Кинолюбители долго спорили, кому достанется роль Русалочки. Наконец актриса выбрана

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В последние годы Disney часто дает вторую жизнь своим мультфильмам, снимая по их мотивам полнометражное кино. В 2020 году он порадует кинолюбителей «Русалочкой», а пока полным ходом идет поиск актеров на главные роли. Эта новость стала причиной активных дискуссий в сети: пользователи долго спорили, кто же сможет перевоплотиться в Ариэль лучше всего. И вот на днях случился неожиданный поворот.

AdMe.ru собрал для вас главных претенденток, которых рассматривали на главную роль. На ваш взгляд, кто бы из девушек подошел больше?

Самые обсуждаемые претендентки

Ариана Гранде.

Еще в феврале на YouTube появился тизер-трейлер, в котором роль рыжеволосой диснеевской героини примерила на себя Ариана Гранде, популярная американская актриса и певица. Как мы помним из мультфильма, Ариэль была обладательницей потрясающего голоса, что могло сыграть на руку, если бы Гранде утвердили.

Зендая.

Несмотря на юный возраст, Зендая уже успела засветиться как в проекте телеканала Disney, так и в голливудской ленте о новых приключениях Человека-паука. Но и на этом преимущества молодой актрисы не заканчиваются: помимо прочего, у нее смешанное происхождение, что сегодня «котируется» в кино.

Линдси Лохан.

2 года назад звезда «Дрянных девчонок» опубликовала в своем инстаграме трогательный пост. В нем она рассказала о своем желании спеть за Ариэль в готовящемся ремейке. Также Линдси упомянула, что работать над саундтреком к фильму будет ее сестра Алиана. Позже актриса удалила пост, оставив только коллаж, на котором она изображена рядом с мультяшной героиней, символически намекнув, что готова не только подарить Русалочке голос, но и сняться в ее роли.

Лиа Мишель.

Звезда нашумевшего сериала «Хор» также претендовала на роль Ариэль. В марте в Лос-Анджелесе состоялся концерт, посвященный юбилею мультфильма. Там Лия исполнила несколько песен из оскароносной картины.

София Лиллис.

Актриса, известная по роли Беверли Марш в драматическом хорроре «Оно», могла бы попробовать себя в другом амплуа, сыграв морскую диву. Поклонники Софии даже создали специальную петицию, чтобы увеличить шансы увидеть свою любимицу в новом образе.

В итоге утвердили Хэлли Бэйли

Хэлли Бэйли — 19-летняя певица, исполняющая песни в стиле R’n’B. Девушка начинала свой творческий путь на YouTube, а позже привлекла внимание самой Бейонсе. Да, вопреки всем прогнозам, роль Ариэль досталась темнокожей девушке с аутентичной африканской прической, о чем было объявлено в официальном твиттер-аккаунте компании Disney. Возможно, такой жест — попытка переосмыслить классическое представление о знакомой нам с детства героине?

Претенденты на другие роли

Леди Гага.

Как стало известно из сообщения на официальном сайте певицы в октябре прошлого года, Леди Гага предстанет в роли морской ведьмы Урсулы. Это вполне возможно, учитывая, что кинокарьера эпатажной звезды в последнее время идет в гору. К тому же, судя по образам и клипам, певице легко даются различные перевоплощения.

Мелисса Маккарти.

В роли Урсулы может появиться не менее харизматичная претендентка — оскароносная комедийная актриса Мелисса Маккарти. Сейчас звезда «Копов в юбках» активно штурмует Голливуд, пробуя себя в разных амплуа: так, недавно Маккарти снялась в криминальной драме «Кухня». Возможно, участие в диснеевском ремейке тоже принесет ей успех.

Лиам Нисон.

В мультфильме голосом Лиама говорит отец Русалочки, он же король Тритон. Есть вероятность, что в ремейке звезда «Битвы титанов» сам сыграет морского владыку. Все-таки голливудскому долгожителю не привыкать к эпичным ролям такого масштаба.