Краткий словарь для тех, кто хочет научиться по-настоящему разбираться в современном кинематографе

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Вопреки распространенному мнению, первым игровым фильмом в мире является не знаменитое «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» 1896 года, а «Политый поливальщик» тех же братьев Люмьер, премьера которого состоялась на 9 дней раньше — 28 декабря 1895 года. С тех пор интерес к кино не угасает и премьер некоторых фильмов и сериалов с нетерпением ждут миллионы людей во всех уголках планеты. Однако мир кинематографа не менее интересен и изнутри. Например, вы знаете, кто такие краснорубашечники и почему крик Вильгельма используется в сотнях картин?