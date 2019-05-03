Краткий словарь для тех, кто хочет научиться по-настоящему разбираться в современном кинематографе
Вопреки распространенному мнению, первым игровым фильмом в мире является не знаменитое «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» 1896 года, а «Политый поливальщик» тех же братьев Люмьер, премьера которого состоялась на 9 дней раньше — 28 декабря 1895 года. С тех пор интерес к кино не угасает и премьер некоторых фильмов и сериалов с нетерпением ждут миллионы людей во всех уголках планеты. Однако мир кинематографа не менее интересен и изнутри. Например, вы знаете, кто такие краснорубашечники и почему крик Вильгельма используется в сотнях картин?
AdMe.ru внимательно изучил кухню кинопроизводства, и, признаться, многое стало для нас открытием.
Киноштампы
- Синдром Эйфелевой башни. Термин, появившийся благодаря киноштампу «из любого окна в Париже видна Эйфелева башня». У этого синдрома множество проявлений. Например, если нужно показать разрушение какого-то города, то в первую очередь пострадает самый известный его объект. Так, гибель Нью-Йорка не состоится без уничтожения статуи Свободы, а если разрушают Колизей, значит, участи Рима не позавидовать.
- Эффект штурмовика. Эта очевидная отсылка к «Звездным войнам» — название одного из самых заезженных киноштампов, когда армия хорошо оснащенных и натренированных воинов не может победить главного героя, вооруженного камнями и палками. Как правило, этот прием используется для того, чтобы показать всю мощь и силу протагониста, как, например, в фильмах о Джеймсе Бонде. Или в той же «Игре престолов», когда во время битвы бастардов стрелы категорически отказывались попадать в Джона Сноу.
- Краснорубашечник. Еще одна отсылка к популярной киносаге, на сей раз к «Звездному пути», где герои в красных форменных фуфайках погибали в каждой вылазке мучительной смертью, тогда как «голубые» и «желтые» выбирались целыми и невредимыми почти из любой заварушки. В современном кино краснорубашечниками называют персонажей, единственная миссия которых — появиться на экране, чтобы предупредить о чем-либо главного героя, и тут же отправиться в мир иной.
- Последняя девушка. Если говорить о фильмах ужасов, то зритель заранее знает, что к концу фильма кто-нибудь обязательно останется в живых (чаще всего это девушка) и будет сидеть в окружении мертвых друзей, ожидая прибытия полицейских. Именно такой персонаж и называют «последней девушкой» — как правило, в молодежных слэшерах (ужастиках) она имеет более крепкие моральные устои, чем ее друзья по несчастью. В последнее время этот прием в кинематографе встречается редко, поскольку фильмы-слэшеры снимают все реже.
Художественные приемы
- Клиффхэнгер. Прием, который создатели фильмов и сериалов используют для того, чтобы заинтриговать зрителей: в тот момент, когда главному герою приходится сталкиваться с последствиями своего или же чужого выбора, повествование резко обрывается и его судьба остается неизвестной до появления следующей серии либо сезона. Классический пример — окончание любого из сезонов «Шерлока», которое оставляет зрителя в неведении и томительном ожидании.
- Макгаффин. Этим словом, чем-то напоминающим шотландскую фамилию, называют предмет, вокруг которого строится сюжет фильма. К примеру, это гипс с драгоценностями в «Бриллиантовой руке» или знаменитый чемоданчик в «Криминальном чтиве». Как и многое в современном кино, макгаффин придумал Альфред Хичкок, который построил сюжет одного из своих фильмов вокруг схемы самолетного мотора. «Неважно, что это за вещь, — говорил режиссер, — главное, что все хотят ею обладать».
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Твист. Лучше всего этот термин иллюстрирует известный мем под названием «Вот это поворот!». Яркие примеры такого приема — фильмы «Бойцовский клуб» и «Остров проклятых», когда события последних минут переворачивают все происходящее с ног на голову. Никогда и никому не рассказывайте о сюжетных твистах, советуя какой-либо фильм, иначе получится жирный спойлер.
- Килл-офф. Если вдруг один из основных персонажей исчезает из сюжетной линии, но сам фильм или сериал (что чаще) продолжается, то говорят о таком приеме, как «килл-офф». Происходит это по разным причинам: отказ актера от продолжения съемок, низкий рейтинг персонажа или произведения в целом и даже смерть актера. Ярчайший пример килл-оффа — смерть героя Кевина Спейси в сериале «Карточный домик».
Наука кино
- Эффект Кулешова. В 1929 году актер и режиссер Лев Кулешов провел эксперимент, который доказал, что один кадр может сильно повлиять на смысл всего того, что происходило раньше. Он снял крупным планом беспристрастное лицо актера Ивана Мозжухина и последовательно соединил этот кадр с тремя другими: с тарелкой супа, ребенком в гробу и девушкой на диване. Все, кто посмотрел эту запись, сошлись во мнении, что в первом отрывке человек хочет есть, во втором — скорбит о ребенке, в третьем — очарован девушкой. В современном кино этот прием используется в тысячах ситуаций, например когда лицо одного героя плавно меняется на лицо другого или перья из подушек превращаются в снег.
