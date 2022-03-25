Кто такие киноакадемики и как они на самом деле решают, кому достанется очередной «Оскар»

Ежегодно миллионы фанатов кино буквально приклеиваются к экранам и несколько часов следят за церемонией вручения кинопремии «Оскар». Это не просто награда за лучшую роль, а общественное признание создателей фильмов и их надежда на высокие заработки в ближайшем будущем. А красная дорожка стала настоящим подиумом для демонстрации модных нарядов.

Нам в AdMe.ru всегда было любопытно, кто и как выбирает победителей «Оскара». Поэтому мы рискнули провести небольшое исследование и в процессе обнаружили немало любопытных фактов. А в бонус мы включили мнения зрителей, которые тоже не прочь порассуждать о современном кино.

Судьбу каждого номинанта на «Оскар» решают члены Академии кинематографических искусств и наук (AMPAS). Она была основана почти 100 лет назад — в 1927 году — и в то время включала всего 36 деятелей киноиндустрии. В наши дни членством в Академии обладают свыше 10 тысяч человек из разных стран. Все они являются кинодеятелями, работы которых выходили в широкий прокат. Попасть в список тех, кто будет выбирать лучшие фильмы, можно только по рекомендации 2 действующих членов AMPAS. Академики распределены по разным «ветвям» — от сценаристов, режиссеров и актеров до гримеров и специалистов по компьютерной графике. Представитель каждой профессии голосует только за своих коллег. К примеру, актеры выбирают победителей в 4 номинациях за актерское мастерство, а режиссеры голосуют за лучшую постановку. Полного перечня членов киноакадемии на ее сайте нет, зато здесь периодически публикуются списки новичков. Так, в 2020 году в число академиков вошли актрисы Зендея Коулман («Человек-паук: Вдали от дома») и Чо Ёджон («Паразиты»), а звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс выбирала победителей «Оскара» как минимум с 2012 года. На одном из телешоу актриса даже рассказала историю о том, как ее мама не согласилась с выбором дочери и попыталась втихую заполнить бюллетень по-своему.

Киноакадемики выбирают победителей в 24 номинациях. Они голосуют за лучший фильм, лучших актеров, оригинальный сценарий, монтаж и даже за грим и прическу. Итоги всего этого процесса подсчитывает аудиторская фирма PricewaterhouseCoopers. Победителям в номинациях необходимо набрать более 50 % голосов. После обработки бюллетеней только 2 представителя PricewaterhouseCoopers знают результаты голосования. Они хранят тайну до тех пор, пока знаменитые конверты не будут вскрыты на сцене во время вручения премии «Оскар». Есть версия, что портфель с конвертами во время перевозки на церемонию приковывается к руке сотрудника PwC наручниками. А еще конверты с именами победителей делаются в 2 экземплярах, и оба представителя фирмы-аудитора доставляют их по разным маршрутам в сопровождении охраны.

Чтобы информация о победителях не просочилась в прессу перед церемонией, статуэтки изначально имеют пустые основания. До 2010 года победителям приходилось возвращать своих «Оскаров» в Академию и несколько недель ждать, пока их имена выгравируют на постаментах. Зато теперь нанести гравировку на таблички можно сразу же после церемонии — во время вечеринки, которую устраивают в честь победителей. Посмотрите на фото, которые были сделаны сразу после вручения «Оскаров». Ни на одном из них нет той самой именной таблички. Они будут прикреплены чуть позже.

C 2001 года вручение «Оскаров» постоянно проходит в одном и том же месте — театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Он был спроектирован специально для проведения этой церемонии. В фойе «Долби» установлены колонны в стиле ар-деко — на многих из них закреплены имена победителей «Оскара» в номинации «Лучший фильм», а часть пока стоит без табличек. Говорят, что места на колоннах хватит минимум до 2071 года. В промежутках между церемониями театр не простаивает — в остальное время года здесь проходят вручения других премий, симфонические концерты и прочие мероприятия.

