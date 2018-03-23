Куда пропали 9 некогда известных пар близнецов и чем они занимаются сегодня

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Ажиотаж вокруг двойняшек в кино и шоу-бизнесе способен в мгновение ока породить кумиров миллионов. Но зачастую такие звезды очень быстро выходят из моды и исчезают без следа. А ведь интересно, как сложилась их дальнейшая жизнь.

Мы в AdMe.ru решили поинтересоваться судьбами некогда всемирно известных «одинаковых с лица». А в конце читателей ждет приятный бонус.

9. Питер и Дэвид Пол

Американские близнецы-бодибилдеры Питер и Дэвид были звездами телеэкранов 1990-х. Они попали в кино благодаря своей восхитительной физической форме и умудрились сняться в 12 картинах, не будучи актерами. В России братьев особенно любили за их роли в фильме «Няньки» 1994 года. Мода на харизматичных качков прошла, и Питер с Дэвидом исчезли с лица мирового кинематографа. С 2005 года Питер пробует себя на американском телевидении в качестве ведущего своего авторского шоу. Дэвид стал профессиональным фотографом.

8. Джеймс и Оливер Фелпс

Еще один пример того, как можно совершенно случайно надолго попасть на киноэкраны. Братья Фелпс, получившие в свое время роли Фреда и Джорджа Уизли в экранизации книг о Гарри Поттере, скорее всего, еще долго будут ассоциироваться только с этими образами. Новых ярких ролей братьям пока не доставалось, но они не оставляют надежды и по-прежнему преданы профессии. Помимо участия в поттериане, в послужном списке близнецов Фелпс было несколько малозаметных ролей. Но, что примечательно, они везде работают вместе. До начала своей актерской карьеры Оливер мечтал профессионально заниматься гольфом. Братья до сих пор увлечены этим видом спорта. Джордж также увлекается музыкой и грезит когда-нибудь воплотить на экране образ какого-нибудь плохого парня в фильме про Джеймса Бонда.

7. Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Эти милые девчушки были звездами телеэкранов почти с самого рождения. С 9-месячного возраста Мэри-Кейт и Эшли Олсен играли в американском сериале «Полный дом». Вскоре сестрами заинтересовались продюсеры, и под них начали писать сценарии к полнометражным фильмам: «Прячься, бабушка! Мы едем», «Двое: Я и моя тень», «Паспорт в Париж» и так далее. Совместная актерская карьера всемирно известных сестер закончилась в 2004 году. Конец их кинодуэта ознаменовался выходом фильма «Мгновения Нью-Йорка», провалившегося в прокате. К счастью, девушки давно имели на этот случай запасной план. С 12-летнего возраста сестры Олсен успешно продвигали собственную марку одежды. Так что с того момента, как спрос на близняшек в кино упал, они активно занимаются созданием модной одежды и аксессуаров для женщин. Их бренд The Row хорошо продается.

6. Том и Билл Каулитц

В начале 2000-х немецкая музыкальная группа Tokio Hotel была на пике популярности среди любителей поп-рока. Ее вместе со своими единомышленниками основали братья-близнецы Билл и Том. Группа существует до сих пор, но ее популярность заметно снизилась. Для Тома основным занятием по-прежнему является игра на гитаре в Tokio Hotel и их продюсирование. Билл с 2016 года параллельно с развитием группы брата занимается сольной карьерой.

5. Кэтрин и Меган Прескотт

Эти близняшки знакомы зрителям сериала «Молокососы» как Эмили и Кэти Фитч. Они несколько раз снимались вместе, но именно работа в этом проекте стала самой яркой для молодых актрис. Девушки не стали «новыми сестрами Олсен». Они не стремились везде играть вместе. Более того, Меган закончила свою актерскую карьеру, и теперь она всерьез занялась бодибилдингом. Кэтрин продолжает сниматься в кино и сериалах, а в свободное время работает фотографом.

4. Константин и Борис Бурдаевы

В середине 2000-х в России и странах СНГ группа «Братья Грим» имела бешеную популярность. Помимо хитовых мотивов и западающих в память текстов, была у группы еще одна изюминка — ее основатели, братья-близнецы Костя и Боря. Но к концу десятилетия Бурдаевы поссорились так сильно, что группа на время прекратила существование. Братья не общаются до сих пор, но группа продолжает существовать под руководством Константина. О былой популярности речи уже не идет. Борис занят в нескольких собственных проектах.

3. Бенджи и Джоэл Мэдден

Еще один братский музыкальный союз — Good Charlotte. Американская панк-группа, созданная близнецами Мэдден, была особенно популярна в конце 1990-х — начале 2000-х. Сегодня братья по-прежнему продолжают свою музыкальную деятельность. Только теперь для широкой публики они еще и супруги двух всемирно известных блондинок: Бенджи женат на Камерон Диас, а Джоэл — на Николь Ричи.

2. Дин и Ден Кейтен

Известные канадские дизайнеры братья Кейтен начали проявлять тягу к созданию одежды еще в детстве, а прославились на весь мир в 2000-х. Одной из сфер деятельности Дина и Дена стала разработка уникальных нарядов для звезд шоу-бизнеса, в частности для Мадонны, Бритни Спирс и Кристины Агилеры. Сегодня бутики их бренда Dsquared² можно встретить во всех крупнейших городах мира. Помимо повседневной одежды, братья также выпускают спортивные костюмы для Олимпийских игр.

1. Лиза и Луиза Барнс

12-летние Лиза и Луиза исполнили роли жутковатых девочек в фильме «Сияние» 1980 года. Но больше мы их в кино не видели: именно из-за этих ролей их не взяли ни в одну актерскую школу. Однако не так давно в честь очередного юбилея со дня выхода картины в прокат сестры Барнс создали аккаунт в Twitter, посвященный самим близняшкам и всему, что связано с фильмом.

Бонус: Рами и Сами Малек

В 2015 году сердца миллионов телезрителей покорил Рами Малек (на фото слева) — исполнитель главной роли в сериале «Мистер Робот». А не так давно стало известно, что у него есть брат-близнец. Сами Малек далек от актерского мира, работает преподавателем.