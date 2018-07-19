Кто дублирует известных актрис кино в откровенных и опасных сценах

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В современном кино головокружительные трюки приходится выполнять не только мужчинам. Так неужели Зои Салдана в «Аватаре» сама скакала по деревьям, а Анджелина Джоли в роли миссис Смит показывала идеальное владение боевыми искусствами? Конечно же, нет: звезды Голливуда отдавали эту работу специально обученным дублерам, а точнее — дублершам.

Из этой статьи AdMe.ru вы узнаете о женщинах, которые остаются за кадром экшен-фильмов, часто подвергают жизнь опасности, но получают от этого огромное удовольствие.

Алисия Вела-Бэйли

Алисия Вела-Бэйли (Alicia Vela-Bailey) — одна из самых востребованных каскадерш Голливуда, которая умудряется дублировать самых разных актрис — от Шарлиз Терон до Дженнифер Лоуренс.

Самой первой звездной партнершей Алисии стала Милла Йовович, которую начинающая исполнительница трюков дублировала в фильме «Ультрафиолет».

В 2009 году Алисия получила роль дублера Зои Салдана в фильме «Аватар», а также снялась в эпизодической роли безымянной предводительницы одного из кланов На’ви.

Впрочем, Алисии приходилось участвовать не только в каскадерских съемках. В 2016 году она стала главным «ужастиком» в американском фильме «И гаснет свет...» («Lights Out»), сыграв призрака по имени Диана.

Джесси Графф

С Софи Тернер на съемках боевика «Особо опасна».

Джесси Графф (Jessica Graff) называют «женщиной-ниндзя». В активе 34-летней каскадерши черные пояса по тхэквондо и кунг-фу, а кубикам на ее прессе позавидует любой представитель сильного пола. Ролей в кино у Джесси не так уж много. В основном она участвует в спортивных шоу. В качестве каскадера девушка выполняла трюки в фильме «Люди Икс: Первый класс», а в 2016 году опубликовала в своем Instagram фото со съемок комедийного боевика «Особо опасна».

В 2016 году Джесси получила престижную кинопремию «Эмми». Ее проход по красной дорожке попал на страницы почти всех таблоидов. Вряд ли до этого кому-то удавалось проделывать подобные трюки в вечернем платье. Да еще и на каблуках.

Кимберли Шеннон Мерфи

Кимберли Шеннон Мерфи (Kimberly Shannon Murphy) можно назвать штатным каскадером киновселенной Marvel. Она дублировала в опасных сценах подругу Капитана Америки, выполняла трюки в третьем «Спайдермене», «Людях в черном» и «Мстителях».

Рози Мак

20-летняя модель Рози Мак (Rosie Mac) стала дублершей Эмилии Кларк в «Игре престолов». Девушка подменяла актрису в откровенных сценах в 5-м сезоне сериала и активно выкладывала фото в образе Матери драконов в свой Instagram. Правда, после завершения 6-недельного контракта со студией HBO Рози удалила все снимки, связанные с «Игрой престолов», и вернулась к карьере модели.

Хайди и Рене Манимейкер

Cестры Хайди и Рене Манимейкер (Heidi and Renae Moneymaker) часто исполняют опасные трюки в фильмах киновселенной Marvel. К примеру, Хайди дублировала Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы в цикле фильмов про «Мстителей».

Младшая из сестер Рене взяла пример с Хайди и тоже посвятила себя профессии каскадера. Ее можно увидеть в фильмах франшизы «Люди X», где Рене дублирует Дженнифер Лоуренс в образе Мистик.

Зои Белл

Зои Белл и Кейт Бланшетт на съемках фильма «Тор: Рагнарек».

Новозеландская актриса и каскадер Зои Белл (Zoë Bell) была дублером Шэрон Стоун в «Женщине-кошке», а совсем недавно исполнительница трюков снялась в фильме «Тор: Рагнарек», где помогла Кейт Бланшетт создать образ воительницы Хелы.

Случались во время съемок и курьезные ситуации. К примеру, актриса Мэнди Мур в юности наколола на ноге маленький сперматозоид. На съемках очередного фильма, где Зои Белл дублировала Мэнди, режиссер потребовал, чтобы актрисы выглядели «один в один». В итоге Зои была вынуждена несколько недель проходить со сперматозоидом на ноге, а Мэнди выложила в Instagram фото с покаянной надписью: «Момент, когда вы осознаете, насколько глупой была шутка, которую вы провернули с друзьями 8 лет назад».