Попасть в список номинантов довольно просто — достаточно заполнить заявку на сайте Академии. Но вот получить награду удается далеко не всем. А уж о знаменитой «большой пятерке „Оскара“», которая присуждается за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль, лучшую женскую роль и лучший сценарий, создателям современных фильмов удается пока только мечтать. За всю истории вручения премии сразу во всех вышеперечисленных 5 категориях было номинировано более 40 фильмов. Но «большая пятерка» вручалась всего трижды. Ее лауреатами стали киноленты «Это случилось однажды ночью» (1934), «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) и «Молчание ягнят» (1991).

В присуждении награды за лучший фильм можно выявить некоторые закономерности. Например, ее никогда не получали фантастические киноленты и боевики о супергероях. Взять хотя бы «Железного человека» от студии Marvel — он заслужил несколько престижных кинопремий, но даже не был номинирован на «Оскар» именно как лучший фильм. Члены жюри нечасто отдают свой голос за приключенческие фильмы, мюзиклы и вестерны. А единственным ужастиком, получившим всемирное признание, стало «Молчание ягнят», снятое на стыке хоррора и криминальной драмы. Зато киноакадемики обожают длинные исторические эпопеи, драмы и биографические киноленты. Особенно те, где герои мужественно преодолевают выпавшие на их долю испытания. Так, в число оскароносных фильмов вошли «Унесенные ветром», «Крестный отец», «Форрест Гамп» и «Титаник». Первым и пока единственным фэнтези, получившим награду в номинации «Лучший фильм», стал «Властелин колец: Возвращение короля». Возможно, его отметили как раз за эпичность. Впрочем, членам жюри полюбилась вся трилогия о Средиземье, в результате чего она собрала 17 наград Академии.

Некоторые режиссеры и продюсеры даже стали слегка хитрить и снимать кино, словно специально заточенное под получение знаменитой премии. Среди киношников даже появился термин «приманка для „Оскара“». Обычно такие фильмы выпускаются в прокат в конце календарного года, чтобы сохранить статус новинки, а их создатели вкладывают бешеные деньги в рекламные кампании. Наиболее выгодный жанр для фильма-приманки — это историческая драма или байопик. В прессе даже стали выходить статьи с ироничными заголовками «Хочешь премию за лучшую мужскую роль? Снимись в биографическом фильме».

Бонус: у зрителей тоже есть свое мнение

Мне кажется, что основная задача подобных церемоний состоит в том, чтобы обратить внимание зрителей на достойные произведения киноискусства. Посмотрел бы я «Паразитов», если бы не ажиотаж вокруг собранных ими наград? Вряд ли . Зато теперь это один из моих любимых фильмов. © Tom Salinsky / Quora

. Зато теперь это один из моих любимых фильмов. © Tom Salinsky / Quora Создатели кинокартин о супергероях слишком торопятся, чтобы выпустить фильм к заявленной дате. Дженнифер Лоуренс запросто могла бы сыграть в «Людях Х» роль Мистик, достойную «Оскара», но при бешеном графике она не смогла вложить в нее достаточно усилий. Думаю, что там было немного репетиций и совсем мало дублей, потому что в сценах использовались грим для всего тела и дорогая пиротехника. © Robert Frost / Quora

Исторически сложилось так, что «Оскар» в основном присуждается серьезным фильмам. Даже самые популярные работы режиссера Стивена Спилберга, культовые киноленты того времени, не были оскароносными. Его называли автором коммерческого и развлекательного кино. © K Grace-deLily / Quora (В итоге Спилберг стал лауреатом «Оскара» за серьезные работы, среди которых был фильм «Спасти рядового Райана». — Прим. AdMe.ru. )

) Признайтесь, вам действительно нравятся работы Пикассо? Он стал известен только потому, что начал рисовать так, как никто до него делал. То же самое и с фильмами. Некоторые малоизвестные киноленты предлагают взглянуть по-новому на избитые жанры или затрагивают темы, о которых раньше не говорилось. Их обязательно нужно премировать, иначе никто эти работы так и не увидит. А ведь многие из них наверняка станут классикой кино или вдохновят других сценаристов и режиссеров. © Luís Graça / Quora