Кто на самом деле выполняет все трюки за супергероев из вселенной Marvel
Когда мы с замиранием сердца следим за приключениями супергероев, нам и в голову не приходит, что все эти головокружительные трюки исполняют этакие бойцы невидимого фронта, а именно дублеры. На их плечи ложится исполнение головокружительных прыжков, драк и всех тех экшеновских трюков, которыми так славятся комиксы Marvel. В нашей статье мы предлагаем вам взглянуть наконец на мужественных каскадеров, прикрывающих спины знаменитостей в опасных сценах.
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Крис Хемсворт в роли Тора со своим дублером Бобби Холландом
Себастиан Стэн в роли Зимнего солдата со своим дублером Джеймсом Янгом
Марк Руффало в роли Халка со своим дублером Энтони Молинари
Зои Салдана в роли Гаморы и ее дублерши
И просто с маской, которая тоже может претендовать на звание дублерши
Том Хиддлстон в роли Локи и его дублер Пол Лаковара
Крис Прэтт, сыгравший Звездного лорда, со своим дублером Тони Макфарром
Дэйв Батиста в роли Дракса со своим дублером Робом де Гроотом
Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы со своей дублершей Хайди Монимейкер
Совместное фото дублеров стражей Галактики
И еще немного фото со съемок
Бонус: дублер Криса Эванса выглядит так, как будто Гидра создала злого клона Капитана Америки
А кто из дублеров показался вам похожим на персонажа больше всего?
Фото на превью bobbydazzler84 / instagram