Когда-то Голливуд посчитал этого человека сереньким и бездарным. А теперь у него 5 «Оскаров» и толпы поклонников

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Сегодня имя Клинта Иствуда известно каждому. У одних оно прочно ассоциируется с маскулинностью, вестернами, ковбоями и красивыми женщинами. У других — с драмами и престижными наградами. Но до известности актеру пришлось пройти длинный путь, который был полон случайностей, совпадений и поисков своего места под солнцем.

AdMe.ru вдохновился работами Иствуда и решил рассказать вам историю одного из самых пожилых действующих актеров и режиссеров Голливуда. Кстати, несмотря на почтенный возраст, он все еще на коне.

Клинт Элайас Иствуд — младший появился на свет 31 мая 1930 года в семье простых рабочих. Его детство пришлось на период Великой депрессии и Второй мировой войны. В поисках работы родители Иствуда кочевали по Калифорнийскому побережью, и мальчику приходилось постоянно менять школы, привыкать к новому месту учебы и новым товарищам.

Клинт был скромным и долговязым, отчего часто подвергался нападкам «плохих парней». Такие проверки на прочность хорошо закалили характер подростка.

«Моя семья постоянно была в разъездах, и я всегда был новичком в школе. Хулиганы обычно пытались меня испытать, и большую часть школьного времени мне приходилось гонять этих самых хулиганов». Клинт Иствуд, Esquire

В старшей школе Клинта интересовали 2 вещи: быстрые машины и девчонки, поэтому учеба давалась ему тяжело. С горем пополам окончив школу в Окленде, Иствуд решает продолжить обучение в Университете Сиэтла. Но после начала войны с Кореей его призывают в армию. Здесь молодой красавец тоже находит девушек и приключения. Он без стеснения ухаживает за дочерью одного из своих командиров. И однажды 3 мили плывет до берега, спасаясь из упавшего в море самолета. А после становится инструктором по плаванию.

Вернувшись домой, Клинт Иствуд пробует себя в разных сферах: работает заправщиком на бензоколонке, курьером, клерком, спасателем, пожарным и наконец принимает решение поступить в Колледж Лос-Анджелеса. Но приятель Иствуда и слабость к женскому полу меняют все его планы.

«В 1950 году я хотел поступать в колледж. Но один знакомый парень, который собирался на актерские курсы, стал рассказывать мне о красивых девчонках, которых можно встретить там. Он сказал: „Почему бы тебе не пойти со мной?“ Это стало для меня дополнительной мотивацией помимо моего желания стать актером». Клинт Иствуд, Esquire

Именно благодаря актерским курсам Иствуда замечают и предлагают сняться в кино. Его первые фильмы — малобюджетные триллеры, вестерны и хорроры — не приносили большого дохода и не прибавляли популярности. Студия Universal, с которой у Клинта был заключен контракт, отзывается о нем как о сереньком актере с большими амбициями и через пару лет разрывает с ним отношения.

«В актерской школе мне как-то сказали: „Бога ради, ничего не делай, просто постой“. Ну что ж, Гэри Купер, например, отлично умел ничего не делать». Клинт Иствуд, Esquire

Поворотной в карьере актера стала роль в телесериале «Сыромятная плеть». Лента была спокойно встречена зрителями, но именно благодаря ей Иствуда заметил итальянский режиссер Серджо Леоне. Он предложил Клинту главную роль в фильме «За пригоршню долларов». Тот согласился и после выхода картины обрел настоящую популярность. Позднее режиссер будет рассказывать, что Иствуду просто посчастливилось сняться в его картине, ведь он на тот момент был никому не известным статистом. Но в чем Леоне не признается, так это в том, что сразу заметил в лице этого «статиста» восходящую звезду Голливуда.

Зрители, уставшие от слишком правильных и идеальных парней на экране, ждали нового героя и нашли его в лице Клинта Иствуда. Жесткий, брутальный, анархичный и в этом чрезмерно притягательный Иствуд становится иконой вестернов. А после выхода еще двух фильмов «Долларовой трилогии» Леоне — иконой всего кинематографа.

