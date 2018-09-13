Критики назвали 10 новых сериалов, которые нужно обязательно посмотреть этой осенью

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Этой осенью любителей сериалов ждет немало ярких премьер. Чтобы точно не пропустить самые интригующее шоу, советуем прислушаться к критикам. Они составили список самых ожидаемых сериалов, среди которых каждый найдет что-то для себя.

Мы в AdMe.ru уже знаем, что будем смотреть. Выбирайте и вы.

Ты (You)

Дата выхода — 9 сентября 2018 года Сериал о сложной любви XXI века. Главный герой Джо Голдберг работает в книжном магазине. Влюбившись в симпатичную писательницу, он решает не подойти к ней и познакомиться, а начать слежку. Благодаря интернету и социальным сетям он узнает о ней почти все. Нежные чувства Джо превращаются в одержимость, и парень становится готовым на любые безумные поступки, которые помогут ему приблизиться к писательнице.

Маньяк (Maniac)

Дата выхода — 21 сентября 2018 года Черная комедия с Эммой Стоун и Джоной Хиллом в главных ролях. Сериал рассказывает о 10 добровольцах, которые принимают участие в тестировании фармацевтического препарата Biotech, который спасает от любых физических и психических болезней. Радикальный эксперимент должен решить все проблемы добровольцев. Только неизвестно, какими окажутся побочные эффекты от приема лекарства.

Манифест (Manifest)

Дата выхода — 24 сентября 2018 года Драматическая история, которая понравится фанатам сериала «Остаться в живых». Пассажиры рейса 828 приземляются в аэропорту и обнаруживают, что за несколько часов их полета на Земле прошло более 5 лет. Их семьи и друзья давно потеряли надежду встретить родных и начали жить по-новому. Пассажирам самолета предстоит разгадать тайну изменений во времени и столкнуться с множеством других загадок.

Миллион мелочей (A Million Little Things)

Дата выхода — 26 сентября 2018 года Драма о настоящей дружбе 30-летних. После самоубийства одного из 8 друзей остальные переосмысливают свою жизнь и понимают, что пришло время для изменений. Их ждет множество авантюр и вызовов, но благодаря поддержке друг друга каждый найдет собственный путь.

Мерфи Браун (Murphy Brown)

Дата выхода — 27 сентября 2018 года Возвращение культового американского комедийного сериала 90-х. В центре истории — ведущая новостей Мерфи Браун. Это сильная женщина, настоящий профессионал своего дела, который рассказывает миллионам зрителей о политике. В новом сезоне ситкома сценаристы затронут ряд важных и актуальных тем.

Зачарованные (Charmed)

Дата выхода — 14 октября 2018 года На сериале «Зачарованные» 1998–2006 годов росло целое поколение. В 2018 году выходит ремейк этого популярного шоу. В перезапуске мы снова увидим 3 сестер-ведьм: Мэйси, Мэл и Мэгги. Девушки начинают борьбу со злом.

Кемпинг (Camping)

Дата выхода — 14 октября 2018 года Комедийный мини-сериал о кризисе в отношениях. Жена запланировала отпраздновать 45-летие своего мужа на природе. Они отправляются на пикник вместе с друзьями, но ожидаемое веселье превратилось в настоящий хаос и проверку чувств супругов.

Леденящие душу приключения Сабрины (Chilling Adventures of Sabrina)

Дата выхода — 26 октября 2018 года Новое фэнтези от Netflix. Главная героиня сериала — юная ведьма Сабрина. Эта девушка наполовину человек, наполовину колдунья. Сабрине предстоит непростой выбор: жить обычной жизнью подростка или стать частью сверхъестественного мира. Пока она раздумывает над своим будущим, силы зла решают напасть.

Побег из тюрьмы Даннемора (Escape at Dannemora)

Дата выхода — 18 ноября 2018 года Сериал основан на реальных событиях. В 2015 году двое мужчин, приговоренных к пожизненному заключению, сбежали из американской тюрьмы. Чтобы их поймать, понадобилось 3 недели. Это напряженная история об их побеге, которая точно не даст заскучать возле экрана.

Маленькая барабанщица (The Little Drummer Girl)

Дата выхода — 19–21 ноября 2018 года Детективный мини-сериал от известного южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука. Главный герой истории — агент израильской разведки — получает приказ завербовать для поимки террориста молодую актрису Чарли. Девушка оказывается в центре сложной операции.