Что не так с героями «Иронии судьбы» и почему сегодня они больше не вызывают симпатию

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню...» — эта знаменитая фраза известна, наверное, всем и каждому. Вот уже 45 лет подряд миллионы людей нарезают салаты, наряжают елку и готовятся к встрече Нового года за просмотром самого праздничного советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». И пусть фразы из этой картины мы помним наизусть, но все так же искренне переживаем за главных героев — Надю, Женю и Ипполита.

Мы в AdMe.ru решили отойти от традиционного взгляда на любимую киноленту и разобраться, почему герои, которых все считают положительными, вовсе не так безобидны и кто на самом деле заслуживает сострадания зрителей.

Лукашин — невзрачный тихоня или коварный интриган?

Скромный и обаятельный Женя Лукашин долгие годы был пределом мечтаний миллионов советских женщин. Представитель благородной профессии, интеллигент, он ко всему прочему еще и играет на гитаре и задорно поет остросоциальные песни вроде «Если у вас нету тети». Настоящая любовь превращает его из робкого тихони в отчаянного авантюриста. Однако, если чуть пристальнее приглядеться к поведению героя, можно увидеть, что он вовсе не идеалист и романтик, а просто незрелый, инфантильный человек.

Повествование начинается со сцены, в которой Женя и его невеста Галя вместе наряжают елку. На фоне мягкотелого и невзрачного тихони Лукашина эффектная и деятельная Галя выглядит настоящей хищницей. Менторским тоном она просит его «дать макушечку» и всячески намекает на то, что уже пора сделать решительный шаг в отношениях, а иначе она может и с Олегом «вращаться» в ресторане Останкинской башни. В ответ Женя что-то мямлит и всеми способами отмахивается как от важного разговора, так и от необходимости остаться наедине, без мамы. Жене уже 36 лет. 2 года он встречается с Галей. Но брать на себя ответственность за свои поступки Лукашин, несмотря на солидный возраст, не спешит. И дело тут вовсе не в Галечке: как мы помним, от прошлой избранницы Лукашин, испугавшись, что та будет «мелькать перед глазами», попросту сбежал.

Всю свою жизнь Женя живет вместе с мамой. В самом этом факте нет ничего предосудительного, особенно если учесть, как в те времена выдавались квартиры. Однако последствия такого образа жизни очевидны: будучи взрослым мужчиной, Лукашин все еще остается маменькиным сыночком. Он согласовывает с ней каждый шаг и посвящает ее в подробности личной жизни. Женя позволяет маме комментировать подслушанный разговор с Галей: «Когда делают предложение одной женщине, то не вспоминают про другую». И хлопать дверью перед носом лучшего друга, даже не пустив его на порог. Лукашин реагирует на это совершенно спокойно, если не сказать добродушно. А что? Мама ведь лучше знает, что ему нужно.

Оказавшись в квартире Нади, Женя ведет себя развязно и бесцеремонно. Вместо того чтобы извиниться за то, что испортил людям праздник, он начинает соревноваться с Ипполитом в крутости, критикует приготовленную Надей еду, компрометирует ее перед подругами, выбрасывает фотографию жениха, хамит. Все это он делает намеренно, будучи трезвым. Абсолютно осознанно Лукашин «забивает» на ждущую его в Москве Галю. Он прекрасно слышит, как Надя пытается успокоить не находящую себе места невесту, и решает наплевать и на ее чувства, и на ситуацию в целом. Хотя всего лишь за полчаса до этого он признавался Гале в любви и обещал вылететь первым рейсом. Вместо этого он решает приударить за очаровательной учительницей русского языка и литературы. Ведь отвечать за это не придется: наступит утро, Женя вернется домой, а вся эта история останется просто еще одной безумной авантюрой в его биографии.

Лукашин склонен к идеализациям и обесцениваниям. Он может хорохориться, изображать из себя то несчастную жертву, старого холостяка, то храброго рыцаря без страха и упрека. Но когда дело доходит до необходимости принять важное решение или ответить за свои поступки, Женя тут же впадает в ступор и ретируется посредством исчезновения.

Ипполит — надежный союзник или домашний тиран?

