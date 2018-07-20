Кинопары, которые играли влюбленных, но на самом деле терпеть друг друга не могли

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Каждый, кто хоть раз в жизни смотрел романтический фильм, наверняка поражался той страсти, которая охватывает его героев. Но не всегда за этой страстью стоят теплые или хотя бы дружеские отношения. Как и все люди, актеры склонны иметь свои симпатии и антипатии. И иногда свои чувства они выражают довольно жестоко.

Сегодня AdMe.ru расскажет, что осталось за кадром известных и не очень известных фильмов. И убедит вас в том, что лучше не стоит сравнивать настоящие отношения с экранной любовью.

1. Анджелина Джоли и Джонни Депп

Режиссер и продюсеры фильма «Турист» возлагали большие надежды на звездную пару Анджелина Джоли — Джонни Депп. Талантливые актриса и актер должны были создать настоящую химию на сцене, но, хотя кинофильм вышел в целом неплохим, отношения у Деппа и Джоли не сложились. Вначале Анджелина с любопытством ожидала встречи с «безумным шляпником», но постепенно их интерес друг к другу рассеялся. Актриса была разочарована тем, что Депп не в самой лучшей форме и не желает расставаться с длинными волосами ради съемки. По ее мнению, он был довольно неряшлив и совершенно непунктуален. Деппу, в свою очередь, были не по душе звездные замашки партнерши. Он считал ее напряженной и самонадеянной и все перерывы во время съемок не выходил из своего трейлера.

2. Риз Уизерспун и Винс Вон

Нелегко складывались отношения и между Риз Уизерспун и Винсом Воном на съемках фильма «Четыре рождества» (2008). Винс не привык к четкому распорядку дня и задерживал съемки. Он предпочитал импровизацию длительным репетициям. А Риз, наоборот, как настоящая перфекционистка, всегда приходила утром вовремя, чтобы иметь больше времени для подготовки.

3. Джулия Робертс и Мэл Гибсон

Отношения Мэла Гибсона и Джулии Робертс были дружескими, но Мэл выражал свои чувства своеобразно. На съемках «Теории заговора» (1997) он подкинул в трейлер Джулии дохлую крысу, завернутую в пакет. И наслаждался звуком ее крика, после того как она развернула «подарок». А потом, по словам актрисы, она пряталась от Мэла, но он находил ее и отдавал ей крысу несколько раз.

4. Дженнифер Энистон и Джей Мор

Параллельно со съемками в сериале «Друзья» Дженнифер Энистон снялась в 1997 году еще в одном фильме — «Портрет совершенства». На вторую главную роль, несмотря на то что был выбор между 6 актерами, назначили Джея Мора. С первого дня актриса невзлюбила своего партнера и, когда узнала от него, что он будет играть вместе с ней, громко заявила в присутствии других актеров: «Ни в коем случае». Актер был настолько расстроен случившимся, что, по его словам, отправился домой к матери со слезами на глазах.

5. Джейми Дорнан и Дакота Джонсон

Поклонники «Пятидесяти оттенков серого» могут быть разочарованы: отношения между актерами в жизни развиваются далеко не так пылко, как на экране. На интервью Today Show они держались очень напряженно. А когда ведущая в шутку спросила, не ненавидят ли они друг друга, Джейми Дорнан кивнул, а Дакота Джонсон уклонилась от ответа. Когда вопрос коснулся сексуальных сцен в фильме, Дакота объяснила, что воспринимает это просто как задачу, а Джейми заявил, что съемки были для него неприятными. Однако, как ни странно, взаимная неприязнь не помешала им сняться вместе еще в двух фильмах — «На пятьдесят оттенков темнее» и «50 оттенков свободы».

6. Джеймс Франко и Бизи Филиппс

Актеры, изображавшие любовь в сериале «Чудики и чокнутые» (1999–2000), на самом деле относились друг к другу с прохладцей. Бизи Филиппс назвала Джеймса Франко одним из самых сложных людей, с которыми она работала. Однажды актер даже толкнул Бизи на землю. В настоящее время актеры уже примирились и дружат, но в те годы они чувствовали лишь взаимную неприязнь.

7. Ширли Маклейн и Энтони Хопкинс

Несмотря на то что 84-летняя Ширли Маклейн является обладательницей «Оскара» и кучи других кинопремий и наград, Энтони Хопкинс называл ее «самой отвратительной актрисой, с которой он когда-либо работал». В романтическом фильме «Смена сезонов» (1980) они играли супругов, которые решили завести романы на стороне. По-видимому, совместная работа приносила им мало радости: недаром же Хопкинса назвали худшим актером и наградили «Золотой малиной».

8. Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей

«Грязные танцы» — один из самых романтичных фильмов прошлого века, но Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей, исполнявшие главные роли, плохо ладили между собой. В автобиографии Суэйзи писал, что девушка вела себя слишком по-детски: плакала, если ее критиковали, или смеялась в неподходящий момент, из-за чего приходилось по нескольку раз снимать одну и ту же сцену. Особенно сложно ему было терпеть переменчивость настроения актрисы во время съемок в озере. Вода была ледяной, а сцену приходилось переснимать несколько раз. Поэтому даже легкая Дженнифер показалась актеру необычайно тяжелой. В то же время нельзя сказать, что между актерами не было любовной химии. Они были знакомы еще по фильму «Красный рассвет», где Суэйзи снимался вместе с Дженнифер. Одна из сцен, где актер нежно гладит волосы актрисы, а она умирает, была искренне нежной и эмоциональной, и Суэйзи был рад новым совместным съемкам. И, в отличие от многих других знаменитостей, Патрик имел мужество признать, что именно благодаря Дженнифер фильм пользовался таким успехом. По его словам, она проделала громадную работу.

Бонус: Брэдли Купер и Кристиан Бейл устроили Дженнифер Лоуренс суровый пранк

Хотя отношения между Дженнифер Лоуренс и партнерами были вполне дружеские, ей приходилось нелегко. Во время съемок в «Афере по-американски» (2013) актриса нервничала, так как ее пугала необходимость находиться на кладбище. Это стало поводом для розыгрыша: Брэдли Купер и Кристиан Бейл заказали в отделе реквизита могильный камень с именем Лоуренс и привели к нему ее. Актриса была в ужасе, не понимая, случайное ли это совпадение или знак судьбы. Впоследствии актеры успокоили ее, сказав, что это была шутка. А Лиам Хемсворт утверждал, что, хотя Лоуренс и выглядит великолепно, целоваться с ней было малоприятно. Перед сценами поцелуя на съемках «Голодных игр» (2012) она обязательно что-то ела с тунцом или чесноком.