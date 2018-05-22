Кто на самом деле выполняет все трюки за супергероев из вселенной Marvel

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Когда мы с замиранием сердца следим за приключениями супергероев, нам и в голову не приходит, что все эти головокружительные трюки исполняют этакие бойцы невидимого фронта, а именно дублеры. На их плечи ложится исполнение головокружительных прыжков, драк и всех тех экшеновских трюков, которыми так славятся комиксы Marvel. В нашей статье мы предлагаем вам взглянуть наконец на мужественных каскадеров, прикрывающих спины знаменитостей в опасных сценах.

AdMe.ru рекомендует запастись попкорном и окунуться в закулисье знаменитых фильмов вместе с нами.

Крис Хемсворт в роли Тора со своим дублером Бобби Холландом

Себастиан Стэн в роли Зимнего солдата со своим дублером Джеймсом Янгом

Марк Руффало в роли Халка со своим дублером Энтони Молинари

Зои Салдана в роли Гаморы и ее дублерши

И просто с маской, которая тоже может претендовать на звание дублерши

Том Хиддлстон в роли Локи и его дублер Пол Лаковара

Крис Прэтт, сыгравший Звездного лорда, со своим дублером Тони Макфарром

Дэйв Батиста в роли Дракса со своим дублером Робом де Гроотом

Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы со своей дублершей Хайди Монимейкер

Совместное фото дублеров стражей Галактики

И еще немного фото со съемок

Бонус: дублер Криса Эванса выглядит так, как будто Гидра создала злого клона Капитана Америки

А кто из дублеров показался вам похожим на персонажа больше всего?