С годами многие все больше начинают сочувствовать Ипполиту: серьезный, неглупый мужчина теряет любимую женщину из-за проходимца, который свалился как снег на голову и в мгновение ока разрушил отношения, а вместе с ними и надежду на крепкую семью. Однако «серьезный и положительный» Ипполит не так прост, как кажется.

Несмотря на серьезные намерения, вряд ли он по-настоящему любит и уважает свою избранницу. Услышав историю об обнаруженном на тахте незнакомце, Ипполит вместо того, чтобы защитить свою невесту, начинает ее отчитывать. Физически сильный, он мог бы в два счета выгнать непрошеного гостя, который настолько нетрезв, что даже твердо стоять на ногах не может. В конце концов, всегда можно позвонить в милицию. Но Ипполит почему-то этого не делает. «Ты безалаберная! Молчи! Ты непутевая!» — говорит Ипполит Наде, словно уже давно точит на нее зуб. Он стыдит ее, будто маленького ребенка. И Наденька, хотя и слушает его, виновато опустив голову, понимает, что любви, как и доверия, в этих отношениях нет.

Возможно, что за бессильным гневом Ипполита на самом деле скрывается боль отверженного человека. Он чувствует, что Надя встречается с ним не потому, что любит, а потому, что спасается от одиночества, использует его. Да и сама невеста этого не скрывает. «Если я кого-нибудь полюблю, ты узнаешь об этом первый,» — говорит Надежда, как бы подчеркивая, что Ипполит для нее просто неплохой вариант. А как только появится «настоящий человек», она тут же уйдет.

Что не так с Надей?

К простой ленинградской учительнице русского языка и литературы Наде Шевелевой трудно не проникнуться сочувствием. Всю ночь она мечется между двух огней — развязным Лукашиным и оскорбленным Ипполитом — и чувствует себя невероятно несчастной. Главная проблема героини заключается в том, что она застряла в положении вечной жертвы. «Приду домой вечером, сяду в кресло и начинаю себя жалеть,» — говорит Надя с грустной улыбкой. Под этим условным девизом и проходит вся ее жизнь. Кто еще на месте Нади мог бы встречаться с женатым мужчиной «2 раза в неделю в течение 10 лет»? Кто стал бы терпеть обвинительные нападки и хлопанье дверьми от Ипполита? Кто позволил бы Лукашину сначала лезть в душу и «подхалимничать», а потом хамить, переступая все грани приличия? Надежда привыкла считать себя всегда и во всем виноватой. Подсознательно она верит, что не заслуживает серьезных отношений. Именно поэтому Надя бросает «серьезного и положительного» Ипполита, сделавшего ей предложение, и, прихватив веник, мчит в Москву к безалаберному любителю мыться в бане.

А что же Галя?

Вот уж кому точно не позавидуешь в эту злосчастную ночь, так это Гале. Привлекательная молодая женщина, она мается в пустой московской квартире, пока ее жених беззастенчиво волочится за ленинградской учительницей. И хотя в целом Галя производит впечатление властной, уверенной в себе особы, на самом деле она вовсе себя не ценит. Любая уважающая себя девушка давно бы ушла от мужчины, который не только никак не может определиться, нужны ли ему отношения с ней, так еще и с удовольствием делится мутными историями о прошлых неудачных отношениях. Но Галя терпит и ждет, изо всех сил пытаясь доказать, что она чего-то стоит, не зря же ее «Олег зовет встречать Новый год в Суздале, в монастыре».

Что же нашла очаровательная Галя в безответственном мямле и тюфяке Лукашине? Ведь он намного старше ее, живет с мамой в крошечной квартире, да и красавец не ахти какой. Ответ прост: то же самое, что и нашла в нем Надя. Проводя ночь в квартире Шевелевой, Лукашин применяет любопытную психологическую тактику: то возносит хозяйку до небес, то хамит ей, попутно обесценивая ее кулинарные таланты и выбор партнера в лице Ипполита. Другими словами, он «катает» Надю на эмоциональных качелях и тем самым все крепче привязывает ее к себе. Вероятно, в ту же ловушку попала ранее и несчастная Галя.