже несмотря на хвалебные отзывы публики, нередко хочется поскорее забыть об этих злополучных эпизодах.
AdMe.ru собрал 10 запоминающихся сцен из фильмов, о съемках в которых актеры предпочли бы поскорее забыть.
1. Титаник
«
Все было бы хорошо, если бы навязчивые фанаты не преследовали Кейт даже после стольких лет. Поклонники периодически просят актрису подписать фотографию, где она запечатлена обнаженной. По словам Кейт, она очень смущается в такие моменты и даже может отказать в автографе.
2. Сумерки
3. Пипец-2
В 2013 году
Когда работа над фильмом уже близилась к завершению, актер написал в твиттере, что не может поддерживать эту кинокартину из-за большого количества сцен насилия, присутствующих в ней.
4. Изгоняющий дьявола
Актер Джейсон Миллер исполнил в фильме «Изгоняющий дьявола» роль священника. В одной из сцен, когда раздавался телефонный звонок, ему надо было изобразить на лице настоящий испуг. Чтобы добиться от актера подлинной реакции, режиссер картины Уильям Фридкин в нужный момент выстрелил из пистолета.
В итоге сцена получилась весьма удачной. Правда, после Миллер сказал Фридкину, что он в первую очередь актер и ему не нужно оружие, чтобы показать необходимые эмоции.
5. Зловещие мертвецы — 2
Фильм «
Из чистого упрямства он настоял на использовании проверенного временем сиропа, похожего на кровь, который зарекомендовал себя во время съемок первого фильма «
Также актеру было особенно тяжело в сцене, где поток крови вырвался из стены и ударил ему в лицо, утопив в красной слизи. На экране
6. Великий уравнитель
В триллере «
Промокнув до нитки, он невероятно завидовал всей съемочной группе, которая оставалась сухой благодаря водонепроницаемым плащам. Актер отметил, что кинозвезды, конечно, получают всю славу, но, по крайней мере, операторы и осветители на съемках работают в более комфортных условиях.
7. Чужой
Сцена, когда Чужой вырывается из груди
8. Омерзительная восьмерка
В фильме «
К сожалению, Рассел думал, что это просто какая-то дешевая гитара, в то время как в действительности он уничтожил антиквариат стоимостью $ 40 000. Давая интервью,
9. Отряд самоубийц
По словам Робби, съемки в этой сцене были самой неприятной вещью, которую она когда-либо делала в своей жизни. Жидкость заливалась ей в уши и нос, она задыхалась. Когда Марго пыталась открыть глаза, слизь покрывала ее глазные яблоки, в результате чего перед собой она видела только затуманенное белое пятно. В общем, у актрисы остались не самые приятные воспоминания об этом эпизоде.
10. Тор-2: Царство тьмы
Еще один актер, который беспокоится о сценах, где его торс полностью обнажен, —
Какая из этих сцен наиболее впечатлила вас? Кому из актеров вы сочувствуете больше всего?