«„Мачо“ было модным словечком в 1980-е. Мачо то, мачо это, этот мачо, тот не мачо. Но я вот так и не понял до конца, что такое мачо. Это кто-то, кто расхаживает вокруг, источая тестостерон? Кто дверь ногой открывает и может пройтись колесом?» Клинт Иствуд, Esquire

До конца 80-х он входит в число самых популярных и обожаемых публикой актеров. Мужчины завидуют Иствуду, а женщины пищат от восторга. В 1986-м он баллотируется на пост мэра города Кармел и занимает эту должность 2 года.

«Выиграть выборы — это плохая хорошая новость. Ладно, говоришь ты себе, хорошая новость заключается в том, что я сейчас мэр. А плохая в том, что мэр сейчас я». Клинт Иствуд, Esquire

После оглушительного успеха популярность Иствуда стремительно падает. Он не отчаивается и активно пробует себя в режиссуре, работая в собственной студии Malpaso Company. Окружающие восхищаются его продуктивностью: в роли режиссера Клинт выпускает новые киноленты практически каждый год. В некоторых из них он снимается сам, примеряя новые образы: романтичного героя в «Мостах округа Мэдисон», преступника в «Абсолютной власти», харизматичного шерифа в «Совершенном мире».

«Есть масса великих фильмов, которые не получают „Оскара“». Клинт Иствуд, Esquire

В качестве режиссера Клинт Иствуд раскрывается поклонникам совсем в ином свете. Его фильмы не только о крутых парнях и перестрелках, они глубже, сильнее и эмоциональнее. Несколько раз картины получают номинации на кинопремии, но первый «Оскар» (точнее сразу 2 награды) режиссер получает в 62 года за фильм «Непрощенный». Иствуд приобрел права на его экранизацию еще в начале 80-х, но ждал, пока сам достигнет подходящего возраста, чтобы исполнить главную роль. В конце фильма режиссер оставит посвящение своим «киноотцам» — Серджо Леоне и Дону Сигелу. Через 2 года после первой премии режиссеру вручают почетный «Оскар», а спустя 10 лет после этого — еще 2 за «Малышку на миллион».

Хорошее сильное кино становится визитной карточкой Иствуда и повсеместно получает живой отклик зрителей. А «Подмена» и «Гран Торино» попадают в списки лучших фильмов всех времен. Со времен первых ролей кинообразы актера сильно меняются. Крутой и брутальный покоритель женских сердец превращается в не менее крутого деда. Перед зрителями из картины в картине появляется человек с сильной волей и стальным характером, побитый судьбой, но не сломленный, крепкий как кремень.

«Очень трудно запугать человека, когда ему 80». Клинт Иствуд, Esquire

В то время как многие голливудские товарищи уходят на пенсию, Иствуд не теряет былой прыти и продолжает снимать и сниматься даже после 80. В его проектах участвуют самые рейтинговые актеры и мировые звезды. Выходят «Непокоренный» с Морганом Фрименом, «Потустороннее» с Мэттом Деймоном, «Дж. Эдгар» с Леонардо Ди Каприо, «Снайпер» с Брэдли Купером и «Чудо на Гудзоне» с Томом Хэнксом. Для некоторых фильмов Иствуд сам пишет саундтреки, чем еще больше поражает поклонников.

31 мая Клинту Иствуду исполнится 89 лет. Он все так же бодр, оптимистичен и серьезно настроен на новые картины. Вышедший в 2018 году «Наркокурьер» доказал, что Иствуд умеет удивлять, а как актер и режиссер еще может дать фору молодым.

Бонус: цитаты Клинта Иствуда

Нужно относиться серьезно к работе и несерьезно — к себе.

Уж лучше зовите меня иконой, чем «эй, ты».

Сегодняшнее поколение — это поколение рыхлых котиков. Столкнувшись с проблемой, они говорят: «Давайте разберем поведение хулигана с точки зрения психологии». А мы просто давали хулиганам под зад.

Старость может быть не такой плохой, если ты просто лежишь и наслаждаешься ею.

Когда режиссеры кричат «Мотор!», даже лошади пугаются.

Ты можешь репетировать роли сотни раз, а можешь просто выйти и сыграть. Я предпочитаю второе.

Принимать свой возраст с благодарностью — это великий дар. Но мне уже поздно ему учиться.

Завтрашний день никому не дает обещаний.

Я никогда не считал себя ковбоем.

Какой фильм Клинта Иствуда ваш любимый?