- Правило 180 градусов. Его соблюдение заметить сложно, а вот несоблюдение — наоборот. По правилу во время диалога взгляды собеседников всегда должны быть направлены в одну сторону, даже если меняется план или угол съемки, иначе зрителю будет казаться, что персонажи все время меняются местами. Проще говоря, если герой, к примеру, стоит слева от горшка с цветком, он всегда должен оставаться слева от горшка с цветком. Некоторые режиссеры умышленно нарушают это правило, чтобы создать атмосферу напряженности. Так, Стэнли Кубрик в своем знаменитом фильме «Сияние» применил этот прием неоднократно.
Жанры
- Сплэттер. Наверное, самый кровавый из всех жанров, поскольку в фильмах такого рода примерно 80 % экранного времени занимают натуралистичные сцены жестокости и насилия, которые больше походят на документальные съемки. Классический пример — фильм «Антихрист» Ларса фон Триера. И если в другой разновидности ужастиков, слэшерах, всегда присутствует один маньяк-убийца, ведущий охоту на многочисленных жертв, то в сплэттере подобных «маньяков» может быть несколько.
- Би-муви. Все низкобюджетные фильмы, которые не относятся к категории арт-хауса. Во времена золотого века Голливуда в кинотеатрах нередко показывали по два фильма: первым шел высокобюджетный, или A-муви, вторым — менее популярный и зрелищный. Сегодня же фильмы из этой категории вполне могут соревноваться в успехе с блокбастерами, и лауреат премии «Оскар» 2016 года «Лунный свет» — яркий тому пример.
- Бадди-муви. Фильмы, где главными героями выступают два персонажа, связанные между собой тесной дружбой. Классика жанра — «Смертельное оружие» и «Тельма и Луиза».
- Пеплум. Масштабные исторические фильмы с использованием библейских или античных сюжетов, с обилием батальных сцен и большим количеством массовки, которые обычно длятся свыше 2 часов. Современный пеплум — это «300 спартанцев», «Троя» и «Гладиатор». Словом, если вам показывают Древний Рим, а в кадре много мужчин, на которых из «одежды» лишь щит и меч, знайте: вы смотрите пеплум.
- Найденная пленка. Если на экране группа людей находит видеозапись, на которой происходит нечто странное, то перед вами яркий представитель жанра «найденная пленка». Особенно часто подобный прием используют создатели фильмов ужасов. Например, в картине «Ведьма из Блэр» или серии кинолент под общим названием «Паранормальное явление», где запись будто бы выполнена самими участниками событий, которые погибают чуть более чаще, чем всегда.
Прочее
- Королева крика. Полушуточное название амплуа актрисы, которая по большей части снимается в фильмах ужасов, где ей приходится спасаться от убийцы. Первой такой актрисой стала Фэй Рэй, снявшаяся в фильме «Кинг-Конг» 1933 года. Из современных же можно назвать Джейми Ли Кертис, которая на заре карьеры много играла в разнообразных хоррорах, Нив Кэмпбелл, известную по серии фильмов ужасов «Крик», или Веру Фармигу, без которой не обходятся все самые популярные ужастики последних лет.
- Крик Вильгельма. Своеобразная «пасхалка», эффект, используемый звукооператорами в сценах с падением персонажа с большой высоты или со взрывом. Звук был записан еще в 1951 году и к настоящему времени его использовали более 200 раз, причем не только в фильмах, но и в компьютерных играх, например в игре «Ведьмак 3: Дикая охота». Особенно любит использовать крик Вильгельма Квентин Тарантино. Этот полушуточный звуковой эффект встречается почти в каждой его работе, а некоторые сцены насыщены им буквально под завязку, например битва Невесты и клана «88 бешеных» в картине «Убить Билла».
- Приманка для «Оскара». Фильмы, которые изначально создаются с расчетом на «Оскар». В них, как правило, затрагиваются остросоциальные темы, проблемы взросления и принятия себя в том или ином виде — словом, все то, что так любят киноакадемики. Никто не спорит с тем, что многие из этих фильмов, например та же «Девушка из Дании», достойны полученных наград, однако зачастую погоня за премией делает фильм обычным набором слезовыжимательных штампов, за которыми теряется смысл повествования.
- Кастинг Доусона. Данный термин применим в тех случаях, когда большинство актеров в фильме или сериале старше своих экранных персонажей. Классикой жанра можно считать сериал «Хор», где роли школьников исполнили артисты, которым на тот момент уже исполнилось 20 лет (а то и больше).
- Блупер. Обычно этим термином называют забавные эпизоды со съемок (такие есть в большинстве фильмов с Джеки Чаном). Вместе с тем блупер — это еще и удачная актерская импровизация, причем настолько удачная, что ее включают в фильм. Например, знаменитая сцена из фильма «Молчание ягнят», где доктор Лектер рассказывает Клариссе о своей не самой, мягко говоря, обычной трапезе, появилась благодаря Энтони Хопкинсу, который, кстати, получил премию «Оскар» за этот фильм, не проведя на экране в общей сложности и 20 минут.
Фото на превью House of Cards / Netflix